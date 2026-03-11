Avrupa Merkez Bankası, Toptan Finansal Piyasalar İçin Tokenizasyon Yol Haritasını Duyurdu

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa toptan finansal piyasalarında merkez bankası parası temelli yerleşim sağlayacak yeni teknoloji odaklı Appia yol haritasını açıkladı. Dağıtık defter teknolojilerinin kullanımıyla, ilk altyapı uygulaması 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, tüm ekosistem için öngörülen nihai tasarım ise 2028’de tamamlanacak.

Yeni Dönem: Pontes ve Appia Süreçleri

Yol haritası, kısa vadede hızlı uygulamaya geçirilecek altyapı ve uzun vadeli mimari olarak iki ana süreci kapsıyor. Bunların ilki olan Pontes, merkez bankası euro ile doğrudan varlık transferlerine olanak sağlayan DLT tabanlı bir yerleşim çözümü sunuyor. Pontes’in, Avrupa finans kurumlarının mevcut ödeme altyapısına entegre edilerek herhangi bir aksama yaşanmadan hayata geçirilmesi planlanıyor ve 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınacak.

Avrupa Merkez Bankası, merkez bankası parasıyla desteklenecek tokenlaştırılmış piyasalara yönelik Appia yol haritasını başlattığını duyurdu.

İkinci süreç ise bütünsel çerçevenin tasarlandığı Appia adını taşıyor. Bu stratejik çerçeve, finansal piyasaların tokenizasyonunda mimari standartları, yönetişimi ve kapsamı belirliyor. 2028’e kadar tamamlanacak olan bu yapı, özel sektör ve kamu kurumlarının görüşlerine 22 Nisan 2026’ya kadar açık olacak bir istişare dönemi ile şekillenecek. Adımlar birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor: Önce teknolojik köprü inşa ediliyor, ardından bu köprünün bağlanacağı ekosistemin detayları belirleniyor.

Avrupa Finansal Egemenliğinde Yeni Adım

Appia yol haritasının ardında Avrupa’nın finansal egemenliğini güçlendirme hedefi dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası, projenin temelinde Avrupa finansal altyapısının ABD merkezli sistemlere olan bağımlılığının azaltılmasını önceliklendiriyor. Özellikle, çok sayıda Avrupalı finans kurumu ABD merkezli ödeme ağları ve platformlar üzerinden işlemlerini yönetmeye devam ederken, bu bağımlılığı azaltacak yerel alternatifler geliştirmek stratejik öneme sahip görülüyor.

Son dönemde Mastercard’ın 85 şirkete entegre ettiği küresel ödeme ağı ve Nasdaq’ın Boerse Stuttgart işbirliğiyle Avrupa yapılandırılmış ürünlerinin tokenizasyonu gibi gelişmeler, ABD kökenli altyapıların Avrupa piyasalarında etkisini artırıyor. Avrupa Merkez Bankası ise Appia yol haritası ile bu alanda doğrudan Avrupa merkezli ve euro temelli bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Yerleşim, işlem ve saklama gibi süreçlerin hepsi tek ve entegre bir DLT platformunda birleştirildiğinde, mevcut sistemlerde yaşanan tutarsızlık maliyetlerinin de azaltılması öngörülüyor. Yüksek hacimli kurumsal transferlere aracılık eden Avrupa bankaları ve varlık yöneticileri için bu verimlilik unsuru, projenin cazibesini yükseltiyor.

Para Politikası Açısından Stratejik Hamle

Avrupa Merkez Bankası’nın tokenizasyon sürecine yaklaşımında yalnızca operasyonel verimlilik değil, para politikasının korunması da öne çıkıyor. Finansal varlıkların dijital platformlara taşınmasıyla, euro yerine dolar bazlı stabilcoinlerle yerleşim yapılması riski bulunuyor. Bu durum, euronun yasal geçerliliği devam etse de fonksiyonel anlamda geri planda kalmasına neden olabilir.

Appia çerçevesi, tüm transfer ve işlemlerin merkez bankası euro ile tamamlanmasını zorunlu kılarak, euro bazlı yerleşimin piyasalarda standart haline gelmesini mümkün kılacak. Bu sayede, dolara endeksli alternatiflerin piyasada yaygınlaşmasının önüne geçilecek.

Stabilcoin piyasasının toplam büyüklüğünün 312 milyar dolara ulaştığı ve USDT ile USDC’nin bu ekosistemin önemli bir bölümünü oluşturduğu piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, Avrupa Merkez Bankası, Appia ile kendi para birimini dijital finans dünyasında koruma altına almak istiyor.