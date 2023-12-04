Bitcoin İçin Güncel Durum Ne? Ünlü Analistlerden BTC Fiyat Tahminleri

Bitcoin Aralık ayının ilk haftasına 2022 başından bu yana olduğundan daha iyi bir ivme ile 40.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bitcoin fiyat hareketleri geçen yılın Nisan ayından bu yana 40.000 dolar seviyesinin üzerine ilk kez çıkılmasını sağlayan haftalık kapanışla birlikte, ay başlarken yatırımcıları şimdiden mutlu etmeye başladı.

Bitcoin Önemli Bir Direnç Seviyesini Kırdı

Bitcoin, Aralık ayının ilk günlerinde yatırımcılara vadeli işlem piyasasında short pozisyonları tasfiye ederek ve temel direnç seviyelerini yenerek Uptober hatırlatıyor. Yükseliş ivmesi geçen yılın Nisan ayından bu yana ilk kez 40.000 dolar seviyesinin görüldüğü haftalık kapanış ile başladı.

TradingView’den alınan verilere göre boğalar bu önemli direnç seviyesinin aşılması ile hız kesmedi ve BTC/USD paritesi 42.200 dolar seviyesine kadar yükselerek son ayların en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Bitcoin cephesinde blockchain veri analiz şirketi CoinGlass’ın istatistiklerine göre sadece 4 Aralık’ta 50 milyon doların üzerinde short pozisyonu tasfiye edildi.

Popüler Yatırımcılardan Bitcoin Tahminleri

Bu gelişme ile birlikte birçok yatırımcı Bitcoin fiyat performansı yükseldikçe vadeli işlem piyasasında short tasfiyelerinin yavaşça azalmasının Bitcoin fiyatının 50.000 dolara doğru yukarı yönlü devam etme ihtimaline dikkat çekti.

Popüler yatırımcı ve analist Skew, piyasada yaşanan yükseliş sırasında X üzerinden takipçileri ile düşüncelerini şu ifadeler ile paylaştı:

”Birileri burada hala agresif bir şekilde fırsat kovalıyor daha da önemlisi söz konusu büyük piyasa kuruluşunun bazı tekliflerin doldurulmasına gerçekten izin verip vermemesi. Eğer doldurulursa fiyatı yükseltmeleri beklenir.”

Bu gelişmelere rağmen kripto para piyasasında Bitcoin için olası bir düşüş ihtimalini ele alan analistler de düşüncelerini dile getiriyor. Buna göre popüler yatırımcı Crypto Chase’e göre mevcut seviyeler, uzun vadeli yatırımları tuzağa düşürmek ve Bitcoin fiyatını 10.000 dolar daha aşağı çekmek için ideal bir yer. Ünlü yatırımcı konu ile alakalı şu yorumda bulundu: