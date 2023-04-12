Ünlü yatırım danışmanı Ric Edelman, kripto para piyasasında yatırım yapmak için benimsediği ve en iyi olarak nitelendirdiğini yatırım stratejisini paylaştı.

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Ünlü yatırım danışmanı Ric Edelman, kripto para piyasasında yatırım yapmak için benimsediği ve en iyi olarak nitelendirdiği yatırım stratejisini paylaştı. İşte ünlü finans yazarı ve yatırımcının kripto paralarda benimsediği yatırım stratejisi.

“Bitcoin’den Daha Çok Ethereum Tutuyorum”

Yatırım danışmanı ve aynı zamanda Dijital Varlıklar Finansal Profesyoneller Konseyi’nin (DACFP) kurucusu olan Edelman, Real Vision’a verdiği son röportajında şu an için oldukça fazla kripto para yatırımı bulunduğunu açıkladı. Edelman, birçok yatırımcının, özellikle de kripto para piyasasında yeni olanların, sadece Bitcoin ve Ethereum’a bağlı kalmasının daha iyi olabileceğini söyledi.

ETH’nin ticari dünyaya daha fazla kullanım alanı sunabileceğine olan inancı nedeniyle BTC‘den daha fazla ETH tuttuğunu açıklayan ünlü yatırımcı şu ifadeleri kullandı:

İnsanlara genellikle ne yapmalarını önerdiğimi ve portföylerindeki kripto para dağılımının ne şekilde olması gerektiğini söyleyeceğim. Bir numara sadece Bitcoin. En büyüğü o, en eskisi o, piyasa çökerse ayakta kalan son şey o olacak. İkincisi, Bitcoin’den daha fazla ticari uygulamaya sahip olduğuna inandığım ikinci en büyük kripto para olan Ethereum. Şahsen Bitcoin’den daha fazla Ethereum tutuyorum, ancak çok da fazla değil çünkü ikisi de büyük bir şey. Sadece bu ikisinden, Bitcoin ve Ethereum’dan oluşan bir portföy oluşturabilirsiniz. İkisi birlikte kripto para piyasasının yüzde 70’ini temsil ediyor. Onlar kripto para piyasasının Coca-Cola ve Pepsi’si. Sadece ikisini alın ve günü tamamlayın.

Bitwise Top 10 Crypto Index Trust

Edelman aynı zamanda en büyük 10 kripto paradan oluşan bir sepeti takip etmeyi amaçlayan Bitwise Top 10 Crypto Index Trust‘ın (BITW) hayranı ve yatırımcısı olduğunu da açıklayarak şunları söyledi: