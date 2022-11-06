Ethereum'un (ETH) son verilerinin fiyat hareketinde ne gibi etkileri olacak! Uzmanlara göre bu durum kripto para birimi adına tehlikeli!

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Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) son yedi haftanın en yüksek fiyat seviyesinden işlem görüyor. Fiyat artışı devam edecek mi?

Ethereum Güncel Veriler

Bir veri analiz şirketi olan Santiment yayınladığı bir raporda, son günlerde yaygınlaşan FUD’un fiyatlar üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerken, mevcut piyasa koşullarında fiyat artışlarından dolayı “mutluluk hissi” oluştuğunu öne sürdü. Ayrıca bir kripto para biriminin sosyal aktivitesinde, fiyatında buna karşılık gelen bir büyüme olmaksızın devam eden büyüme, genellikle yerel bir tepe fiyata ulaşıldığı anlamına geldiği belirtiliyor. Peki, kısa vadede ETH için görünüm nasıl?

Ethereum’un fiyatı, 4 Kasım tarihinde gün içerisinde düşüşler yaşansa da CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, son 24 saatte fiyatta %6 oranında bir büyüme gösterdi. Ayrıca aynı dönem içerisinde işlem hacminde %63 oranında bir büyüme kaydedildi. Bu durumun ise yatırımcıların, daha fazla fiyat rallisi gerçekleşeceğine dair kanaatlerini sürdürmeye devam ettiğinin bir göstergesi olabilir.

Bununla birlikte Santiment’in zincir içi verilerine göre, Ethereum borsalardaki arzında kalıcı bir düşüş gösterdi. ETH’nin borsalardaki arzı geçtiğimiz ay içerisinde de %2 oranında düşmüştü. Yazının kaleme alındığı tarih itibariyle Santiment’in verilerine göre, ETH’nin toplam arzının %14,32’si borsalarda bulunuyor.

ETH’da Azalan Adres Sayısı

Geçtiğimiz ay içerisinde borsalarda ETH arzındaki düşüş, son 30 gün içinde önemli miktarda kripto para birikimine işaret etmişti. Bu duruma birikime kıyasla daha az ETH satışı eşlik etti. Gerçekleşen durum ETH holder’larının, akıllı sözleşme platformunun fiyatının daha fazla büyüme göreceğinden emin olduklarının bir başka göstergesi olarak kabul edilmişti.

Yatırımcılar ETH’nin fiyatında daha fazla büyüme konusunda olumlu kalırken, bir başka önemli zincir içi metriğin dikkate alındığında fiyatın tersine dönebileceği belirtiliyor. Ethereum’un olumlu fiyat performansına rağmen ağdaki günlük yeni adres sayısı düştü. Santiment’in verilerine göre, 18 Ekim’den bu yana yeni adres sayısı %64 oranında düştü. Uzmanlar bu konuyu ele aldığında ağdaki mevcut alıcıların tükenmeye başlayabileceğini ve böylelikle kripto para biriminin fiyat yönün aşağı dönebileceğini iddia ediyor.