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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu yakımında hız yavaşladı, arz baskısı sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Shiba Inu ağında son 24 saatte 3 milyondan fazla token yakıldı.
  • 📉 Günlük yakım oranı gerilerken $SHIB fiyatı 24 saatte yüzde 1,63 düştü.
  • 📊 Son 30 günde 286,85 milyon SHIB yakıldı, toplam yakılan oran yüzde 41,08 oldu.
  • 🌍 CryptoQuant, stabilcoin likiditesinin geniş piyasa için hala sınırlı kaldığını belirtiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ağında son 24 saatte 3 milyondan fazla token yakıldı. Buna karşın yakım temposundaki yavaşlama dikkat çekti. Günlük yakım oranı yüzde 15,80 gerilerken, haftalık düşüş yüzde 28,12, aylık düşüş ise yüzde 37,44 oldu. Veriler, yakım işlemlerinin sürdüğünü ancak dolaşımdaki arz üzerinde belirgin bir etki yaratacak ölçekte olmadığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Yakım verileri arzı sınırlamakta yetersiz kaldı
2 Fiyat görünümünde sınırlı baskı öne çıktı
3 Makro veriler ve likidite görünümü temkinli tablo çizdi

Yakım verileri arzı sınırlamakta yetersiz kaldı

Son yedi günde 59,77 milyon SHIB yakıldı ve bunun piyasa değeri yaklaşık 251 dolar olarak hesaplandı. Son 30 günlük toplam yakım ise 286,85 milyon SHIB seviyesine ulaştı. Buna rağmen toplam arzdan yakılan pay hala yüzde 41,08 düzeyinde bulunuyor.

Bugüne kadar toplam 410.840.447.753.352 SHIB, 21.266 işlemle dolaşımdan çıkarıldı. Bu büyük toplam içinde, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in Mayıs 2021’de gerçekleştirdiği yaklaşık 410 trilyon SHIB yakımı belirleyici unsur olmayı sürdürüyor.

Toplam arzdan yakılan oran yüzde 41,08 seviyesinde kaldı ve düzenli yakım sürse de bunun SHIB arzında şimdilik kayda değer bir daralma yaratmadığı görülüyor.

Fiyat görünümünde sınırlı baskı öne çıktı

Shiba Inu fiyatı kısa vadede yeni bir yükseliş katalizörü ararken daha sakin bir seyir izledi. SHIB son 24 saatte yüzde 1,63 gerileyerek 0.000004164 dolara indi. Haftalık bazda ise yüzde 0,82 artıda kaldı. Bu tablo, kısa vadeli baskıya rağmen daha geniş zaman diliminde kayıpların sınırlı kaldığına işaret etti.

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Makro veriler ve likidite görünümü temkinli tablo çizdi

Bitcoin‘in 65.000 dolar civarında dalgalandığı süreçte büyük kripto varlıklarda sınırlı bir geri çekilme görüldü. ABD’de 18 Temmuz haftasına ait işsizlik maaşı başvuruları 187.000 olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi 212.000 seviyesindeydi. Beklentinin altında gelen veri, piyasalarda tek başına belirleyici bir yön oluşturmadı.

Haftalık görünümde büyük varlıkların çoğu pozitif bölgede kalmayı sürdürdü. Cuma günkü geri çekilme, güçlü yükselişin ardından gelen kısa süreli bir soluklanma olarak öne çıktı. Piyasada net bir kırılma sinyali oluşmadı.

CryptoQuant, stabilcoin alım gücünde marjinal bir dengelenme görüldüğünü, ancak bunun geniş kripto piyasasına kalıcı destek verecek ölçekte henüz geri dönmediğini aktarıyor.

Likidite tarafındaki bu görünüm, kısa vadede nötr ile hafif olumlu bir çerçeveye işaret ediyor. Pozitif net girişlerin sürmesi halinde kripto varlıklar destek bulabilir. Ancak daha güçlü bir yukarı yön sinyali için borsa rezervlerinin istikrar kazanması ve basılan arzın düzenli biçimde itfalardan yüksek seyretmesi gerekiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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