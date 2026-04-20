Ethereum’da 2.400 Dolar Desteğinde Kırılma Riski: Yükseliş mi Düşüş mü?

Ethereum son günlerde kısa vadeli teknik seviyelerde sıkışmış durumda. Kripto piyasasının önde gelen isimlerinden biri olan Ethereum, şu anda üç saatlik grafikte yukarı yönlü bir kanalın alt sınırına oldukça yakın işlem görüyor. Bu kanal, mart ayının sonlarından bu yana fiyatı yukarı taşıyan yapı olarak öne çıkıyor. Fiyat, daha önce de defalarca hem kanalın alt hem de üst sınırından tepki alırken, son yaşanan geri çekilme ile yeniden kritik bölgeye gelindi.

Kısa Vadede Kırılma Noktası: Kanal Desteği Belirleyici Olacak

Teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan Elja’nın işaret ettiği grafiğe göre Ethereum’un izleyeceği yol, kanalın alt sınırında vereceği tepkiye bağlı olacak. Daha önce 2.400 dolar civarındaki zirvelerden aşağıya çekilen fiyat, şimdi bu yükselen trendin dip seviyesini test ediyor. Eğer kanalın alt çizgisi korunursa, yakın vadede bir toparlanmanın başlaması ve fiyatın yeniden yukarı hareket etmesi mümkün görünüyor.

Ancak, destek çizgisinin kırılması senaryosunda düşüş riski artıyor. Olası bir aşağı kırılma, Ethereum’un daha alt destek bölgesine doğru hızlı bir geri çekilme yaşamasına sebep olabilir. Böyle bir durumda, kanalın işlevi sona erecek ve piyasa yönsüz veya daha zayıf bir yapı izleyebilecek.

Grafikte çok kez işaretlenen destek ve direnç noktalarının bugüne kadar düzenli bir şekilde çalışması, mevcut tabloya ayrıca önem kazandırıyor. Piyasa katılımcıları, bu alanların kısa dönem oynaklığı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor.

Elja’ya göre: “Ethereum’un kısa vadede nasıl bir yöne gideceğini bu kanal belirleyecek. Alt banda tutunursa yeni bir yükseliş denemesi beklenebilir, ancak altına sarkarsa düşüş hız kazanabilir.”

Sonuç olarak, Ethereum şu anda belirleyici bir kısa vadeli dönüş noktasında bulunuyor. Kanal desteği üzerinde kalırsa fiyatın toparlanma şansı sürüyor, ancak aşağıya kırılırsa kısa vadede satış baskısı yeniden artabilir.

Uzun Vadeli Senaryo: 2029’a Kadar 40.000 Dolar Hedefi Masada

Orta ve uzun vadede ise başka bir analiz, Ethereum’un çok daha büyük hedefler taşıyabileceği bir yol haritası çiziyor. X’te paylaşım yapan Crypto Patel’in iki haftalık grafiğine göre, ETH yukarı yönlü ana yapısını sürdürdüğü sürece birkaç yıl içinde ciddi bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Chart, 1.300 ila 1.800 dolar arasının önemli bir destek ve “akümülasyon” (yani toplama) bölgesi olarak öne çıkmasını, ayrıca Ethereum’un son sıçramasını bu trendin üzerinde yapmasını temel alıyor.

Uzun vadeli grafikte en dikkat çekici nokta, fiyatın üç farklı döngüde yaklaşık 4.700 dolar bandından dönmüş olması. Bu seviye, kalıcı bir kırılma olmadığı sürece orta vadede Ethereum için üst sınır olmayı sürdürüyor. Crypto Patel’in öngörüsüne göre, bu eşiğin yukarıya aşılması Ethereum için yeni bir yükseliş dalgasının başlaması anlamına gelebilir.

Analizde geniş çaplı projeksiyonlar da yer alıyor. Senaryo bazında yapılan projeksiyonda 5.000 dolar “ultra ayı”, 7.000 dolar “ayı”, 10.000 dolar “ana”, 20.000 dolar “boğa” ve 30.000–40.000 dolar “ultra boğa” hedefi olarak sıralanıyor. Ancak, bunlar kesin tahminler değil; Ethereum’un zaman içinde hem yapısını hem de mevcut destek bölgesini korumasına bağlı olarak hedefleniyor.

Grafik ayrıca 2028–2030 yıllarında neredeyse %800 ila %995 arasında yükseliş potansiyeli öngörüyor. Bu hesaba göre, önce mevcut destek korunmalı, ardından uzun süredir aşılamayan direnç hattı kırılmalı. Özetle, Ethereum teknik olarak bu büyük atılımı yapabilirse, tam anlamıyla yeni bir fiyat döngüsüne girebilir.