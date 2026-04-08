Kripto medyası küçülürken zincir üstü işlem ve likidite güçlü şekilde artıyor

Kripto para piyasalarında yıllardır yaygın bir kabul vardı: Haber akışı ve medya ilgisi piyasayı yönlendirir. Mantık oldukça basitti; ne kadar çok konuşulursa o kadar çok işlem olur, fiyatlar da buna göre hareket eder. Ancak son dönemde Outset Media Index (OMI) tarafından yapılan kapsamlı veri analizi, bu varsayımın düşündüğümüz kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor.

On yılı aşkın kripto haber başlığı ile Bitcoin fiyat hareketlerini karşılaştıran araştırmalar, haberlerin fiyatı güvenilir biçimde öngörmediğini zaten göstermişti. Ancak bu kez odak noktası biraz daha değişti. Araştırmacılar şu sorunun peşine düştü: Medya ilgisi fiyatı tahmin etmiyorsa, en azından blokzincir üzerindeki gerçek aktiviteyi yansıtıyor mu?

Medya ilgisi ile gerçek kullanım aynı yönde gitmiyor

Kripto ekosisteminde bugün işlemlerin büyük bölümü doğrudan blokzincir üzerinde gerçekleşiyor. Stablecoin transferleri, merkeziyetsiz borsalardaki (DEX) işlemler ve DeFi protokollerindeki likidite hareketleri, piyasanın gerçek kullanımını anlık olarak izlemeyi mümkün kılıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, 2025 yılı boyunca global kripto medya trafiği ile zincir üstü veriler detaylı şekilde karşılaştırıldı. Analizde yalnızca birkaç site değil, tam 349 farklı medya kuruluşu incelendi. Bu kaynaklar kripto odaklı yayınlar ile finans, teknoloji ve genel haber siteleri olarak iki ayrı kategoriye ayrıldı.

Medya verileri OMI (Outset Media Index) üzerinden elde edilirken, zincir üstü tarafında stablecoin arzı, USDT transfer hacmi ve DEX spot işlem hacmi gibi üç kritik gösterge kullanıldı. Bu metrikler sırasıyla likiditeyi, ödeme akışını ve işlem aktivitesini temsil ediyor.

Kripto medya küçüldü, ilgi dağıldı

Veriler, kriptoya odaklanan medya sitelerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret ediyor. 2025 yılı genelinde bu siteler toplamda 1,12 milyar ziyaret aldı. Ancak aylık bazda bakıldığında tablo pek parlak değil.

Ocak ayında 105,85 milyon olan trafik, yıl boyunca kademeli şekilde düşerek Aralık ayında 70,78 milyona geriledi. Bu yaklaşık %33’lük bir kayıp anlamına geliyor. Temmuz ayında kısa süreli bir yükseliş yaşansa da bu artış trendi değiştirmeye yetmedi.

Daha da önemlisi, kripto medya oldukça parçalı bir yapıya sahip. En büyük 10 yayın toplam trafiğin yalnızca %25’ini oluşturuyor. Geri kalan büyük kitle ise çok sayıda küçük siteye dağılmış durumda.

Yılın en çok ziyaret alan platformu 82,96 milyon ziyaretle Cointelegraph olurken, onu BeInCrypto ve CoinDesk takip etti. Ancak bu büyük oyuncuların bile toplam içindeki payı sınırlı kaldı.

Bu tablo, kripto medyada tek bir dominant oyuncu olmadığını ve rekabetin oldukça dağınık bir yapı içinde sürdüğünü gösteriyor.

Ana akım medya tam tersine büyüdü

Kripto odaklı sitelerde düşüş yaşanırken, ana akım medya tarafında bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Finans, teknoloji ve genel haber siteleri 2025 yılında toplamda 6,91 milyar ziyaret aldı. Bu rakam, kripto medyanın yaklaşık altı katı.

Ocak ayında 366,71 milyon olan aylık trafik, Aralık ayında 585,73 milyona yükseldi. Yani yaklaşık %60’lık bir büyüme söz konusu.

Özellikle Mart ayında yaşanan sıçrama dikkat çekici. Trafik bir ayda %70’in üzerinde artarak 582,78 milyona ulaştı. Yılın geri kalanında ise bu yüksek seviyeler korunmaya devam etti.

