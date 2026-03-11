Winvest — Bitcoin investment
BLOCKCHAIN

Avrupa Merkez Bankası, Toptan Finansal Piyasalar İçin Tokenizasyon Yol Haritasını Duyurdu

Özet

  • Avrupa Merkez Bankası, Appia yol haritası ile finansal piyasaların dijital dönüşümünü hedefliyor.
  • Pontes ve Appia süreçleriyle merkez bankası euroyu teknolojik altyapılarla entegre etmeye hazırlanıyor.
  • Bu adımlar, Avrupa’nın finansal egemenliğini güçlendirirken para politikası kontrolünü de sağlamayı amaçlıyor.
COINTURK
COINTURK

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa toptan finansal piyasalarında merkez bankası parası temelli yerleşim sağlayacak yeni teknoloji odaklı Appia yol haritasını açıkladı. Dağıtık defter teknolojilerinin kullanımıyla, ilk altyapı uygulaması 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, tüm ekosistem için öngörülen nihai tasarım ise 2028’de tamamlanacak.

İçindekiler
1 Yeni Dönem: Pontes ve Appia Süreçleri
2 Avrupa Finansal Egemenliğinde Yeni Adım
3 Para Politikası Açısından Stratejik Hamle

Yeni Dönem: Pontes ve Appia Süreçleri

Yol haritası, kısa vadede hızlı uygulamaya geçirilecek altyapı ve uzun vadeli mimari olarak iki ana süreci kapsıyor. Bunların ilki olan Pontes, merkez bankası euro ile doğrudan varlık transferlerine olanak sağlayan DLT tabanlı bir yerleşim çözümü sunuyor. Pontes’in, Avrupa finans kurumlarının mevcut ödeme altyapısına entegre edilerek herhangi bir aksama yaşanmadan hayata geçirilmesi planlanıyor ve 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınacak.

Avrupa Merkez Bankası, merkez bankası parasıyla desteklenecek tokenlaştırılmış piyasalara yönelik Appia yol haritasını başlattığını duyurdu.

İkinci süreç ise bütünsel çerçevenin tasarlandığı Appia adını taşıyor. Bu stratejik çerçeve, finansal piyasaların tokenizasyonunda mimari standartları, yönetişimi ve kapsamı belirliyor. 2028’e kadar tamamlanacak olan bu yapı, özel sektör ve kamu kurumlarının görüşlerine 22 Nisan 2026’ya kadar açık olacak bir istişare dönemi ile şekillenecek. Adımlar birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor: Önce teknolojik köprü inşa ediliyor, ardından bu köprünün bağlanacağı ekosistemin detayları belirleniyor.

Avrupa Finansal Egemenliğinde Yeni Adım

Appia yol haritasının ardında Avrupa’nın finansal egemenliğini güçlendirme hedefi dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası, projenin temelinde Avrupa finansal altyapısının ABD merkezli sistemlere olan bağımlılığının azaltılmasını önceliklendiriyor. Özellikle, çok sayıda Avrupalı finans kurumu ABD merkezli ödeme ağları ve platformlar üzerinden işlemlerini yönetmeye devam ederken, bu bağımlılığı azaltacak yerel alternatifler geliştirmek stratejik öneme sahip görülüyor.

Son dönemde Mastercard’ın 85 şirkete entegre ettiği küresel ödeme ağı ve Nasdaq’ın Boerse Stuttgart işbirliğiyle Avrupa yapılandırılmış ürünlerinin tokenizasyonu gibi gelişmeler, ABD kökenli altyapıların Avrupa piyasalarında etkisini artırıyor. Avrupa Merkez Bankası ise Appia yol haritası ile bu alanda doğrudan Avrupa merkezli ve euro temelli bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Yerleşim, işlem ve saklama gibi süreçlerin hepsi tek ve entegre bir DLT platformunda birleştirildiğinde, mevcut sistemlerde yaşanan tutarsızlık maliyetlerinin de azaltılması öngörülüyor. Yüksek hacimli kurumsal transferlere aracılık eden Avrupa bankaları ve varlık yöneticileri için bu verimlilik unsuru, projenin cazibesini yükseltiyor.

Para Politikası Açısından Stratejik Hamle

Avrupa Merkez Bankası’nın tokenizasyon sürecine yaklaşımında yalnızca operasyonel verimlilik değil, para politikasının korunması da öne çıkıyor. Finansal varlıkların dijital platformlara taşınmasıyla, euro yerine dolar bazlı stabilcoinlerle yerleşim yapılması riski bulunuyor. Bu durum, euronun yasal geçerliliği devam etse de fonksiyonel anlamda geri planda kalmasına neden olabilir.

Appia çerçevesi, tüm transfer ve işlemlerin merkez bankası euro ile tamamlanmasını zorunlu kılarak, euro bazlı yerleşimin piyasalarda standart haline gelmesini mümkün kılacak. Bu sayede, dolara endeksli alternatiflerin piyasada yaygınlaşmasının önüne geçilecek.

Stabilcoin piyasasının toplam büyüklüğünün 312 milyar dolara ulaştığı ve USDT ile USDC’nin bu ekosistemin önemli bir bölümünü oluşturduğu piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, Avrupa Merkez Bankası, Appia ile kendi para birimini dijital finans dünyasında koruma altına almak istiyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana Ekosisteminde Geliştirici Faaliyetleri Altyapı Projelerine Odaklanıyor

Nasdaq ve Boerse Stuttgart, Avrupa’da Blokzincir Tabanlı Menkul Kıymet Takasını Başlatıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Yardım Fonlarının Aktarımı İçin 40’tan Fazla Blockchain Pilotunu Test Ediyor

Çin’in 96 Çekirdekli Blockchain Çipi ve Otonom Kripto Madenciliği Yapan Yapay Zeka Aynı Anda Gündemde

Tron Günlük Aktif Kullanıcı Sayısında Rakiplerini Geride Bırakıyor

AMINA, AB’nin DLT Düzenlemeli Blokzincir Platformu 21X’e Katıldı

Nedbank Ve Crypto.com’dan Afrika’da Blockchain Temelli Finansal Yenilik Hamlesi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Hyperliquid (HYPE) ve Ethereum (ETH) Kaç Dolar Olur? Mart 2026 Tahminleri
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ve Altın Arasındaki Getiri Yarışı: ETF Akışları ve Makro Gelişmeler Dengeyi Değiştiriyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Altın Arasındaki Getiri Yarışı: ETF Akışları ve Makro Gelişmeler Dengeyi Değiştiriyor
ALTIN BITCOIN (BTC)
Hyperliquid (HYPE) ve Ethereum (ETH) Kaç Dolar Olur? Mart 2026 Tahminleri
Ethereum (ETH) Hyperliquid (HYPE)
Yatırım Yaptığınız Coin Hakkında Çıkan Haberi Anında Bildiren Akıllı Sistem
BITCOIN Haberleri
Strategy’nin 1.200’den Fazla Bitcoin Alımı ve STRC Hisseleriyle Büyüyen Yatırım Modeli
Kripto Para
Son Dakika: Ripple 50 Milyar Dolara Ulaştı, Ucuzdan Alanlardan Topluyorlar
RIPPLE (XRP)
Lost your password?