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Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği Chiliz kripto devlerinden biriyle ortak bir kuluçka merkezi açıyor. Fan token alanında neredeyse tekelleşen proje özellikle liglerin hararetli olduğu dönemlerde ciddi kazançlar getiriyor. Peki son verilen müjdenin detayları nelerdi?

CHZ Coin Neden Yükseliyor?

CHZ Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yaklaşık %7 artışla 0,14 doların üzerine çıktı. Bunun sebebi Chiliz’in Jump Crypto ile birlikte 50 milyon dolarlık bir kuluçka merkezi olacak Chiliz Labs’ı başlattığını duyurmasıdır. Mainnet ile fan tokenler için akıllı sözleşmelerin geliştirilmesine olanak sağlamak isteyen Chiliz bugün olduğu noktadan çok daha ileri gitmek için çabalıyor.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Web3 spor ve eğlence için küresel blok zinciri lideri Chiliz, 50 milyon USD değerindeki kuluçka ve hızlandırıcı programı Chiliz Labs‘in başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Jump Crypto tarafından desteklenen Chiliz Labs, 8 Şubat’ta doğrulanan yeni Chiliz spor ve eğlence blockchaininden ve Socioscom ortak ağından yararlanmak isteyen uygulanabilir ve yenilikçi erken aşama blockchain projelerini teşvik edecek ve başarıya giden net bir yol oluşturmalarına yardımcı olmak için stratejik rehberlik ve finansman sağlayacaktır. Chiliz, özel bir spor web3 ekosisteminin ağ avantajlarını sunmak için spor ve eğlence endüstrisinin en büyük taraftar, marka ve yenilikçi geliştirici topluluğunu oluşturuyor. Bu vizyonun bir parçası olarak Chiliz Labs, uzun ömürlü, fayda odaklı projeler yaratmaya odaklanan girişimciler ve geliştiriciler için bir ekosistem oluşturmaya kararlıdır ve yakında ilk ortaklarını açıklayacaktır. Chiliz kısa bir süre önce LiveLike ve FanFest’i yeni zinciri oluşturmayı taahhüt eden ilk şirketler olarak duyurdu ve yakında 8-10 ek kurumsal düzeydeki projeyi kamuoyuna duyuracak. Bunlar arasında NFT biletleme pilotları, üçüncü taraf sporcu odaklı Taraftar Tokenları ve spor ve eğlence için inşa edilen Web3 altyapı ortakları yer alacak.”

Jump Crypto Başkanı Kanav Kariya ortaklıkla ilgili şunları söyledi;

“Chiliz, spor takımlarının ve liglerinin karşılaştığı en belirgin sorunlardan biri olan, markalarını sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir şekilde nasıl ölçeklendirecekleri ve küresel olarak taraftar katılımını nasıl en üst düzeye çıkaracakları konusunda benzersiz bir çözüm geliştirdi. Chiliz, bir spor takımının taraftarı olmanın ne anlama geldiği konusundaki düşüncelerimizi değiştiriyor ve takımlarla taraftarlarını birbirine yakınlaştırmak için Web3 teknolojisinden yararlanma konusunda Chiliz Labs’ı desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Blockchain ve kripto uzmanlığımızı Spor ve eğlence sektörlerine taşımak ve hackathon gibi topluluk etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için Chiliz ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

Chiliz Coin (CHZ)

Chiliz ve Socios CEO’su Alexandre Dreyfus uzun süredir fan tokenler için akıllı sözleşme yeteneklerini son derece önemsiyor. CHZ Coin fiyatının da bu alanda atılacak adımlarla daha da artmasını bekleyen Alexandre son anlaşmayla alakalı şunları söyledi;