Bu durum, kripto içeriklerin giderek daha geniş kitlelere ana akım medya üzerinden ulaştığını gösteriyor.

Likidite tarafında güçlü büyüme

Medya ilgisinin aksine, zincir üstü veriler oldukça güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Artemis Analytics verilerine göre global stablecoin arzı 2025 boyunca istikrarlı şekilde arttı.

Ocak ayında 216,95 milyar dolar olan arz, Aralık ayında 307,76 milyar dolara yükseldi. Bu %41,84’lük ciddi bir artış anlamına geliyor.

Özellikle yaz aylarında büyümenin hızlandığı görülüyor. Temmuz-Eylül döneminde likidite girişleri belirgin şekilde artarken, Ağustos ayında %7,29’luk aylık büyüme kaydedildi. Bu, yılın en güçlü sermaye girişlerinden biri oldu.

USDT transferleri ikinci yarıda hızlandı

Piyasa içindeki gerçek hareketi anlamak için en kritik göstergelerden biri de USDT transfer hacmi. Çünkü USDT, kripto ekosisteminde en yaygın kullanılan stablecoin olma özelliğini taşıyor.

Yılın ilk çeyreğinde transfer hacminde hafif bir gerileme görülse de Mayıs ayından itibaren güçlü bir yükseliş başladı. Temmuz ayında 1,74 trilyon dolara ulaşan hacim, Ekim ayında adeta sıçrama yaptı.

Ekim 2025’te transfer hacmi 2,52 trilyon dolara çıkarak aylık bazda %40,96 arttı. Bu seviye, yıl başına göre %116’dan fazla artış anlamına geliyor. Toplamda yıl boyunca gerçekleşen USDT transfer hacmi ise 18,92 trilyon dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.

DEX işlemleri de aynı hikayeyi anlatıyor

Merkeziyetsiz borsalardaki işlem hacmi de benzer bir trend izledi. Yılın başında 112,45 milyar dolar olan DEX hacmi, Ekim ayında 214,68 milyar dolara çıkarak zirve yaptı.

Bu yaklaşık %90’lık bir artış demek. Yıl genelinde toplam DEX işlem hacmi ise 1,76 trilyon dolara ulaştı. Bu veriler, kullanıcıların merkeziyetsiz platformlara olan ilgisinin ciddi şekilde arttığını açıkça ortaya koyuyor.

İki dünya birbirinden kopmuş durumda

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise medya ile zincir üstü veriler arasındaki kopukluk oldu. Yapılan analizlerde, medya trafiğindeki değişimlerin zincir üstü aktiviteyi önceden haber vermediği görüldü.

Aynı şekilde blokzincir üzerindeki hareketlilik de medya ilgisini düzenli biçimde artırmadı. Yani iki veri seti büyük ölçüde birbirinden bağımsız hareket etti.

2025 yılı boyunca kripto medyası küçülürken, gerçek ekonomik aktivitenin büyümeye devam etmesi bu ayrışmayı net şekilde ortaya koydu.

Yeni dönemde veri nerede okunmalı?

Bu tablo, özellikle yatırımcılar ve analistler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Sadece haber akışına bakarak piyasa hakkında yorum yapmak artık yeterli değil.

Gerçek hareket, giderek daha fazla zincir üstü verilerde ortaya çıkıyor. Likidite, transfer hacmi ve DEX işlemleri gibi metrikler, piyasanın nabzını tutmak için çok daha kritik hale geliyor.

Kripto projeleri açısından da benzer bir sonuç var. Medyada daha az görünür olmak, kullanıcı aktivitesinin düştüğü anlamına gelmeyebilir. 2025 verileri, kullanıcıların giderek daha fazla doğrudan ürünler ve sosyal platformlar üzerinden etkileşime geçtiğini gösteriyor.

“Medya ilgisi azalırken zincir üstü aktivitenin artması, kripto ekosisteminde dikkat ile gerçek kullanım arasındaki bağın zayıfladığını gösteriyor.”

Sonuç olarak kripto piyasası yeni bir evreye girmiş görünüyor. Dikkatin nerede toplandığı ile paranın ve kullanımın nerede hareket ettiği artık aynı şey değil. Bu da piyasayı anlamak isteyen herkes için bakılması gereken yerin değiştiğini açıkça ortaya koyuyor.