Ethereum 1.850 dolar desteğini korursa 2.060 dolar hedefi izlenecek

Ethereum 24 Temmuz’da sınırlı bir satış baskısıyla karşılaştı, ancak teknik görünüm fiyatın kritik destek bölgesinin üzerinde kalması halinde yukarı yönlü alanın korunabileceğine işaret ediyor. Piyasada dikkatler 1.850 dolar seviyesinde toplandı. Analistler bu bölgeyi Ethereum’un kısa vadeli yönü açısından belirleyici görüyor.

1.850 dolar seviyesi öne çıktı

Ethereum haber sırasında 1.891,58 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki düşüş %1,13 olurken, günlük işlem hacmi 19,26 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri ise 228,90 milyar dolar seviyesinde yer aldı. Fiyatta görülen geri çekilmeye rağmen Ethereum önemli bir teknik destek alanının üzerinde kalmayı sürdürdü.

Kripto para analisti Ali Martinez, 24 Temmuz tarihli değerlendirmesinde Ethereum’un kısa süre önce alt kanal çizgisini test ettikten sonra tepki verdiğini aktardı.

Ali Martinez, Ethereum 1.850 doların üzerinde kaldığı sürece fiyatın kanalın üst bandına doğru toparlanma denemesi yapabileceğini, bu senaryoda 2.060 dolar seviyesinin öne çıktığını vurguluyor.

Analiste göre 1.850 doların altına sarkılması ise teknik yapıyı zayıflatabilir. Grafikte fiyatın halen işlem kanalının sınırlarına bağlı kaldığı görülürken, önümüzdeki birkaç gün mevcut yükseliş eğiliminin kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği açısından önem taşıyor.

Türev piyasasında denge korunuyor

Ethereum türev piyasasında son fiyat düşüşüne rağmen daha dengeli bir tablo oluştu. Açık pozisyon büyüklüğü %1,50 gerileyerek 27,34 milyar dolara indi. Bu gerileme, son piyasa hareketiyle birlikte kaldıraçlı işlemlerin bir bölümünün kapandığını gösteriyor. Açık pozisyondaki düşüş genelde kısa vadeli zayıflık dönemlerinde spekülatif iştahın azaldığına işaret ediyor.

Buna karşılık işlem hacmi %7,78 artışla 37,07 milyar dolara çıktı. Hacmin yükselirken açık pozisyonun düşmesi, bazı yatırımcıların pozisyon kapattığını ancak piyasaya yeni katılımın sürdüğünü düşündürüyor. Alıcılar ile satıcılar arasındaki dengeyi izlemek isteyen yatırımcılar için anlık veri akışı öne çıkarken, hesap açma zahmeti gerektirmeyen CryptoAppsy, kripto yatırımlarınızı anlık fiyatlar, detaylı grafikler ve çoklu para birimi destekli portföy yönetimiyle tek bir ekranda birleştiriyor. Bu hepsi bir arada finans asistanı sayesinde akıllı fiyat alarmları kurarak fırsatları anında yakalayabilir, yalnızca elinizdeki coin’lere özel haberleri filtreleyebilir, yeni listelenen altcoin’leri radardan kaçırmadan keşfedebilir ve Fed faiz oranları gibi kritik makroekonomik verilerle piyasanın daima bir adım önünde olabilirsiniz.

Açık pozisyona göre ağırlıklandırılmış fonlama oranı da yaklaşık %0.0005 düzeyinde sabit kaldı. Sıfıra çok yakın bu oran, uzun ve kısa pozisyonlar arasında belirgin bir üstünlük bulunmadığını, başka bir ifadeyle piyasanın dengeli seyrettiğini gösteriyor.

2.060 dolar direnci kısa vadeli hedef olarak izleniyor

Önümüzdeki birkaç işlem seansında yatırımcılar, alıcıların 1.850 doların üzerinde tutunup tutunamayacağına ve yüksek hacmin korunup korunamayacağına odaklanacak. Bu desteğin çalışmayı sürdürmesi halinde fiyatın kademeli biçimde 2.060 dolar direncine yönelmesi mümkün görülüyor.

1.850 dolar desteğinin korunması halinde 2.060 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkarken, bu bölgenin kaybedilmesi durumunda daha aşağı destekler yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık satıcıların güç kazanması ve 1.850 doların aşağı kırılması halinde daha alt destek bölgeleri izlenecek. Mevcut tabloda teknik yapı tamamen bozulmuş görünmüyor; ancak daha güçlü fiyat hareketi ve alıcı ilgisi olmadan toparlanmanın teyit kazanması zor olabilir.