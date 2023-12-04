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Dalga Geçiyorlardı Şimdiyse İmreniyorlar, Bitcoin Onun da Yüzünü Güldürdü

Özet

  • El Salvador Başkanı ayı sezonunda kendisiyle dalga geçenlere seslendi.
  • Ülkesindeki yoğun itirazlara rağmen Bukele inatla Bitcoin'e inanmaya devam etti.
  • Yatırımı kazanca dönen El Salvador 3,6 milyon dolar artıya geçti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarının yaklaşık 1,5 yıldır yaşadığı büyük çöküş canları fazlasıyla sıktı ve yatırımcılar uykusuz geceler geçirdi. Ancak artık 15.500 dolarlık dip fiyatın çok daha üzerinde olan BTC fiyatı yüzleri güldürüyor. Son ralliden memnun olanlar arasında bir devlet başkanı da var. Elbette bugün gündem El Salvador.

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El Salvador Bitcoin YatırımıBitcoin Alınır Mı?

El Salvador Bitcoin Yatırımı

El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele 2021 yılında kripto paralara inancını ifade etti ve tüm eleştirilere rağmen para birimi olarak onu tanıdı. Bu da yetmezmiş gibi devlet hazinesinden ciddi miktarda yatırım yaptı. Bu alanda uzun vadeli madencilik dahil önemli adımların atıldığını gördük. IMF dahil birçok otoritenin parmak sallamasına rağmen Bukele inanmaktan vazgeçmedi.

Bugünse Nayib Bukele sosyal medya hesabında şunları yazdı;

“Sözde kayıplarımızla alay eden ve Bitcoin’in o zamanki piyasa değerine göre bizi alaya alan binlerce makaleden sonra bugüne gelelim…

Mevcut piyasa fiyatıyla Bitcoin’imizi satacak olsaydık 3,6 milyon dolar kar elde edebilirdik. Tabii ki, bizim satmak gibi bir niyetimiz yok. Amacımız hiçbir zaman bu olmadı. Fiyatın gelecekte dalgalanmaya devam edeceğinin tamamen farkındayız, bu uzun vadeli stratejimizi etkilemiyor.

Bununla birlikte, muhaliflerin ve bu hit parçaların yazarlarının ifadelerini geri almaları önemlidir. Yapılacak en sorumlu şey, tekzip yayınlamaları, özür dilemeleri ya da en azından, tıpkı defalarca zarar ettiğimizi bildirdikleri gibi, El Salvador’un artık kâr ettiğini kabul etmeleridir.

Eğer kendilerini gerçek gazeteci olarak görüyorlarsa, bu yeni gerçeği de bir öncekini haberleştirdikleri yoğunlukta haberleştirmeleri gerekir.

Göreceğiz… Bizi izlemeye devam edin!”

Bitcoin Alınır Mı?

Herkesin Bitcoin almak için yarıştığı dönemler genelde ATH seviyesi yaklaştığı zaman oluyor. İnsanlar onun çöp olduğunu söylemeye başladığındaysa fiyatın dibe indiğini görüyoruz. 2021 Kasım ve 2022 Kasım bu iki zıtlığı içeride kalmayı başaran yatırımcılara net biçimde yaşattı. Enteresan olansa her 4 yıllık döngüde aynı şeylerin yaşanmasına rağmen ana akım medyanın ısrarla Bitcoin’i öldürmeye çalışmasıdır.

Eğer Bitcoin büyük ve sürpriz bir çöküşü gitmeyecekse. Dünya genelinde yok olması için tüm devletler iş birliğine girişmeyecekse önümüzdeki 2 yıl içinde tekrar yeni ATH seviyesini belirleyebilir. Ve zirveye geldiğimizde tarihsel olarak onun balon olduğunu yazan makaleler göreceğiz. Dipte ise yeniden ölüm ilanları yayınlanacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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