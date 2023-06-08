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Kripto varlık piyasası, gelişen altcoin’ler arasında Bitcoin’de (BTC) kaydedilen hafif kazançlarla dört haftanın en düşük seviyelerinden toparlanarak kaybettiği zemini geri kazanmış görünüyor.

Solana ve XRP’de Son Durum

XRP, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan davasından gelen olumlu raporların ve aktif kullanıcı sayısındaki artışın ardından %11’lik bir yükselişle geçtiğimiz hafta kripto piyasasının en büyük kazananı oldu. XRP, benzersiz adres sayısının 490.000’e yükselmesiyle ağ etkinliğinde bir artış kaydetti.

XRP ayrıca Mart ayında %45’lik bir Günlük Aktif Adres (DAA) artışı kaydederek, son verilerin ardından benzer bir ralli bekleyen yükseliş tüccarlarının tonunu belirledi. Dahası, Ripple’ın SEC ile olan davasından sonra halka açılacağına dair konuşmalar da geçen hafta kripto çevrelerinde yayıldı ve boğalar gözlerini yüksek seviyelere dikmiş göründü.

Solana (SOL) geçen ay yavaşlamadan önce yılın başında güçlü toparlanma işaretleri gösterdi. Trader’lar 24 doları geçebileceğine inandığı için SOL son yedi günde %4 arttı. 20 doların altında seyreden SOL’un bu direnci aşması için %12’lik bir artışa ihtiyacı olacak. SOL için 24 saatlik işlem hacmi, önceki ortalamalarına göre %59’luk bir artışla 303 milyon dolar seviyesinde ve bu da büyümeye işaret ediyor olabilir.

Pazar lideri Bitcoin, yükselen altcoin’ler arasında hafif kazançlar kaydetti ve sonunda 27.000 doların altına düşmeden önce 28.000 doları yeniden test etti. Lider altcoin Ethereum (ETH) hafta içinde 1.900 doları geçti ancak şu anda yaklaşık olarak 1.844 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Solana NFT’leri Çırpınıyor

NFT’ler Solana’nın büyümesinde en üst sırada yer alarak sayısız kullanıcı ve yatırımcıyı projeye çekmiştir. Daha önce, platformdaki NFT faaliyetleri Ethereum’un yerini almış ve birçok uzman Solana’nın NFT’lerini Ethereum’un en iyi sürümlerine tercih etmişti.

Mevcut rakamlar eski ihtişamının gölgesi olmaya devam ettiği için Solana için iyi günler sona ermiş olabilir. Mayıs ayında, NFT satışları yaklaşık %50 düşüşle 44 milyon dolara geriledi ve genel faaliyeti %12 oranında azaldı. Solana’daki yavaş büyüme, Bitcoin Ordinals’ta keskin bir artışa işaret etti.

Bitcoin tabanlı NFT’ler, lansmanından bu yana 10 milyondan fazla işlemle son 30 günde %475 artış gösterdi. Nisan ayında 32 milyon dolar olan Ordinal satış hacmi Mayıs ayında 194 milyon dolara ulaştı. Tartışmalar Ordinals’ı çevrelerken, “NFT’lerin kralları” olarak adlandırılan topluluğu yerinden etti.