Beyaz Saray’dan stabilcoin getirilerine ilişkin banka sektörüne yeni değerlendirme

Beyaz Saray’ın ekonomi danışmanları, stabilcoin getirilerinin banka kredilendirmesi ve genel kredi koşulları üzerinde büyük bir etki yaratmayacağına işaret etti. ABD Kongresi’nde getirili stabilcoin’lerle ilgili düzenlemeler gündemdeyken, bankacılık sektöründen gelen endişelere karşı bu değerlendirme öne çıktı.

Stabilcoin getirilerine yönelik yeni raporun bulguları

Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nin yayımladığı raporda, stabilcoin getirilerinin kısıtlanmasının bankalara anlamlı bir katkı sunmayacağı belirtildi. Raporun temel senaryosuna göre, getirili stabilcoin yasağının uygulanması toplam kredi hacminde yalnızca 2,1 milyar dolarlık, yani toplam kredilerin yaklaşık yüzde 0,02’si kadar bir artış getiriyor. Buna karşılık, bu kısıtlamanın tüketicilere net maliyet getirdiği vurgulanıyor.

Bu sonuçlar, bankalar ve bazı sektör temsilcilerinin, getirili stabilcoin’lerin mevduat çekişine yol açabileceği ve bankaların elindeki fonlarda ciddi kayıplara neden olabileceği yönündeki uyarılarını sorgulatıyor. Rapor, bankaların öne sürdüğü gibi toplu mevduat kaymaları yerine, getirili stabilcoin kısıtlarının sektörel etkisinin oldukça sınırlı kalacağı görüşünü ortaya koyuyor.

Banka sektöründen gelen eleştiriler ve yasal süreç

ABD’de Clarity Act adlı taslak yasa kapsamında, getirili stabilcoin’lere dönemsel ödül mekanizmalarının ve aracı kurumlar üzerinden verilen getirilerin de kapsam dışı bırakılması gündeme geldi. Bu tartışmalar bankacılık sektöründe rahatsızlık yaratırken, bazı kurumlar getirili stabilcoin’lerin toplu mevduat kaybına yol açabileceği iddiasında bulunuyor.

Bağımsız Topluluk Bankaları Birliği, getirili stabilcoin’lerin 1,3 trilyon dolara kadar mevduat kaybı ve 850 milyar dolarlık bir kredi daralması tetikleyebileceği yönünde uyarıda bulundu. Diğer yandan, büyük banka yöneticileri ve sektör analistleri, daha agresif adaptasyon senaryolarında bunun çok daha yüksek boyutlara ulaşabileceğini öne sürüyor. Bank of America ve JPMorgan gibi büyük finans kuruluşlarından yöneticiler, getirili stabilcoin’lere bankalara özgü düzenlemeler getirilmesi çağrısını yineledi.

Bankacılık sektörü yetkilileri, geleneksel regülasyonların dışında hareket eden stabilcoin’lerin mevduat yarışında alternatif bir sistem oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Beyaz Saray danışmanları ise bu görüşlere karşı daha ölçülü bir bakış açısı ortaya koydu. Stabilcoin rezervlerinin büyük kısmının hâlihazırda bankacılık sisteminde kaldığını ve çoğunlukla hazine bonoları veya diğer mevduatlar yoluyla tekrar sektöre döndüğünü belirtiyorlar.

Ekonomik Danışmanlar Konseyi’ne göre, stabilcoin rezervlerinin yaklaşık yüzde 12’si krediye dönüşemeyecek şekilde sistem dışında duruyor. Bu yapının, mevduattan stabilcoine geçişlerin sektöre etkisini önemli ölçüde sınırladığı ifade ediliyor.

“Özetle, getirilerin yasaklanması banka kredilendirmesini koruyacak etkili bir adım olmayacak, buna karşılık stabilcoin tasarruf sahiplerinin daha avantajlı getirilere ulaşmasının önüne geçilecektir,” şeklinde raporda değerlendirme yapılıyor.

Konuya ilişkin yasal süreçte, Washington’da stabilcoin düzenlemesinin hızla ilerlediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren GENIUS Act kapsamında rezervlerin bire bir oranda tutulması ve ihraççılar tarafından doğrudan getiri verilmesinin yasaklanması hükme bağlandı. FDIC, stabilcoin ihraççılarını denetlemek amacıyla yeni bir çerçeve açıklarken, sektör temsilcileri Clarity Act düzenlemesine dair görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaşıyor.