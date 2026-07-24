Japonya’da spot Bitcoin ETF pazarı 2028’e kadar 18,4 milyar dolara ulaşabilir

Japonya’da spot Bitcoin ETF’lerinin 2028 mali yılına kadar 18,4 milyar dolarlık, yaklaşık 3 trilyon yenlik büyüklüğe ulaşabileceği hesaplanıyor. Ülkede bu ürünlerin hayata geçirilmesine yönelik hazırlıkların hız kazandığı dönemde XWIN tarafından yapılan analiz, söz konusu tahminin iddialı bir senaryo değil, ekonomik verilerle uyumlu bir hesap olduğunu ortaya koyuyor.

Hanehalkı tasarrufları öne çıkıyor

Öngörülen 18,4 milyar dolarlık giriş, Japon hanehalkının elindeki 14,6 trilyon dolarlık toplam birikim içinde yalnızca %0,13’lük paya denk geliyor. Uzun süredir önemli bölümü banka mevduatında tutulan bu tasarruflar dikkate alındığında, spot Bitcoin ETF’lerine yönelmesi beklenen tutarın sınırlı kaldığı görülüyor. Japonya’nın hisse senedi yatırım fonu pazarıyla kıyaslandığında da bu büyüklük yaklaşık %1 seviyesinde kalıyor.

Analistler, bu fon akışının üç ana kaynaktan gelebileceğini değerlendiriyor. İlk grupta bireysel yatırımcılar yer alıyor. Bu kesim, karmaşık kripto borsalarıyla uğraşmadan, alışık oldukları yatırım uygulamaları ve vergi avantajı sunan NISA hesapları üzerinden Bitcoin’e erişim sağlayabilecek.

Vergi düzenlemesinin hayata geçmesi halinde kripto gelirlerine uygulanan %55’lik vergi oranının standart %20 seviyesine inmesi bekleniyor.

Kurumsal yatırımcı ilgisi artabilir

İkinci kaynak olarak daha temkinli kurumsal sermaye gösteriliyor. Bitcoin’in ABD dolarıyla düşük korelasyona sahip olması, bazı Japon emeklilik fonlarının bu varlığı enflasyona karşı koruma aracı olarak değerlendirmesine yol açtı. Okayama’daki National Business Pension Fund, varlıklarının ilk %1’lik bölümünü kripto sektörüne ayırarak bu alanda dikkat çeken örneklerden biri oldu.

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Finans devleri düzenleme adımlarını bekliyor

Üçüncü unsur ise Japonya’nın büyük finans kuruluşları. SBI Holdings, Bitcoin ve XRP’ye dayalı ikili fon dahil olmak üzere çeşitli ETF ürünlerini devreye alma önerisini daha önce gündeme getirdi. Şirket, yalnızca üç yıl içinde yönetilen varlıklarda 5 trilyon yene ulaşmayı hedefliyor. Bu hız korunursa, ülke genelindeki 18,4 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne 2028’den önce erişilmesi mümkün olabilir.

SBI Holdings, Bitcoin ve XRP tabanlı ikili fon dahil bir dizi ETF ürünüyle üç yıl içinde 5 trilyon yenlik yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki aylarda piyasanın odaklanacağı başlıca gelişmeler, Finansal Araçlar ve Borsa Yasası’ndaki değişikliklerin resmen kabul edilmesi ve ihraççıların Finansal Hizmetler Ajansı’na yapacağı ilk başvurular olacak. Düzenleyiciden onay çıkmasının ardından fonların ne hızla büyüyeceği ise iki temel etkene bağlı kalacak.

Bunlardan ilki, aracı kurumların kripto varlıkları geniş yatırımcı kitlesinin kullandığı uygulamalara ne kadar hızlı entegre edebileceği. İkinci unsur ise kripto gelirlerindeki vergi oranının %20’ye indirilmesine yönelik teklifin son onayı alıp almayacağı. Tokyo yönetimi süreci bürokratik gecikmelere takmadan ilerletirse, Asya’da ABD piyasasıyla daha güçlü rekabet edebilecek düzenlenmiş bir kripto merkezi ortaya çıkabilir.