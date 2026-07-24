Mount Carmel, kripto madenciliği ve veri merkezlerini yasakladı

ABD’de Mount Carmel kasabası, enerji tüketimi yüksek dijital altyapılara karşı adım atan son yerleşimlerden biri oldu. Kasabanın Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri 23 Temmuz’da kripto para madenciliği faaliyetleri ile veri merkezlerini yasaklama kararı aldı.

Yerel itirazlar büyüyor

Karar, ülke genelinde çok sayıda yerel topluluğun büyük ölçekli veri merkezlerine karşı artan tepkisinin sürdüğü bir dönemde geldi. Elektrik talebindeki artış, gürültü, su tüketimi, çevresel etkiler ve kırsal mahallelerin yapısının bozulabileceği yönündeki kaygılar öne çıkıyor.

Mount Carmel yakınlarındaki Pennsylvania eyaletine bağlı Mt. Carmel Township’te de benzer bir tartışma yaşandı. Yüzlerce kişi kamu toplantılarına katılarak planlanan tesislere itiraz etti. Bölge sakinleri, büyük veri merkezlerinin evleri, ormanlık alanları ve yerel yaşam dokusunu tehdit edebileceğini savundu. Bu nedenle daha sıkı imar kuralları, daha geniş tampon bölgeler ve ihlaller için daha ağır yaptırımlar talep edildi.

Bölge sakinleri, büyük veri merkezlerinin yakın çevredeki konutlar ve ormanlık alanlar üzerinde baskı kurabileceğini, bu nedenle daha sıkı imar kuralları ile daha caydırıcı yaptırımlar gerektiğini vurguluyor.

Aynı bölgede bazı yurttaşlar, veri merkezi düzenlemelerine aykırı davranan işletmelere öngörülen para cezalarının büyük şirketler için yetersiz kalacağını dile getirdi. Yerel yönetimden, kurallar gözden geçirilene kadar geçici bir durdurma kararı alınması da istendi.

Diğer eyaletlerde de benzer kararlar alındı

Mount Carmel’in attığı adım tekil bir gelişme değil. Son aylarda ABD’nin farklı bölgelerinde kripto madenciliği ve veri merkezlerine yönelik sınırlamalar gündeme geldi. New York eyaletindeki Manlius kasabası, güç talebi, su kullanımı, çevresel etkiler ve artan hizmet maliyetleri nedeniyle veri merkezleri ile ticari kripto para madenciliğine bir yıllık geçici durdurma kararı verdi.

Alabama’daki Morgan County yönetimi de önerilen bir Bitcoin madenciliği tesisine yönelik itirazların ardından veri merkezi ve kripto madenciliği projelerini geçici olarak durdurdu. Bölge sakinleri gürültü, altyapı üzerindeki yük, yol trafiği ve yerleşim alanlarının sanayi görünümü kazanması gibi başlıklarda endişelerini dile getirdi.

Tennessee eyaletindeki St. Joseph ise şehir sınırları içinde veri merkezlerini, yapay zeka hesaplama tesislerini, kripto para madenciliği operasyonlarını ve benzer yoğun dijital altyapıları yasaklayan bir düzenlemeyi kabul etti.

Kripto sektörü için yeni baskı alanı

Tartışma yalnızca kripto para madenciliğiyle sınırlı kalmıyor. Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin hızla yayılması, yüksek elektrik ve su ihtiyacı olan bu tesislerin yerel topluluklar tarafından ne ölçüde kabul edilmesi gerektiği sorusunu ülke çapında daha görünür hale getirdi. New Orleans dahil bazı kentler de benzer gerekçelerle daha sıkı kısıtlamalara ya da geçici yasaklara yöneldi.

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Kripto madenciliği şirketleri ucuz enerji ve uygun arazi arayışını sürdürürken, birçok yerel topluluk artan altyapı yükü ve çevresel baskının asıl maliyetini kendilerinin taşıdığını savunuyor.

Kripto sektörü açısından bu tablo yeni bir zorluk oluşturuyor. Bitcoin madenciliği şirketleri düşük maliyetli enerjiye ve uygun araziye erişebilecek bölgeler ararken, işletmeciler yatırım, vergi geliri ve ekonomik hareketlilik sağladıklarını öne sürüyor. Buna karşılık yerel topluluklar, altyapı talebindeki artış ve çevresel baskının yükünü kendilerinin üstlendiğini düşünüyor.