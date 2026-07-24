Kremlin, Trump’ın yeni Ukrayna teklifini beklerken savaşı sürdürecek

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerini samimi bulduğunu ancak Rusya’nın askeri operasyonlarını şimdilik sürdüreceğini açıkladı. Moskova yönetimi, Washington’dan gelebilecek yeni öneriyi değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Moskova yeni öneriyi bekliyor

Rusya yönetiminin resmi tutumunu kamuoyuna aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ve ABD’li müzakerecilerin barış arayışındaki yaklaşımını olumlu değerlendirdi. Peskov, Moskova’nın daha önce sunulan bazı önerilere yapıcı yaklaştığını savundu.

Peskov, ABD’nin bir yandan diplomatik çözüm üzerinde çalışırken diğer yandan Ukrayna’ya silah sağlamayı sürdürmesinin çelişkili bir tablo oluşturduğunu söyledi. Kremlin, bu koşullara rağmen Washington ile temas kanallarını açık tutacağını belirtti.

Askeri harekat tercih edilen yol değil ancak şu anda barış ihtimali görünmüyor. Tam zafere kadar ilerleyeceğiz.

Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın mevcut hedeflerine ulaşmak amacıyla askeri yöntemleri kullanmaya devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, Moskova’nın olası bir diplomatik girişimi değerlendireceğini ancak sahadaki faaliyetlerini durdurmayı planlamadığını gösterdi.

Yakın vadeli ateşkes beklentisi zayıfladı

Trump’ın Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla yeni bir plan sunabileceğine ilişkin beklentiler son günlerde yeniden gündeme geldi. ABD yönetimi, taraflar arasındaki görüşmeleri canlandırmak ve diplomatik bir çerçeve oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son üçlü barış görüşmeleri şubat ayında gerçekleştirilmişti. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar daha sonra sınırlı düzeyde devam ederken kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

Moskova, ABD’li ve Rus yetkililer arasında yeni görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Bununla birlikte Kremlin’in askeri operasyonların devam edeceğine yönelik açıklaması, kısa vadede kapsamlı bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin beklentileri azalttı.

Peskov, Washington’ın sunacağı yeni teklifin içeriği görülmeden Rusya’nın tutumunda değişiklik olmayacağını kaydetti. Kremlin, diplomatik seçenekleri tamamen dışlamadığını ancak mevcut koşullarda askeri hedeflerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.