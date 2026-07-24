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Kripto Para

Kuzey Kore, devlet fonlarını kriptoyla akladığı iddia edilen hackerları gözaltına aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kuzey Kore, kendi fonlarını kriptoyla akladığı iddia edilen bir hacker grubunu 12 Temmuz'da gözaltına aldı.
  • 🔍 Soruşturma, Kuzey Kore Merkez Bankası ile Dış Ticaret Bankası'nın iç ağlarına uzanan izleri ortaya çıkardı.
  • 💸 İddiaya göre fonlar Çin'deki aracılar üzerinden nakde çevrildi ve sınır bölgelerinde itibari paraya dönüştürüldü.
  • 🌐 Daha önce büyük saldırılarla anılan Kuzey Kore bağlantılı ağlar içinde $BTC değil, devlet kurumları hedefe yerleşti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kuzey Kore’de devlet tarafından yetiştirilen seçkin bir hacker grubunun, rejime ait fonları kripto varlıklar üzerinden çaldığı ve akladığı iddiası gündeme geldi. Daily NK’nin Pyongyang içinden ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu grup Kuzey Kore Merkez Bankası ile Dış Ticaret Bankası’nın iç ağlarına sızdı.

İçindekiler
1 Soruşturma 12 Temmuz’da sonuçlandı
2 Kripto varlıkların nakde çevrilme zinciri
3 Önceki büyük saldırılar yeniden gündemde

Soruşturma 12 Temmuz’da sonuçlandı

İddiaya göre grup, şüpheli kripto para transferlerini izleyen iç soruşturmanın ardından 12 Temmuz’da topluca gözaltına alındı. Yetkililer, işlemlerin izini Pyongyang’daki bir güvenli eve kadar sürdü.

Daily NK’nin aktardığı çerçevede yapılanmada, Keşif ve İstihbarat Genel Bürosu’na bağlı bir siber harp biriminde görev yapmış eski isimler öne çıktı. Grubun, Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi ile Pyongyang Bilim Üniversitesi’nden başarılı mezunları bünyesine kattığı; askeri düzeyde siber yetenekler, şifreli iletişim yöntemleri ve Çin menşeli kablosuz ekipman kullandığı öne sürüldü.

Kuzey Koreli soruşturmacılar, şüpheli kripto işlemlerinin izini Pyongyang’daki bir güvenli eve kadar sürerek grubun 12 Temmuz’da gözaltına alındığını belirledi.

Kripto varlıkların nakde çevrilme zinciri

İddiaya göre Çin’deki aracılar, elde edilen kripto varlıkları nakde dönüştürdü. Ardından bu paranın, Kuzey Kore’nin sınır bölgelerinde faaliyet gösteren bağlantılar üzerinden itibari paralara çevrildiği öne sürüldü.

Kuzey Kore uzun süredir devlet destekli siber operasyonlarla anılıyor. Birleşmiş Milletler, ABD, Güney Kore ve Japonya, Pyongyang’a bağlı siber unsurların, aralarında Lazarus Group’un da bulunduğu yapılar üzerinden milyarlarca dolarlık dijital varlık hırsızlığı gerçekleştirdiğini defalarca gündeme taşıdı. Lazarus Group, uluslararası soruşturmalarda sıkça adı geçen ve Kuzey Kore ile ilişkilendirilen bir siber saldırı yapılanması olarak biliniyor.

Mini sözlük: Lazarus Group, uluslararası güvenlik kurumlarının Kuzey Kore ile bağlantılı gördüğü bir siber saldırı yapılanmasına verilen addır. Grup, özellikle kripto platformlarını hedef alan büyük ölçekli saldırılarla anılıyor.

Önceki büyük saldırılar yeniden gündemde

ABD’li yetkililer, Kuzey Koreli hackerları kayıtlara geçen en büyük kripto hırsızlıklarından bazılarını düzenlemekle suçluyor. Bu dosyalar arasında Ronin Bridge, Harmony Horizon Bridge, Atomic Wallet, Alphapo, CoinEx, DMM Bitcoin ve WazirX bağlantılı saldırılar yer alıyor.

Kurum veya yapıHaberde geçen rol
Kuzey Kore Merkez Bankasıİç ağına sızıldığı iddia edilen kurum
Dış Ticaret Bankasıİç ağına sızıldığı iddia edilen kurum
Lazarus GroupKuzey Kore ile ilişkilendirilen siber yapı

Pyongyang yönetimi ise ABD ve Birleşmiş Milletler kaynaklı suçlamaları daha önce siyasi amaçlı ve uydurma olarak nitelemişti. Bu son iddia doğruysa, devlet adına gelişmiş siber operasyonlar yürütmek üzere eğitilen kişilerin bu kez ülkenin kendi finans kurumlarını hedef aldığı öne sürülmüş oldu.

ABD’li yetkililer, Ronin Bridge’den WazirX’e uzanan bir dizi büyük kripto saldırısının arkasında Kuzey Koreli hackerların bulunduğu değerlendirmesini sürdürüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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