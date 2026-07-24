Shiba Inu’da büyük cüzdan 8 ay sonra yeniden alıma başladı

Shiba Inu piyasasında miktar bakımından sınırlı, ancak yönü açısından dikkat çeken bir zincir üstü hareket kayda geçti. Arkham verileri, büyük bir yatırımcının sekiz aylık sessizliğin ardından SHIB toplamaya yeniden başladığını ortaya koydu. Alımların kademeli ve düzenli biçimde yapıldığı, işlemlerde başlıca likidite kaynağı olarak Binance’in kullanıldığı görüldü.

Çok yıllık dip seviyeler yeniden test ediliyor

TradingView verilerine göre SHIB fiyatı Temmuz 2025 sonu itibarıyla 0.000004142 dolar civarına kadar geriledi. Böylece varlık, 2022 sonundaki kritik destek bölgelerine geri döndü ve 2024 başında görülen spekülatif ivmeyi büyük ölçüde kaybetti.

Piyasadaki bu zayıf görünüm sürerken birçok bireysel yatırımcı zarar yazıyor. Buna karşın büyük cüzdanın, derin fiyat iskontosunu seçici biçimde değerlendirdiği anlaşılıyor. Cüzdanın mevcut portföyünde 50.25 milyardan fazla SHIB bulunuyor ve bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 209,200 dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Büyük yatırımcının işlemleri, yerel dip seviyelerde kademeli bir birikim stratejisine işaret ediyor.

Binance çıkışları dikkat çekti

Transfer geçmişi, alımların rastlantısal bir işlemden ibaret olmadığını gösteriyor. Binance sıcak cüzdanlarından gelen çıkışların ardından SHIB tokenlerinin kişisel saklamaya çekilmesi, uzun aradan sonra yeniden başlatılan sistematik bir birikim sürecini destekliyor.

Piyasanın bir sonraki yönü büyük ölçüde 0.0000041 dolar eşiğinin korunup korunamayacağına bağlı olacak. Bu seviyenin altında kalıcı bir kırılma yaşanması halinde, küçük yatırımcıların zarar kes emirlerinin devreye girme riski artabilir. Buna karşılık alıcıların bu bölgede güçlü bir talep duvarı oluşturması, olası bir toparlanmanın önünü açabilir.

Dar banttan çıkış izleniyor

Kısa vadede en önemli sinyal, fiyatın mevcut dar oynaklık aralığından çıkışı olacak. Böyle bir hareketin anlam kazanması için yüksek borsa hacmiyle birlikte tokenlerin soğuk cüzdanlara çekilmeyi sürdürmesi gerekiyor. Bu tablo, piyasanın tam ölçekli bir birikim evresine geçtiğine dair daha güçlü bir işaret verebilir.

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Alım sürecinin daha geniş çaplı bir trend dönüşümüne evrilmesi için SHIB’in iki yıldır aşılamayan yerel direnç bölgelerine yeniden yaklaşması gerekecek. Mevcut aşamada zincir üstü birikim sinyali öne çıksa da fiyatın yönü, destek seviyesinin korunmasına ve işlem hacminin güçlenmesine bağlı kalmayı sürdürüyor.