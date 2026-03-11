Winvest — Bitcoin investment
RIPPLE (XRP)

Son Dakika: Ripple 50 Milyar Dolara Ulaştı, Ucuzdan Alanlardan Topluyorlar

Özet

  • Ripple, erken dönem yatırımcılarından hisse geri alımı için 750 milyon dolarlık satın alma işlemi gerçekleştirdi ve şirketin değerlemesi 50 milyar dolara çıktı.
  • 2024 yılında Ripple, erken dönem yatırımcılardan 285 milyon dolarlık hisse geri alımı yaptığında değerlemesi 11,3 milyar dolara çıkmıştı.
  • 2025'te yarım milyar dolar yatırım alan Ripple 40 milyar değerlemeye ulaşmıştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Henüz daha kripto paraların ödeme altyapısı konusunda başarılı olabileceğine geleneksel finans bu denli ikna olmamışken Ripple bu idealle ortaya çıktı. Ardından tokenizasyon, stablecoinler derken trilyon dolarlık devlerin halka açık ağlarda ürünler ihraç etmeye başladığını gördük. Ripple erken dönemde bu işe girişmiş olsa da pastadan büyük dilimi alamadı, fakat hızlanmaya kararlı.

Ripple 50 Milyar Dolara Ulaştı

Bloomberg kaynaklarına göre Ripple erken dönem yatırımcılardan büyük hisse alımı gerçekleştirdi. Bu buyback 750 milyon dolar büyüklüğünde ve şirketin değerlemesini tam 50 milyar dolara çıkarıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin yakın zamanda bir halka arz (IPO) planlamadığını, bunun yerine yatırımcılara likidite sağlamak için düzenli geri alımlar yapacaklarını belirtmişti.

Geçen sene Citadel Securities ve Fortress Investment Group gibi devlerin katıldığı finansman turundaki “geri alım garantisi” tepki çekse de şirket hisseleri toplamaya istekli görünüyor. Değerleme katlanarak arttığından ve Ripple daha fazla şirketi bünyesine kattığından gelecekte yatırımcı bulma imkanı daha da genişleyebilir. 2024 yılında Ripple, erken dönem yatırımcılardan 285 milyon dolarlık hisse geri alımı yaptığında değerlemesi 11,3 milyar dolar olarak belirlenmişti. Geçen sene de Citadel Securities ve Fortress Investment Group gibi devlerin liderlik ettiği turda 500 milyon dolar yatırım aldı. Bu hamleyle değerleme bir anda 40 milyar dolara fırladı. Bugünkü hamle değerlemeyi 50 milyar dolara çekiyor.

50 milyar dolarlık değerleme şimdilik XRP Coin grafiğine etki etmese de 1,43 dolar eşiği geri alınmak üzere. Eğer BTC güçlü kalabilirse XRP Coin yeniden 1,82 dolara geri dönebilir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
