Son Dakika: Ripple 50 Milyar Dolara Ulaştı, Ucuzdan Alanlardan Topluyorlar

Henüz daha kripto paraların ödeme altyapısı konusunda başarılı olabileceğine geleneksel finans bu denli ikna olmamışken Ripple bu idealle ortaya çıktı. Ardından tokenizasyon, stablecoinler derken trilyon dolarlık devlerin halka açık ağlarda ürünler ihraç etmeye başladığını gördük. Ripple erken dönemde bu işe girişmiş olsa da pastadan büyük dilimi alamadı, fakat hızlanmaya kararlı.

Ripple 50 Milyar Dolara Ulaştı

Bloomberg kaynaklarına göre Ripple erken dönem yatırımcılardan büyük hisse alımı gerçekleştirdi. Bu buyback 750 milyon dolar büyüklüğünde ve şirketin değerlemesini tam 50 milyar dolara çıkarıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin yakın zamanda bir halka arz (IPO) planlamadığını, bunun yerine yatırımcılara likidite sağlamak için düzenli geri alımlar yapacaklarını belirtmişti.

Geçen sene Citadel Securities ve Fortress Investment Group gibi devlerin katıldığı finansman turundaki “geri alım garantisi” tepki çekse de şirket hisseleri toplamaya istekli görünüyor. Değerleme katlanarak arttığından ve Ripple daha fazla şirketi bünyesine kattığından gelecekte yatırımcı bulma imkanı daha da genişleyebilir. 2024 yılında Ripple, erken dönem yatırımcılardan 285 milyon dolarlık hisse geri alımı yaptığında değerlemesi 11,3 milyar dolar olarak belirlenmişti. Geçen sene de Citadel Securities ve Fortress Investment Group gibi devlerin liderlik ettiği turda 500 milyon dolar yatırım aldı. Bu hamleyle değerleme bir anda 40 milyar dolara fırladı. Bugünkü hamle değerlemeyi 50 milyar dolara çekiyor.

50 milyar dolarlık değerleme şimdilik XRP Coin grafiğine etki etmese de 1,43 dolar eşiği geri alınmak üzere. Eğer BTC güçlü kalabilirse XRP Coin yeniden 1,82 dolara geri dönebilir.