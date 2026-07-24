Suudi Arabistan’daki ABD tesisine İHA saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan’da ABD ordusuna ait bir lojistik deponun insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi. Odaily, 24 Temmuz’da Jinse kaynaklı paylaşımında saldırının ardından bölgede patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Hasar ve can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı

İlk açıklamalarda tesisin bulunduğu bölge, saldırıda kullanılan aracın özellikleri ve operasyonu düzenleyen taraf hakkında ayrıntı verilmedi. Depoda oluşan hasarın boyutu ile ölü ya da yaralı bulunup bulunmadığı da açıklanmadı.

ABD ve İran arasındaki çatışmaların şiddetlendiği dönemde, Orta Doğu’daki ABD bağlantılı askeri noktalar farklı saldırıların hedefi oldu. Irak’ın Erbil kentinde ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye de patlayıcı taşıyan insansız hava araçları yönlendirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi Albay Tajik, son operasyonun stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlendiğini açıkladı. Tajik’in sözlerinin Suudi Arabistan’daki lojistik depoya yönelik saldırıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Albay Tajik, son operasyonun stratejik hedefleri etkisiz hale getirmeye odaklandığını bildirdi.

Yemen kaynaklı açıklamalar gerilimi artırdı

Yemenli müzakereci Al Salmi ise Yemen güçlerinin Suudi Arabistan’a yönelik tutumunun deniz kuşatmasıyla sınırlı olduğunu ve Bab el Mendeb Boğazı’nın kapatılmadığını savundu.

Al Salmi, söz konusu uygulamanın Yemen’e yönelik abluka sona erene kadar devam edeceğini belirterek Suudi Arabistan yönetimini krizin çözümü için sunulan adil önerileri reddetmekle suçladı.

Al Salmi, Bab el Mendeb Boğazı’nın kapatılmadığını ve uygulamanın yalnızca Suudi Arabistan’a yönelik deniz kuşatmasını kapsadığını açıkladı.

Yemen’deki Husiler daha önce Suudi Arabistan’a karşı deniz kuşatması ilan etmişti. Bölgedeki gemilere yönelik saldırılar, enerji taşımacılığında kullanılan güzergahlara ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.

Piyasalar bölgesel gerilimi izliyor

Orta Doğu’daki ABD bağlantılı tesislere yönelik saldırıların sürmesi, çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki kaygıları güçlendirdi. Piyasa gelişmelerin uluslararası petrol fiyatları ile kripto paralar dahil riskli varlıklara yönelik tutum üzerindeki olası etkilerini takip ediyor.