Bambaşka Bir Bitcoin İle Karşı Karşıyayız! Ünlü Fon Yöneticisinden Flaş BTC Yorumu!

En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatı son 19 ayın en yüksek seviyesi olan 42 bin doların üzerine çıkarak son 24 saat içinde birçok short (kısa) pozisyonun likide edilmesine neden oldu. Birçok analist ve uzman, boğa piyasasının zaten başladığını belirtirken, diğerleri asıl boğa piyasasının Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasını takiben başlayacağına inanıyor.

“Bitcoin’in Şu Anki Durumu Çok Farklı Hissettiriyor”

Bu bağlamda ünlü bir fon yöneticisi ve çeşitli varlık yatırımcısı olmasıyla tanınan Jeroen Blokland, Bitcoin’deki mevcut rallinin bu seviyelerde işlem gördüğü son döneme kıyasla oldukça farklı olduğunu ve kesinlikle farklı hissettirdiğini ileri sürdü. Blokland bu konudaki görüşünü paylaşırken şunları söyledi:

Bitcoin’in en son 40 bin doların üzerine çıktığı dönem geçen yılın Mayıs ayıydı. Sonrasında yaşanan ekosistem çöküşleri, iflaslar gibi skandallarla oluşan negatif yatırımcı duyarlılığı fiyatları aşağı çekti. O zamandan bu yana birçok piyasa katılımcısı blok ödülü yarılanmasına odaklanmış durumda ve Bitcoin’in ‘kabul gören’ bir varlık sınıfı olarak yeniden ivme kazanması, en son 40 bin dolar seviyelerinde olunduğu dönemle kıyaslandığında çok farklı hissettiriyor.

Blokland’ın söz ettiği ve Nisan 2024’te gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması, Bitcoin ağı ve fiyatı için son derece önemli bir etkinlik. Bu etkinlik yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşmekte ve madencilerin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları ödül miktarını diğer bir deyişle yeni BTC üretimini yarı yarıya düşürmektedir.

Tarihsel olarak BTC’nin fiyatında önemli artışlar endüstri genelinde yaşanan büyük değişimlerle örtüşme eğilimi göstermektedir. Büyük Bitcoin etkinliğinin gerçekleşeceği 2024’e sayılı günler kalan içinde bulunulan Aralık ayı ağırlıklı olarak kripto para piyasasında güçlü yükselişlerin yaşandığı bir ay olarak öne çıkıyor. Bu bakımdan Blokland’ın yorumu en büyük kripto paranın fiyatında çok ciddi ataklar görülebileceğini gösteriyor.

Yatırımcıların Gözü Kritik FOMC Toplantısında

Bitcoin’in fiyatı potansiyel spot ETF onayı ve hızla yaklaşan blok ödülü yarılanmasının yanı sıra makroekonomik gelişmelere göre hareket ediyor. Makroekonomi tarafında yatırımcılar gözünü son faiz kararının duyurulacağı 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevirdi.

Toplantıda, Fed’in anti-enflasyon politikası gözden geçirilecek ve faiz artırımına gitme ya da sabit tutma konusunda bir karara varılacak. Piyasa analistlerinin çoğu FOMC’den faizi sabit bırakacağı bekliyor ve bunun Bitcoin ve altcoin’ler gibi riskli varlıklardaki yükselişin devam etmesini sağlayacağını değerlendiriyor.