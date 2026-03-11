Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) ve Ethereum (ETH) Kaç Dolar Olur? Mart 2026 Tahminleri

Özet

  • Opsiyonlar BTC için 80 bin dolara işaret ediyor ve satışlar duruldu. ETF kanalında bu hafta alıcılar sahnede.
  • HYPE Coin 42 doları hedefliyor ve kriptodaki zayıflığa rağmen protokol gelirleri HYPE Coin'i destekliyor.
  • FBI, Kaliforniya'daki polis departmanlarına İran'ın Batı Kıyısı'na saldırı amaçlı insansız hava araçları göndererek Amerikan saldırılarına misilleme yapmak istediği konusunda uyarıda bulundu - ABC News
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı ABD piyasa açılışının ardından yeniden 71 bin doları aştı ancak henüz güvenli bölge olan 75 bin doları kazanamadı. Altcoinlerde cılız kazançlar görsek de DOGE gibi örnekler güne yüzde 5 kayıpla devam ediyor. Trump bugün akşam İran’da hedeflenecek neredeyse hiçbir yer kalmadığını işin çoğunun bittiğini ima etti. Peki HYPE ve ETH için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 HYPE Coin ve ETH

Bitcoin (BTC)

71 bin doları kazanan BTC petrol fiyatındaki geri çekilmeye cevap veriyor. Eğer İran’daki gerilim olmasaydı bugünkü enflasyon raporunun ardından kripto paralar daha fazla kazanç elde edebilirdi. Kritik rezervlerin serbest bırakılmasıyla petrol fiyatı dengelenirken İran’a saldırıların aylarca sürmemesi bekleniyor. Eğer müzakereler konuşulacaksa bu hafta sonuna kadar somut adımlar görmeliyiz.

Kyle ise opsiyon cephesindeki değişime dikkat çekerek BTC fiyat artışının devam edebileceğini, yükselişin 80 bin dolara kadar uzama ihtimali olduğunu yazdı.

“BTC, 63.000 doların altındaki panik düşüşünden sıçradı ve 70.000 dolar civarına geri döndü. Opsiyon akışı da değişmeye başladı:

Aşağı yönlü hedging gevşiyor.

Put satışları artıyor.

Bazı pozisyonlar 80.000 dolara doğru kayıyor.

Şu an için tam bir risk alma hareketinden çok istikrar gibi görünüyor. Ancak 60.000-70.000 dolar aralığı, uzun vadeli alıcıların hala ortaya çıktığı bir bölge.”

Bu likidite bölgesinde BTC’nin tutunabiliyor olması pozitif. Farklı on-chain verilerin satışta durulmaya işaret ettiğinden de bahsetmiştik. Bundan sonraki adım durulan satışların artık alım iştahına dönmesi. Özellik Coinbase Premium bu noktada önemli, ETF kanalı bu hafta toparlandığından bu konuda umut verici.

HYPE Coin ve ETH

Son değerlendirmemizde HYPE Coin’in 35 doları aşmaya istekli olduğundan bahsetmiştik fiyat şimdi direnç bölgesinde. 36 dolardan alıcı bulan HYPE eğer güçlü kalabilirse 42 dolara kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Güçlü gelir akışı, kullanıcı yoğunluğu ve emtia tarafında attığı adımlarla kriptodaki zayıflığı protokolün lehine çevirmesi Hyperliquid (HYPE) grafiğin bu denli iştahlı görünmesine yol açtı.

Altcoin Sherpa bugünkü değerlendirmesinde “risk almak istemeyenler en güvenli alternatiflerden olan HYPE’ı düşünebilir” diyerek desteğini ifade etti.

DaanCrypto takma isimli analist ise yukarıdaki ETH grafiğini paylaşarak şunları yazdı;

ETH hala 2.100 dolar seviyesinin altında konsolidasyon sürecinde. Bu, Ethereum için son birkaç yıldır fiyat hareketlerinde önemli bir fiyat aralığı olmuştur. Fiyatın bu kadar sıkışık olduğu bir ortamda, hem 1.800 dolarlık yerel desteği hem de 2.100 dolar seviyesini yakından takip ediyorum. Bu aralığın her iki tarafında da kırılma olduğunda, büyük bir hareketin gerçekleşeceğini düşünüyorum.”

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum’da Negatif Fonlama Oranı, Fiyat 2.000 Dolar Eşiğinde Test Ediliyor

SharpLink, Ethereum Hazinesi Nedeniyle Yıllık 734 Milyon Dolar Zarar Bildirdi

Ethereum 2.000 Dolar Desteğini Korumaya Çalışıyor, RSI Sınırda Seyrediyor

Ethereum fiyatı kritik destek seviyesinde yön arayışını sürdürüyor

Bitcoin ve Altcoin ETF Akışı Ne Durumda? Kurumsallar Hangisini Alıyor/Satıyor?

Ethereum fiyatı 1.965 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor

Culper Research’ün Ethereum Raporu Can Sıkıcı, BlackRock Ödeme Kısıtlaması ve Diğerleri

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Yatırım Yaptığınız Coin Hakkında Çıkan Haberi Anında Bildiren Akıllı Sistem
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yatırım Yaptığınız Coin Hakkında Çıkan Haberi Anında Bildiren Akıllı Sistem
BITCOIN Haberleri
Strategy’nin 1.200’den Fazla Bitcoin Alımı ve STRC Hisseleriyle Büyüyen Yatırım Modeli
Kripto Para
Son Dakika: Ripple 50 Milyar Dolara Ulaştı, Ucuzdan Alanlardan Topluyorlar
RIPPLE (XRP)
Kurumsal Yatırımların Artışıyla Bitcoin Küresel Finans Piyasalarında Güç Kazanıyor
BITCOIN (BTC)
Aave v3’te oracle hatası sonrası kullanıcı fonlarında 26 milyon dolarlık ani likidasyon
Kripto Para
Lost your password?