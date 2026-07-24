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RIPPLE (XRP)

ABD Senatosu kripto yasa tasarısında uzlaşmayı günler kala arıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu kripto yasa tasarısında ağustos arasına günler kala uzlaşma arıyor.
  • 📌 David Schwartz, düzenleme belirsizliğine tepki göstererek tasarının artık geçirilmesini istedi.
  • 💬 Brad Garlinghouse, sektörün daha fazla bekleyemeyeceğini söylerken $XRP için hukuki statü tartışması da öne çıktı.
  • 🏛️ Tasarı, SEC ile CFTC arasındaki denetim dengesini değiştirirken stabilcoin ve kara para aklama kuralları tartışılmayı sürdürüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu Emeritus David Schwartz, ABD kripto piyasasında süren siyasi gerilimi kısa bir ifadeyle özetledi. X hesabından paylaşım yapan Schwartz, Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olarak anılan tasarının adının kısaltılarak “DAM Clarity Act” şeklinde kullanılmasını önerdi. Bu ifade, Washington’daki uzun süren anlaşmazlıklara yönelik sektör tepkisinin simgesi haline geldi.

İçindekiler
1 Tasarı için zaman daralıyor
2 Ripple yönetiminden açık çağrı geldi
3 XRP ve diğer varlıkların statüsü öne çıkıyor

Tasarı için zaman daralıyor

Schwartz, “DAM Clarity Act’i artık geçirin” sözleriyle dikkat çekti. Ripple’da teknoloji tarafının uzun yıllardır öne çıkan isimlerinden biri olan Schwartz, şirketin teknik vizyonunda etkili figürler arasında yer alıyor. Mesajın kısa olmasına rağmen, ABD’de kripto sektörünün düzenleyici belirsizlikten duyduğu rahatsızlığı açık biçimde yansıttı.

David Schwartz, “DAM Clarity Act’i artık geçirin” çağrısıyla, sektörde giderek artan sabırsızlığı doğrudan dile getirdi.

Tasarı, ABD Senatosu ağustos arasından önce yasama sürecinde ilerlemeye çalışıyor. Sektör temsilcileri ise düzenleme cephesinde daha fazla gecikme yaşanmaması için baskıyı artırmış durumda. Senatörlerin tatile girmesine günler kala uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı belirsizliğini koruyor.

Ripple yönetiminden açık çağrı geldi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da milletvekillerine mevcut metni daha fazla geciktirmeden kabul etme çağrısı yaptı. Garlinghouse, kusursuz ifade arayışının süreci tıkadığını ve sektörün daha fazla bekleyemeyeceğini savunuyor.

Brad Garlinghouse, yasa koyuculara metindeki ifadeleri daha fazla tartışmak yerine tasarıyı mevcut haliyle geçirmeleri çağrısında bulunuyor.

Tasarı, kripto piyasasını yöneten kurallarda kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Düzenleme teklifine göre piyasa denetiminin önemli bölümü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’ten alınarak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC’ye kaydırılacak. CFTC, türev ve emtia piyasalarını denetleyen federal kurum olarak biliniyor.

Mini sözlük: CFTC, ABD’de emtia ve vadeli işlem piyasalarını denetleyen federal kurumdur. SEC ise menkul kıymet piyasalarından sorumludur; kripto varlıkların hangi kurumun alanına girdiği uzun süredir temel tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

XRP ve diğer varlıkların statüsü öne çıkıyor

Bu değişiklik, XRP dahil büyük kripto varlıkların hukuki statüsüne ilişkin yıllardır süren tartışmayı da etkileyebilir. Tasarı, bu varlıkların dijital emtia olarak tanınmasının önünü açarken, bireysel yatırımcıları piyasa manipülasyonuna karşı korumayı hedefleyen daha net güvenlik standartları da getiriyor.

Öte yandan süreç tamamlanmış değil. ABD Hazine Bakanlığı tasarının son aşamaya geldiğini belirtse de Senato kulislerinde görüş ayrılıkları sürüyor. Bazı yasa koyucular, kara para aklamayla mücadele hükümlerinin sertleştirilmesini ve stabilcoin alanında daha sıkı denetim kurulmasını istiyor.

Senato’daki müzakereler uzadıkça, tasarının ağustos arasından önce geçip geçemeyeceği daha kritik hale geliyor. Kalan sürenin oldukça sınırlı olması nedeniyle, önümüzdeki birkaç gün ABD kripto düzenlemelerinin yönü açısından belirleyici olabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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