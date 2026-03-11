Hyperliquid (HYPE) ve Ethereum (ETH) Kaç Dolar Olur? Mart 2026 Tahminleri

Bitcoin (BTC) fiyatı ABD piyasa açılışının ardından yeniden 71 bin doları aştı ancak henüz güvenli bölge olan 75 bin doları kazanamadı. Altcoinlerde cılız kazançlar görsek de DOGE gibi örnekler güne yüzde 5 kayıpla devam ediyor. Trump bugün akşam İran’da hedeflenecek neredeyse hiçbir yer kalmadığını işin çoğunun bittiğini ima etti. Peki HYPE ve ETH için tahminler ne yönde?

Bitcoin (BTC)

71 bin doları kazanan BTC petrol fiyatındaki geri çekilmeye cevap veriyor. Eğer İran’daki gerilim olmasaydı bugünkü enflasyon raporunun ardından kripto paralar daha fazla kazanç elde edebilirdi. Kritik rezervlerin serbest bırakılmasıyla petrol fiyatı dengelenirken İran’a saldırıların aylarca sürmemesi bekleniyor. Eğer müzakereler konuşulacaksa bu hafta sonuna kadar somut adımlar görmeliyiz.

Kyle ise opsiyon cephesindeki değişime dikkat çekerek BTC fiyat artışının devam edebileceğini, yükselişin 80 bin dolara kadar uzama ihtimali olduğunu yazdı.

“BTC, 63.000 doların altındaki panik düşüşünden sıçradı ve 70.000 dolar civarına geri döndü. Opsiyon akışı da değişmeye başladı: Aşağı yönlü hedging gevşiyor. Put satışları artıyor. Bazı pozisyonlar 80.000 dolara doğru kayıyor. Şu an için tam bir risk alma hareketinden çok istikrar gibi görünüyor. Ancak 60.000-70.000 dolar aralığı, uzun vadeli alıcıların hala ortaya çıktığı bir bölge.”

Bu likidite bölgesinde BTC’nin tutunabiliyor olması pozitif. Farklı on-chain verilerin satışta durulmaya işaret ettiğinden de bahsetmiştik. Bundan sonraki adım durulan satışların artık alım iştahına dönmesi. Özellik Coinbase Premium bu noktada önemli, ETF kanalı bu hafta toparlandığından bu konuda umut verici.

HYPE Coin ve ETH

Son değerlendirmemizde HYPE Coin’in 35 doları aşmaya istekli olduğundan bahsetmiştik fiyat şimdi direnç bölgesinde. 36 dolardan alıcı bulan HYPE eğer güçlü kalabilirse 42 dolara kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Güçlü gelir akışı, kullanıcı yoğunluğu ve emtia tarafında attığı adımlarla kriptodaki zayıflığı protokolün lehine çevirmesi Hyperliquid (HYPE) grafiğin bu denli iştahlı görünmesine yol açtı.

Altcoin Sherpa bugünkü değerlendirmesinde “risk almak istemeyenler en güvenli alternatiflerden olan HYPE’ı düşünebilir” diyerek desteğini ifade etti.

DaanCrypto takma isimli analist ise yukarıdaki ETH grafiğini paylaşarak şunları yazdı;