Sırada Altcoinler Var, Aralık Ayında Yatırımcıların Buna Dikkat Etmesi Gerek

Bitcoin fiyatı 12.000 doları hedefleyenlerin açığa satış pozisyonlarını adeta kara deliğe çevirdi ve yükselmeye devam ediyor. Onlarca kat zarar eden short pozisyon sahiplerinin bir kısmı halen ısrarla o büyük düşüşü bekliyor. Bugüne dönecek olursak Bitcoin yükselişi sürerken altcoin yatırımcıları heyecanla bekliyor.

Altcoinler Yükselecek Mi?

Bitcoin piyasa hakimiyeti (BTCD) yüzde 54 seviyesine yaklaştı. Aralık ayındaki kripto dibinden bu yana BTCD artışı istikrarlı biçimde sürüyor. Altcoinler halen beklenen ölçüde toparlanabilmiş değil ve çoğu zirvesinin yüzde 80 altında bulunuyor. Ethereum ise zirvenin yüzde 50’ye yakın altında.

Peki sırada ne var? IncomeSharks isimli analist önceki döngülerde kazanç bakımından altcoinlerin BTC’nin ötesinde performans gösterdiğini hatırlatarak şunları söyledi;

“Bitcoin’de %9’luk bir hareketi kaçırmak üzücü olabilir ancak altcoinlerin bir kısmında yüzde 900’ü aşan kazançları kaçırdığınızda gerçekten acı verecek. Para akışında bir adım öndeyiz.”

Moustache takma adıyla tanınan analist benzer bir grafik paylaşarak “Hala çok erken aşamadayız” dedi.

Kripto YouTuber’ı Lark Davis ise altcoin boğa sezonunun gelip gelmediğini takipçilerine sordu ve sadece yarısı bu sürecin başladığını düşünüyor.

Altcoinler Son Durum

ADA, DOGE, SOL, XRP gibi altcoinler halen zirvesinin yaklaşık yüzde 81 altında. Bu da her boğa sezonunda altcoinlerin önemli bölümü yeni zirveler hedeflerken oldukça cazip giriş noktalarında kalmaya devam ettiklerini gösteriyor. Ancak kripto para piyasalarının sürprizlerle dolu olduğu da unutulmamalı.

Bitcoin ATH öncesinde bu tarz büyük bir ara zirve yapıp ardından gerçek dibi de görebilir. Elbette geleceği görmek imkansız ve yatırımcılar kayıplarından dolayı sadece kendisini suçlayabilir bu yüzden kendi kararlarını da kendileri almalı.

Shiba Inu (SHIB) gün içinde %8’in biraz üzerinde değer kazandı ve BCH yüzde 9 artışla 250 dolar sınırına dayandı. Ancak bunlar da zirvelerinin yaklaşık yüzde 90 altında. Öte yandan altcoinlerin hikayelerine de hakim olmak gerekiyor.

Örneğin ICP Coin yüzde 9 yükselse de zirvesinin yüzde 99 altında. Bu onun eski ATH seviyesine geldiğinde devasa kazanç fırsatı sunacağı anlamına gelir mi? Elbette gelmez çünkü piyasa sürüldüğü günkü imajıyla mevcut hali arasında dağlar kadar fark var ve yatırımcıların önemli bölümü ondan geri dönmemek üzere kaçmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.