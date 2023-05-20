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Bitcoin fiyatının can sıkan yatay seyri ayı piyasalarının ne kadar zorlayıcı olabileceğini herkese anlatıyor. Peki önümüzdeki 2 gün boyunca kripto paraları neler bekliyor? Hacimler hafta içi bile 30 milyar dolar seviyesine geriledi ve biz bu rakamları çoğu zaman hafta sonları bile görmüyorduk. Yani daha düşük hacimli hafta sonunda volatilite artma riski daha yüksek görünüyor.

Hiperbitcoinizasyon

Kral kripto para biriminin kısa vadeli durumu nispeten belirsiz olsa da uzun vadede yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dört yıllık döngüler bize önümüzdeki yıl içinde yeni zirvelerin görüleceğini söylüyor. Dahası Blockstream CEO’su ve kurucu ortağı Adam Back daha önemli bir şeye dikkat çekiyor. Ona göre “hiperbitcoinizasyon” yakında gerçekleşecek.

Bu da Bitcoin’e olan talebi artırarak fiyatının yükselmesine yol açacak. Back yüksek miktarda BTC yatırımı olan cüzdanların sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını ve bu eğilimin devam etmesi halinde, birkaç yıl içinde Bitcoin adet olarak fazla Bitcoin almanın çok daha maliyetli olacağını söylüyor.

Kripto Paralar Ne Olacak

Boğalar 17 Mayıs’ta fiyatı tekrar simetrik üçgen formasyonuna sokmaya çalıştı ancak ayılar seviyeyi şiddetle korudu ve 18 Mayısta Bitcoin yeniden düştü. Düşen 20 günlük üstel hareketli ortalama (27.590 dolar) ve negatif bölgedeki göreceli güç endeksi (RSI) fiyattaki erimenin Cumartesi ve Pazar günü de devam edebileceğini gösteriyor.

Fakat bir sorun var. Ayılar fiyatı 26.500 dolar üstünde tutamıyor. Piyasadaki hacimsizlik ve negatif hissiyata rağmen satıcıların bu seviyenin altında daha fazla kapanış göremeyişi umutları artırıyor. BTC için düşüş yönlü pozisyon arayanlar bu seviyenin altında günlük kapanış görmek isteyecektir. Eğer hafta sonu bu yaşanırsa satıcılar yeni bir dip için gerekli korkuyu pompalayabilir.

Tersi senaryoda azalan hacimleri fırsat olarak gören boğalar 27.590 dolar direnci üstünde kapanışlarla 28.412 doları hedefleyebilir. Üçgenin üzerinde bir kırılma, tabloları boğaların lehine çevirecektir.

Şimdilik yatırımcıların çoğu destek ve direnç seviyelerden birinin kesin olarak kırılmasını bekliyor. Fiyatın yönünü bu kırılım belirleyecek.