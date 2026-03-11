Winvest — Bitcoin investment
Strategy’nin 1.200’den Fazla Bitcoin Alımı ve STRC Hisseleriyle Büyüyen Yatırım Modeli

Özet

  • Strategy şirketi kısa süre içinde 1.200’den fazla Bitcoin satın aldı.
  • Şirket, STRC hisseleriyle finansman modelini yeni alımlar için etkin şekilde kullanıyor.
  • Kurumsal yatırımcılar artık STRC üzerinden Bitcoin’e farklı bir formatla erişebiliyor.
Bitcoin alanında kurumsal yatırımlarıyla öne çıkan Michael Saylor’ın yönettiği Strategy şirketi, yalnızca bir gün içinde 1.200’den fazla Bitcoin satın aldı. Şirket, Bitcoin odaklı büyüme stratejileri sayesinde kamuya açık kuruluşlar arasında en büyük BTC portföyünü elinde bulunduruyor.

STRC Hisseleriyle Finansman ve Son Satın Alma Detayları

Strategy, son dönemde Bitcoin alımları için özellikle STRC kodlu değişken faizli imtiyazlı hisse senetlerinden elde ettiği gelirleri kullanıyor. Dün STRC hisselerinde işlem hacmi 409 milyon doları buldu ve son otuz günde volatilite yüzde 3 civarında seyretti. Hissenin bir aylık ortalama fiyatı ise 99,78 doların üzerinde kaydedildi ve bu, ihracından bu yana en yüksek seviyelerden biri oldu.

On-chain izleme platformlarından elde edilen verilere göre, bu süreçte bir günde 2 bin adedin üzerinde Bitcoin alımı gerçekleşti. Bu, STRC’nin piyasaya sürülmesinden bu yana yaşanan en büyük tek günlük alımlardan biri olarak öne çıkıyor. Strategy, böylece piyasadaki önceki yüksek alım günlerini de geride bıraktı.

Kurumsal Yatırım Modelinde Dönüşüm ve STRC’nin Rolü

Strategy’nin hızlı Bitcoin biriktirme süreci, şirketin yıl başında yaptığı program değişikliğiyle birlikte hız kazandı. Bu değişiklik, birden fazla ajanın aynı anda STRC satabilmesine imkân tanıdı ve likiditede ciddi artış sağladı. Böylece şirket, Bitcoin alımlarını finanse edecek kaynağı geniş ölçekte oluşturabildi.

Şirketin bu son alımı, kısa süre önce ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilen 1,28 milyar dolarlık Bitcoin alımının ardından gündeme geldi. Bu işlemle birlikte toplamda 17.994 Bitcoin daha portföye katıldı ve şirketin tüm varlıkları yaklaşık 738.731 Bitcoin’e ulaştı.

Bu büyük çaplı alım için hem şirketin normal hisselerinden hem de STRC ihraçlarından elde edilen fonlar kullanıldı. STRC programı, şirketin finansman stratejisinde önemli rol oynuyor.

STRC’nin İşlevi ve Piyasadaki Yeri

STRC, geleneksel gelir yatırımcıları ile Bitcoin’e yoğunlaşan şirket portföyleri arasında bir köprü oluşturuyor. Hisse, nominal 100 dolar fiyatına yakın seviyelerde işlem görürken, aylık dağıtılan temettüyle yıllık yaklaşık yüzde 11,5 getiri sunuyor. Bu yapı, Bitcoin hazinesini sabit gelir yatırımcılarının erişimine açan benzersiz bir model oluşturuyor.

Piyasada kaydedilen yüksek likidite ve değişkenliğin düşüklüğü, STRC ürününe olan talebin giderek daha çok gelir odaklı yatırımcılardan geldiğini gösteriyor. Bu dinamik, finansal enstrümanın yapısal talebi karşıladığını ve piyasa ile uyum sağladığını ortaya koyuyor.

STRC, şeffaflığı ve esnek finansman modeliyle kurumsal liderlere Bitcoin’i sermaye yapısına entegre etme imkânı veriyor. Böylece farklı yatırımcı profillerinden gelen sermaye, şirketin uzun vadeli Bitcoin rezervlerine yönlendirilebiliyor.

Bugün itibarıyla Bitcoin fiyatı 71.000 dolara yakın seyrederken, Strategy şirketinin borsadaki hisselerinde ise gün içi az da olsa bir düşüş dikkat çekti.

