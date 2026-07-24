Shiba Inu’da borsa çıkışları arttı, toparlanma beklentisi güçlendi

Shiba Inu, son 24 saatte değer kaybını sürdürürken zincir üstü veriler piyasanın yalnızca fiyat hareketine odaklanmadığını gösteriyor. Geniş kripto piyasasındaki geri çekilmeye rağmen tokenin borsalardaki hareketi, elde tutma eğiliminin yeniden güç kazanabileceğine işaret etti.

Borsa akışlarında dikkat çeken değişim

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı son 24 saatte yüzde 3’ten fazla geriledi. Net akış verisi eksi 145.196.700.000 SHIB seviyesinde bulundu. Bu tablo, borsalara satış amacıyla gönderilen token miktarının, borsalardan özel cüzdanlara çekilen miktarın altında kaldığını ortaya koydu.

Negatif net akış, kripto piyasasında genellikle satış baskısının zayıfladığına ve yatırımcıların varlıklarını kısa vadeli işlem yerine elde tutmayı tercih ettiğine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle fiyat düşüşü sürse de, borsa verileri talebin tamamen kaybolmadığını gösterdi.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da borsa net akışının eksi 145.196.700.000 SHIB seviyesine indiğini ve çıkışların girişlerden daha yüksek kaldığını ortaya koydu.

Fiyat gerilerken talep işareti korundu

Shiba Inu son 24 saatte yüzde 0,98 düşüşle 0.000004130 dolardan işlem gördü. Temmuz ayı getirisi ise eksi yüzde 1,74 seviyesinde kaldı. Bu performans, ayın pozitif kapanıp kapanmayacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Buna karşın spot piyasadaki görünümde alım tarafının yavaş da olsa güç kazandığı değerlendiriliyor. Son günlerde öne çıkan temkinli duruşun ardından, alıcıların satış baskısını dengelemeye başladığı ve bunun olası bir yön değişimi için zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

Yatırımcı davranışı yakından izleniyor

Borsa giriş ve çıkışları, özellikle düşüş dönemlerinde piyasa eğilimini anlamak açısından yakından takip ediliyor. Bu tür verileri anlık fiyat hareketleri, detaylı grafikler ve portföy görünümüyle birlikte izlemek isteyen kullanıcılar için hesap açma zahmeti gerektirmeyen CryptoAppsy, kripto yatırımlarını tek ekranda birleştiriyor. Uygulama; akıllı fiyat alarmları, coin bazlı haber filtreleme, yeni listelenen altcoin takibi ve Fed faiz oranları gibi kritik makro verileri izleme imkanı sunuyor.

Shiba Inu özelinde son veriler, fiyat zayıf seyretse de tokenin borsalardan çekilmeye devam ettiğini gösterdi. Bu eğilimin sürmesi halinde aylık performansta toparlanma ihtimali gündemde kalabilir. Ancak kısa vadeli yön üzerinde genel piyasa duyarlılığı belirleyici olmaya devam edecek.

Negatif borsa net akışı, SHIB sahiplerinin satıştan çok elde tutma eğilimine yöneldiğini ve piyasa güveninin kademeli biçimde toparlanabileceğini gösteriyor.