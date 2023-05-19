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  •   Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!

Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!

Özet

  • Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson Ledger hakkında yorumda yaptı.
  • Hoskinson'a göre yatırımcıların cüzdanlardan beklentileri farklı.
21:40
19 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasında güvenlik ve güven her şeyden önemlidir. Ledger ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson tartışmalara katıldı.

Cardano’nun Kurucusu Olaya El Attı

Bu hafta yaşanan Ledger back door tartışması, kripto trader’ları ve yatırımcıları arasında kripto varlıklarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Önde gelen blok zinciri platformlarından biri olan Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, 19 Mayıs’ta Twitter’da bu konuya eğildi ve değerli görüşlerini paylaştı.

Hoskinson’ın ilk tavsiyesi, birden fazla kaynak tarafından düzenli olarak denetlenen açık kaynaklı yazılımlara öncelik verilmesi oldu. Açık kaynaklı yazılımlar topluluk tarafından şeffaflık ve incelemeye olanak tanıyarak gizli güvenlik açıkları veya kötü niyetli kod olasılığını en aza indirir.

Düzenli denetimler, yazılımın güvenliği konusunda ek güvence sağlayarak kripto kullanıcıları için çok önemli bir husus haline getirir.

Hoskinson tarafından vurgulanan ikinci ilke ise güvenliğin basitlikten kaynaklandığıdır.  Donanım cüzdanlarının mümkün olan en küçük ayak iziyle tasarlanmasını, saldırı yüzeyinin azaltılmasını ve kötü niyetli aktörlerin güvenlik açıklarından yararlanmasının daha zor hale getirilmesini önermekte.

Ek olarak, güncellenemeyen ürün yazılımı donanım cüzdanları için çok önemli olabilir. Milyarder buna örnek olarak popüler bir güvenlik cihazı olan Yubikey’i gösterdi. Yubikey’in aygıt yazılımı yükseltilemez ve cihazın şirket tarafından verilen belirli güvenlik vaatlerine bağlı kalmasını sağlar.

Donanım cüzdanlarının güvenliği

Cardano kurucusu, donanım cüzdanlarının öncelikle kişisel güvenliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlandığını hatırlatarak, bunların günlük kullanım için satın alınmadığını veya sıcak cüzdanlara eşdeğer bir kullanıcı deneyimi beklenilmediğini belirtti.

Ona göre kullanıcılar donanım cüzdanlarını tercih ediyor çünkü özel anahtarların izole kalmasını ve kurcalamaya dayanıklı donanım üzerinde korunmasını garanti ediyorlar.

Şöyle ekledi:

Donanım cüzdanı alanı kendi kendini korumanın en uç örneğidir. Bazı tohumları kolayca PGP ile şifreleyip Gmail’de bırakabiliriz. Donanım cüzdanlarını kullanmayı tercih ediyoruz çünkü özel anahtarların kurcalanması zor donanımlar üzerinde tek bir yerde kalmasını garanti ediyorlar.

Hoskinson son olarak sosyal sözleşmeleri bozmamanın önemini vurguladı. Ona göre güven her güvenli sistemin bel kemiği ve kripto topluluğu donanım cüzdanları sağlayan şirketlerin dürüstlüğüne ve taahhütlerine güvenir.

Yine Haskinson’a göre verilen sözlerin, güvenlik garantilerinin ve etik uygulamaların yerine getirilmesi, güvenin korunması ve kullanıcılar için güvenli bir ortam sağlanması açısından hayati önem taşımakta.

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