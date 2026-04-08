Hyperliquid (HYPE)

HYPE Coin coştu, Bitcoin'in alarmı 8 yıl sonra tekrar çalıyor

  • Aktif Bitcoin adresleri 8 yılın en düşük seviyesine geriledi. Mister Crypto bunun yükseliş sinyali olduğunu söylüyor.
  • ETHBTC paritesi yükseliyor eğer 0,0332BTC kazanılırsa altcoinlerde yükseliş hızlanabilir.
  • HYPE Coin 37,4 doları geri aldığından 42 ve 50 doları hedefliyor.
Fatih Uçar
Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazından ilk geminin geçtiği 15:48’de duyuruldu ve ABD borsaları görkemli açılışa hazırlanıyor. Altcoinlerde kazançlar güçlü ve Bitcoin borsa açılışı öncesinde 72 bin dolar sınırında. HYPE Coin hareketlenirken Ether de güçlendi. Kripto para yatırımcıları için güzel bir gün.

1 Bitcoin ve Ethereum
Bitcoin ve Ethereum

Savaşın başlamasının ardından petrol fiyatı arttıkça kripto paralar enflasyon endişesi nedeniyle düştü. Ancak şimdi petrol eski seviyesine yaklaşıyor ve ABD borsaları kripto paraları destekleyecek görkemli açılışına hazırlanıyor. Mister Crypto ise aşağıdaki aktif adres grafiğini paylaşarak alım yapmak için en iyi zamanlardan birinin geldiğini yazdı.

Aktif Bitcoin adresleri 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Tarihsel olarak bu, satın almak için harika bir dönem olmuştur; bu sefer durumun farklı olacağını sanmıyorum.”

ETH 2.250 dolar üzerinde ve Quinten ETHBTC paritesinde yaşanan yükselişin hızlanacağını düşünüyor. 0,0332 seviyesinin kaybıyla bu yıl altcoinlerde derin kayıpları tetiklemişti. Şimdi kilit eşiğin yeniden geri alınması uzun süredir beklenen altcoin yükselişinin startını verebilir.

HYPE Coin’in düşüşte bile avantajlı olduğunu protokol verilerinin genel piyasa yükselişinde HYPE Coin’i hızla yukarı çekeceğini yazmıştık. Şimdi beklenen senaryo devreye alınmış durumda ve şaşırtıcı olmayan biçimde HYPE yükseliyor. Haftalarca alçalan kanalda sıkışan fiyat tekrar 37,4 dolar direnci üzerinde dört saatlik kapanış yaptı.

Ali Martinez bu yükselişi en az 42 dolara kadar devam etmesini bekliyor.

“37,40 $ seviyesinin aşılması, önceki “tavan” seviyesini potansiyel bir “taban” seviyesine dönüştürdü. Yatırımcılar bu teknik formasyonun tamamlanmasını beklediklerinden, alım baskısında da bir artış gözlemliyoruz.

Düşüş kanalının yüksekliği ve yapısına göre, bu hareketin teknik hedefi 42 $’dır. Hyperliquid, 37,40 $’lık kırılma bölgesinin üzerinde kaldığı sürece, 42 $’a doğru yol almak ana senaryo olmaya devam edecektir. Bu, kırılma noktasından itibaren potansiyel olarak %12’lik bir hareket anlamına gelmektedir.”

42 dolara ulaşılması HYPE için bir son değil ve hacimlerin artmaya devam etmesiyle 50,8 dolar tavanı test edilebilir. Genel piyasa hissiyatı, emtia fiyatlarındaki dalgalanma ve kriptodaki artan ilginin sürmesi burada belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hyperliquid (HYPE) fiyatında denge arayışı devam ediyor

HYPE Coin ve Aster 3 Nisan fiyat beklentileri yorum (Uzun vadede dikkat)

DeFi alarm veriyor, Bu altcoinlere dikkat edin

Hyperliquid (HYPE) fiyatında teknik yapı zayıflarken gözler 30–33 dolar aralığında

Grayscale Hyperliquid ETF İçin Başvurdu 

Petrol Ticareti Hafta Sonuna Taştı Hyperliquid Hacmi Hızla Artıyor

Hyperliquid (HYPE) ve Ethereum (ETH) Kaç Dolar Olur? Mart 2026 Tahminleri

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ethereum ağında yeni ölçeklenebilirlik adımları: “Block-in-Blobs” ve ERC-8211 önerileri öne çıkıyor
Bir Sonraki Yazı Beyaz Saray’dan stabilcoin getirilerine ilişkin banka sektörüne yeni değerlendirme
Son Haberler

Savaşın bitmesi Altın grafiğini hareketlendirdi, Altın ETF’lerinde büyük dalgalanma var
ALTIN
Bitcoin’in yaratıcısı kimliği tartışmasında Adam Back iddiaları yeniden gündemde
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Sıcak Gelişme: Ateşkesle ilgili haberler Bitcoin’i düşürdü
BITCOIN (BTC)
JPMorgan dijital varlıklara sermaye girişlerinin hızında yavaşlama tespit etti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
BlackRock’un Bitcoin ETF’sine Morgan Stanley’den düşük maliyetli rakip
Kripto Para
