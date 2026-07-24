XRP’de spot akışı %182 arttı, fiyat direnç altında kaldı

XRP piyasasında fiyat hareketi ile sermaye akışı arasındaki ayrışma son günlerde daha belirgin hale geldi. Dijital varlıklarda genel görünüm görece destekleyici seyrederken XRP, spot piyasalardaki işlem akışının hızla artmasına rağmen önemli direnç seviyelerinin altında kalmayı sürdürüyor.

Spot akışta sert artış

Güncel verilere göre XRP spot akışları kısa vadeli bir zaman diliminde %182 yükseldi. Bu artış, coin’lerin spot borsalar üzerinden çok daha yoğun biçimde el değiştirdiğine işaret etti. Ancak bu tablo tek yönlü bir alım eğilimini doğrulamıyor. Alıcılar ile satıcıların aynı anda daha aktif hale gelmesi nedeniyle net spot akış gün boyunca karışık bir görünüm verdi.

XRP spot akışlarındaki %182’lik sıçrama, piyasaya güçlü bir para girişinden çok, alıcı ve satıcı tarafında eş zamanlı yükselen işlem temposunu yansıtıyor.

Piyasanın geneline bakıldığında koşullar tamamen zayıf görünmüyor. Bitcoin son dalgalanmanın ardından daha dengeli bir seyir izlerken, yüksek piyasa değerine sahip bazı kripto varlıklar kayıplarının bir bölümünü geri aldı. XRP ise 1,10 dolar çevresinde baskı altında kalıyor ve daha yüksek hareketli ortalamaların üzerine yerleşemiyor.

Teknik görünüm baskıyı koruyor

Teknik göstergeler XRP için temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Varlık 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem gördüğü için uzun vadeli eğilim zayıf kalmayı sürdürüyor. Son dönemde küçük ölçekli yükselen bir destek çizgisi oluşsa da alım tarafı bu yapıyı güçlü bir kırılmaya dönüştürecek ivmeyi henüz üretemedi.

Özellikle 1,11 ile 1,12 dolar bandındaki 50 günlük hareketli ortalama aşılmadıkça yukarı yönlü denemelerin satışla karşılaşması olası görünüyor. Teknik seviyeleri ve direnç kırılımlarını yakından izleyen yatırımcılar için, hesap açma zahmeti gerektirmeyen CryptoAppsy, kripto yatırımlarınızı anlık fiyatlar, detaylı grafikler ve çoklu para birimi destekli portföy yönetimiyle tek bir ekranda birleştiriyor. Bu hepsi bir arada finans asistanı sayesinde akıllı fiyat alarmları kurarak fırsatları anında yakalayabilir, yalnızca elinizdeki coin’lere özel haberleri filtreleyebilir, yeni listelenen altcoin’leri radardan kaçırmadan keşfedebilir ve Fed faiz oranları gibi kritik makroekonomik verilerle piyasanın daima bir adım önünde olabilirsiniz.

Zincir üstü veriler karışık sinyal veriyor

Zincir üstü tarafta da net bir yön oluşmuş değil. XRP Ledger üzerindeki günlük ödeme hacmi, temmuz başındaki sıçramanın ardından daha düşük seviyelerde seyrediyor. Söz konusu dönemde tek bir günde gerçekleştirilen transfer miktarı 1 milyar XRP’yi aşmıştı.

Günlük transfer edilen değer gerilemiş olsa da ödeme sayılarının güçlü kalması ve aktif kullanıcı sayısının son bir ayda büyük ölçüde korunması, ağ kullanımında belirgin bir çözülme yaşanmadığını gösteriyor.

Ödeme sayıları ise görece sağlıklı kaldı. Bu durum, taşınan toplam değerdeki yavaşlamaya rağmen ağ kullanımının keskin biçimde zayıflamadığını ortaya koyuyor. Aktif kullanıcı sayısı da son bir ay boyunca büyük ölçüde dengelendi ve ekosistemde katılımcı tabanının korunduğunu gösterdi.

Bu nedenle spot akışlardaki sıçrama, doğrudan güçlü bir birikim sürecinden çok portföylerin yeniden konumlandırılmasına işaret ediyor olabilir. Yatırımcılar önemli piyasa hareketleri öncesinde kar almak, sermayeyi farklı varlıklara kaydırmak ya da artabilecek oynaklığa hazırlanmak için spot transferlerini artırabiliyor.