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Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto para piyasasının büyük bir kısmı satış baskısı altında kalmaya ederken önde gelen altcoin’lerden Litecoin (LTC) bir kez daha yukarı yönde harekete geçti. LTC, son 24 saatte yüzde 4,41 yükselişle 95,22 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in yalnızca fiyatı değil zincir üzeri metriklerinde de önemli yükselişler söz konusu.

Litecoin Blok Ödülü Yarılanması Hızla Yaklaşıyor

Litecoin’in son birkaç haftadır merakla beklenen blok ödülü yarılanamsı etkinliği hızla yaklaşırken yukarı yönde hareketler yaptığı görülüyor. LTC blok ödülü yarılanmasına sadece iki ay kala, Litecoin Blockchain’inin zincir üzeri işlem hacimleri ve balina aktivitesi de arttı. Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment yaptığı son Litecoin değerlendirmesinde şu notu düştü:

Litecoin’in piyasa değeri, blok ödülü yarılanmasına 2 aydan biraz daha uzun bir süre kaldığı için son 24 saatte yüzde 6,5 arttı. Bu artış, zincir üzerindeki işlem hacminde son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşılması ve Ocak ayından bu yana görülen en yüksek balina aktivitesiyle desteklendi.

Litecoin Blockchain’i üzerindeki LTC20 işlemlerindeki artış da Litecoin’in ağ aktivitesindeki artışa önemli bir destek sağladı. Blok ödülü yarılanması yaklaştıkça özellikle balina aktivitesinin önümüzdeki iki ay boyunca yüksek kalması bekleniyor.

Blok ödülü yarılanmasının ardından Litecoin madencilerine verilen blok başına ödül 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye düşecek.

Ağdaki Cüzdan Adreslerinin Sayısı 8.5 Milyonu Geçti

IntoTheBlock’tan alınan veriler ayrıca Litecoin’in Mayıs’ta güçlü bir ay geçirdiğini ve LTC cüzdan adreslerinin sayısı 8.5 milyonu aştığını gösteriyor. Litecoin, ödemelerde en çok kullanılan kripto paralardan biridir ve bunun bir sonucu olarak LTC için toplam cüzdan adresi sayısı Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) ve Polygon (MATIC) gibi diğer önemli kripto paraları rahatlıkla geçiyor.

Ayrıca, Litecoin için zincir üzerindeki hacimdeki artışın devam etmesi, büyük yatırımcıların blok ödülü yarılanmasından önce LTC yatırımlarına atlamak istediklerine dair güçlü bir işaret olacak. Santiment, Litecoin’in blok ödülü yarılanmasına ilişkin son olarak “10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Litecoin blok ödülü yarılanması ağ için önemli bir olay olacak. Çoğu uzman bu olayın popüler altcoin‘in fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyor ve biz de bu görüşe katılıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Litecoin vadeli işlem ve türev sözleşmeleri de son zamanlarda büyük ilgi görüyor. Kripto veri platformu Glassnode‘dan alınan verilere göre, Litecoin vadeli işlem hacimleri 472 milyon doları aşmış durumda.