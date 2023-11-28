Solana (SOL)

Tarih de Verdi! Analiste Göre Trend Altcoin 3 Haneye Gidiyor!

Özet

  • Popüler altcoin Solana (SOL) fiyatında yaşanan son düşüş yatırımcıları endişelendirdi.
  • Kripto para analisti Altcoin Sherpa, SOL'un teknik analizine dayanarak yükseliş potansiyeline dikkat çekti.
  • Analist SOL'un gelecek yıl içinde üç haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Popüler altcoin‘lerden Solana‘daki (SOL) son fiyat hareketi yatırımcıları, özellikle de bireysel yatırımcıları korkuttu. SOL, 55 doların altına düşse de teknik fiyatın 42 dolara karşılık gelen yüzde 50 Fibonacci seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yükselişin yeniden başlama potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Yükseliş trendi devam edecek olursa Solana‘nın fiyatının 78,2 dolara, ardından 100 dolar ve 121,75 dolar hedeflerine doğru yükselme olasılığı var.

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Analist SOL’da Alım Yapmak İçin Fiyatın 50 Doların Altına Düşmesini BekliyorSolana Balina İşlemleri ve Cüzdan Adresi Aktivitesi

Analist SOL’da Alım Yapmak İçin Fiyatın 50 Doların Altına Düşmesini Bekliyor

Yakından takip edilen kripto para analisti Altcoin Sherpa, SOL’da yükseliş beklediğini, altcoin’in yükseliş trendi içinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Analist, SOL’un fiyat trendini değerlendirdikten sonra bir düzeltme öngörüsünde bulunurken, bu düzeltme sırasında SOL satın almak için fiyatın 50 doların altına düşmesini beklediğinin altını çizdi.

Tecrübeli kripto para analistinin ortaya koyduğu analize göre SOL’un fiyatı 2024 yılında üç haneli rakamlara ulaşacak. Bu SOL‘un gelecek yılda en az 2 katlık bir yükseliş yapması anlamına geliyor.

Solana Balina İşlemleri ve Cüzdan Adresi Aktivitesi

Sürekli bir vadeli işlem borsası olan The Real-World Asset Exchange‘in kurucu ortaklarından Marouane Garcon, SOL analizinde büyük yatırımların etkisine odaklanarak farklı bir yaklaşım benimsedi. Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri tespit ederek herkese açık olarak paylaşaan Whale Alerts’in verilerine atıfta bulunan Garcon şunları söyledi:

Solana’nın fiyatındaki düşüş büyük ölçüde balina hareketleriyle ilişkili. Sadece üç işlemde 2.1 milyon adetin üzerinde SOL borsalara transfer edildi ve bu da ileride büyük bir satış olacağının sinyali olarak kabul edildi. Bu durum bireysel yatırımcıları korkutarak satış yapmaya itti.

Öte yandan Solana’nın aktif cüzdan adreslerindeki büyük bir artıl söz konusu. The Block’un değerlediği zincir üstü verilere göre Solana ağındaki aktif cüzdan adresi sayısı son altı ayın en yüksek seviyesi olan 444.48 bine yükseldi. Aktif cüzdan adresi sayısındaki bu artış, Solana ekosisteminde artan ilgi ve katılıma işaret ediyor ve öngörülebilir gelecekte SOL’un fiyatında yükselişi tetikleyebilir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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