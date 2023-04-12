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Ünlü Yatırım Danışmanı “Diğerlerine Güvenmiyorum” Diyerek Açıkladı: En Çok Bu Altcoin’den Tutuyorum!

Ünlü yatırım danışmanı Ric Edelman, kripto para piyasasında yatırım yapmak için benimsediği ve en iyi olarak nitelendirdiğini yatırım stratejisini paylaştı.
08:08
12 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü yatırım danışmanı Ric Edelman, kripto para piyasasında yatırım yapmak için benimsediği ve en iyi olarak nitelendirdiği yatırım stratejisini paylaştı. İşte ünlü finans yazarı ve yatırımcının kripto paralarda benimsediği yatırım stratejisi.

“Bitcoin’den Daha Çok Ethereum Tutuyorum”

Yatırım danışmanı ve aynı zamanda Dijital Varlıklar Finansal Profesyoneller Konseyi’nin (DACFP) kurucusu olan Edelman, Real Vision’a verdiği son röportajında şu an için oldukça fazla kripto para yatırımı bulunduğunu açıkladı. Edelman, birçok yatırımcının, özellikle de kripto para piyasasında yeni olanların, sadece Bitcoin ve Ethereum’a bağlı kalmasının daha iyi olabileceğini söyledi.

ETH’nin ticari dünyaya daha fazla kullanım alanı sunabileceğine olan inancı nedeniyle BTC‘den daha fazla ETH tuttuğunu açıklayan ünlü yatırımcı şu ifadeleri kullandı:

İnsanlara genellikle ne yapmalarını önerdiğimi ve portföylerindeki kripto para dağılımının ne şekilde olması gerektiğini söyleyeceğim. Bir numara sadece Bitcoin. En büyüğü o, en eskisi o, piyasa çökerse ayakta kalan son şey o olacak. İkincisi, Bitcoin’den daha fazla ticari uygulamaya sahip olduğuna inandığım ikinci en büyük kripto para olan Ethereum. Şahsen Bitcoin’den daha fazla Ethereum tutuyorum, ancak çok da fazla değil çünkü ikisi de büyük bir şey.

Sadece bu ikisinden, Bitcoin ve Ethereum’dan oluşan bir portföy oluşturabilirsiniz. İkisi birlikte kripto para piyasasının yüzde 70’ini temsil ediyor. Onlar kripto para piyasasının Coca-Cola ve Pepsi’si. Sadece ikisini alın ve günü tamamlayın.

Bitwise Top 10 Crypto Index Trust

Edelman aynı zamanda en büyük 10 kripto paradan oluşan bir sepeti takip etmeyi amaçlayan Bitwise Top 10 Crypto Index Trust‘ın (BITW) hayranı ve yatırımcısı olduğunu da açıklayarak şunları söyledi:

Üçüncü olarak portföyünüzü daha fazla çeşitlendirmek istiyorsanız Bitwise Top 10 Crypto Index Trust’ı tam size göre. Onun büyük bir hayranıyım, bu şeylerin nasıl çalıştığına dair çok fazla ayrıntı var. Bitwise’da yatırımcıyım ve şirketin büyük bir hayranıyım.

Buna kripto para piyasasının S&P 500’ü (Standard and Poor’s 500) diyorlar ve endeks piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto paranın performansını takip ediyor. Yani Bitcoin ve Ethereum fonun yüzde 70’ini temsil ediyor ve ardından hızlı büyüyen kripto paraları temsil eden sekiz kripto para daha var, çünkü en büyükler her zaman en hızlı değer kazananlar olmayabilir.

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