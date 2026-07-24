Kayıt Banner
Ekonomi

Suudi Arabistan’daki ABD tesisine İHA saldırısı düzenlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Suudi Arabistan'daki ABD lojistik tesisinin İHA ile vurulduğu bildirildi.
  • 📌 Saldırıdaki hasar ve can kaybına ilişkin bilgi açıklanmadı.
  • 🌍 Yemenli yetkililer Bab el Mendeb Boğazı'nın kapatılmadığını savundu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Suudi Arabistan’da ABD ordusuna ait bir lojistik deponun insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi. Odaily, 24 Temmuz’da Jinse kaynaklı paylaşımında saldırının ardından bölgede patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İçindekiler
1 Hasar ve can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı
2 Yemen kaynaklı açıklamalar gerilimi artırdı
3 Piyasalar bölgesel gerilimi izliyor

Hasar ve can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı

İlk açıklamalarda tesisin bulunduğu bölge, saldırıda kullanılan aracın özellikleri ve operasyonu düzenleyen taraf hakkında ayrıntı verilmedi. Depoda oluşan hasarın boyutu ile ölü ya da yaralı bulunup bulunmadığı da açıklanmadı.

ABD ve İran arasındaki çatışmaların şiddetlendiği dönemde, Orta Doğu’daki ABD bağlantılı askeri noktalar farklı saldırıların hedefi oldu. Irak’ın Erbil kentinde ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye de patlayıcı taşıyan insansız hava araçları yönlendirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi Albay Tajik, son operasyonun stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlendiğini açıkladı. Tajik’in sözlerinin Suudi Arabistan’daki lojistik depoya yönelik saldırıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Albay Tajik, son operasyonun stratejik hedefleri etkisiz hale getirmeye odaklandığını bildirdi.

Yemen kaynaklı açıklamalar gerilimi artırdı

Yemenli müzakereci Al Salmi ise Yemen güçlerinin Suudi Arabistan’a yönelik tutumunun deniz kuşatmasıyla sınırlı olduğunu ve Bab el Mendeb Boğazı’nın kapatılmadığını savundu.

Al Salmi, söz konusu uygulamanın Yemen’e yönelik abluka sona erene kadar devam edeceğini belirterek Suudi Arabistan yönetimini krizin çözümü için sunulan adil önerileri reddetmekle suçladı.

Al Salmi, Bab el Mendeb Boğazı’nın kapatılmadığını ve uygulamanın yalnızca Suudi Arabistan’a yönelik deniz kuşatmasını kapsadığını açıkladı.

Yemen’deki Husiler daha önce Suudi Arabistan’a karşı deniz kuşatması ilan etmişti. Bölgedeki gemilere yönelik saldırılar, enerji taşımacılığında kullanılan güzergahlara ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.

Piyasalar bölgesel gerilimi izliyor

Orta Doğu’daki ABD bağlantılı tesislere yönelik saldırıların sürmesi, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki kaygıları güçlendirdi. Piyasa gelişmelerin uluslararası petrol fiyatları ile kripto paralar dahil riskli varlıklara yönelik tutum üzerindeki olası etkilerini takip ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kremlin, Trump’ın yeni Ukrayna teklifini beklerken savaşı sürdürecek

Çin, ABD’nin yeni gümrük vergileri ardından “Trump tarzı gümrük savaşının kimseye fayda sağlamadığını” belirtti

Trump’tan alüminyum, kritik mineraller ve İran konusunda peş peşe hamleler

ABD Orta Doğu’ya savaş uçakları gönderiyor: Bitcoin hafif negatif tepki verdi

Orta Doğu’da 10 günlük ara umudu piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, risk iştahı arttı

Bitcoin baskı altında: ABD-İran çatışması tam ölçekli savaşa doğru gidiyor!

Yok artık! Trump, paylaşımları için hızlı erişimi satacak

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum 1.850 dolar desteğini korursa 2.060 dolar hedefi izlenecek
Bir Sonraki Yazı Kremlin, Trump’ın yeni Ukrayna teklifini beklerken savaşı sürdürecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP’de spot akışı %182 arttı, fiyat direnç altında kaldı
RIPPLE (XRP)
Kremlin, Trump’ın yeni Ukrayna teklifini beklerken savaşı sürdürecek
Ekonomi
Ethereum 1.850 dolar desteğini korursa 2.060 dolar hedefi izlenecek
Ethereum (ETH)
Shiba Inu yakımında hız yavaşladı, arz baskısı sürüyor
SHIBA INU (SHIB)
ABD Senatosu kripto yasa tasarısında uzlaşmayı günler kala arıyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?