HYPE Coin coştu, Bitcoin’in alarmı 8 yıl sonra tekrar çalıyor

Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazından ilk geminin geçtiği 15:48’de duyuruldu ve ABD borsaları görkemli açılışa hazırlanıyor. Altcoinlerde kazançlar güçlü ve Bitcoin borsa açılışı öncesinde 72 bin dolar sınırında. HYPE Coin hareketlenirken Ether de güçlendi. Kripto para yatırımcıları için güzel bir gün.

Savaşın başlamasının ardından petrol fiyatı arttıkça kripto paralar enflasyon endişesi nedeniyle düştü. Ancak şimdi petrol eski seviyesine yaklaşıyor ve ABD borsaları kripto paraları destekleyecek görkemli açılışına hazırlanıyor. Mister Crypto ise aşağıdaki aktif adres grafiğini paylaşarak alım yapmak için en iyi zamanlardan birinin geldiğini yazdı.

“Aktif Bitcoin adresleri 8 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarihsel olarak bu, satın almak için harika bir dönem olmuştur; bu sefer durumun farklı olacağını sanmıyorum.”

ETH 2.250 dolar üzerinde ve Quinten ETHBTC paritesinde yaşanan yükselişin hızlanacağını düşünüyor. 0,0332 seviyesinin kaybıyla bu yıl altcoinlerde derin kayıpları tetiklemişti. Şimdi kilit eşiğin yeniden geri alınması uzun süredir beklenen altcoin yükselişinin startını verebilir.

HYPE Coin’in düşüşte bile avantajlı olduğunu protokol verilerinin genel piyasa yükselişinde HYPE Coin’i hızla yukarı çekeceğini yazmıştık. Şimdi beklenen senaryo devreye alınmış durumda ve şaşırtıcı olmayan biçimde HYPE yükseliyor. Haftalarca alçalan kanalda sıkışan fiyat tekrar 37,4 dolar direnci üzerinde dört saatlik kapanış yaptı.

Ali Martinez bu yükselişi en az 42 dolara kadar devam etmesini bekliyor.

“37,40 $ seviyesinin aşılması, önceki “tavan” seviyesini potansiyel bir “taban” seviyesine dönüştürdü. Yatırımcılar bu teknik formasyonun tamamlanmasını beklediklerinden, alım baskısında da bir artış gözlemliyoruz. Düşüş kanalının yüksekliği ve yapısına göre, bu hareketin teknik hedefi 42 $’dır. Hyperliquid, 37,40 $’lık kırılma bölgesinin üzerinde kaldığı sürece, 42 $’a doğru yol almak ana senaryo olmaya devam edecektir. Bu, kırılma noktasından itibaren potansiyel olarak %12’lik bir hareket anlamına gelmektedir.”

42 dolara ulaşılması HYPE için bir son değil ve hacimlerin artmaya devam etmesiyle 50,8 dolar tavanı test edilebilir. Genel piyasa hissiyatı, emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve kriptodaki artan ilginin sürmesi burada belirleyici olacak.