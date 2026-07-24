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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de uzun vadeli yatırımcı alımı altı yılın zirvesine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de uzun vadeli yatırımcı alımı 24 Mayıs 2026 itibarıyla altı yılın zirvesine çıktı.
  • 📈 CryptoQuant verilerinde $BTC için 30 günlük net pozisyon değişimi 1,29 milyon BTC oldu.
  • 💹 Güçlü birikim sonrası fiyat yaklaşık 58 bin dolardan 66 bin dolara toparlandı.
  • 🧭 Spekülatif satışlara rağmen uzun vadeli cüzdanlar geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin fiyatı zayıf seyrini sürdürse de zincir üstü veriler, uzun vadeli yatırımcıların yeniden güçlü biçimde alıma geçtiğini gösteriyor. CryptoQuant verilerine göre piyasanın farklı döngülerinde pozisyonlarını korumalarıyla bilinen bu yatırımcı grubu, son dönemde birikimini belirgin şekilde artırdı.

İçindekiler
1 Altı yılın en güçlü birikimi görüldü
2 Düşüşte gelen alım dikkat çekti
3 Fiyat 58 bin dolardan 66 bin dolara toparlandı

Altı yılın en güçlü birikimi görüldü

Bitcoin uzun vadeli yatırımcı net pozisyon değişimi verisi, 24 Mayıs 2026 itibarıyla 30 günlük dönemde 1,29 milyon BTC’ye ulaştı. Bu seviye, son altı yılın en yüksek yeşil okumasi olarak öne çıktı. Verinin, 2017 boğa piyasasında kaydedilen önceki zirvenin de üzerine çıkması piyasada yeni döngünün zamanlamasına ilişkin tartışmaları artırdı.

Mini sözlük: Uzun vadeli yatırımcı net pozisyon değişimi, en az birkaç ay boyunca elde tutma eğilimindeki cüzdanların son 30 günde bakiyelerine ne kadar Bitcoin eklediğini veya ne kadar azalttığını gösteren zincir üstü bir göstergedir.

Söz konusu gösterge, uzun vadeli yatırımcıların son bir ayda varlıklarına ne kadar Bitcoin eklediğini ya da ne kadar azalttığını ölçüyor. Göstergenin kırmızı alana geçmesi satış eğilimine işaret ederken, güçlü yeşil veri ise büyük oyuncuların agresif biçimde birikim yaptığını ortaya koyuyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin uzun vadeli yatırımcı net pozisyon değişiminin 24 Mayıs 2026’da 30 günde 1,29 milyon BTC ile son altı yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor.

Düşüşte gelen alım dikkat çekti

Önceki piyasa döngülerinden farklı olarak bu kez güçlü birikim, Bitcoin’in nispeten zayıf fiyat bölgesinde işlem gördüğü sırada geldi. Kısa vadeli ve spekülatif yatırımcılar dağıtıma yönelirken, daha tecrübeli yatırımcıların geri çekilmeyi çıkış gerekçesi yerine alım fırsatı olarak değerlendirdiği görülüyor.

Bu ayrışma, piyasadaki arz dinamiği açısından da önem taşıyor. Uzun vadeli yatırımcıların cüzdanlarında tutulan Bitcoin miktarı arttıkça satışa hazır dolaşımdaki arz daralabiliyor. Bu durum, talebin korunması halinde fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Fiyat 58 bin dolardan 66 bin dolara toparlandı

Veriler, uzun vadeli yatırımcıların güçlü alımının ardından Bitcoin fiyatında yaklaşık %15’lik bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu süreçte fiyat yaklaşık 58 bin dolardan 66 bin dolara yükseldi. Alımların sürmesi durumunda 70 bin dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

GöstergeSeviye
30 günlük net pozisyon değişimi1,29 milyon BTC
Fiyat dip bölgesi58.000 dolar
Toparlanma seviyesi66.000 dolar
Toparlanma oranı%15

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlık olmayı sürdürüyor. Bu nedenle uzun vadeli yatırımcı davranışındaki sert değişimler, yalnızca fiyat hareketleri açısından değil, daha geniş piyasa eğilimini anlamak için de yakından izleniyor.

Spekülatif yatırımcılar satışa yönelirken uzun vadeli yatırımcıların alım yapması, piyasa düşüşünün bazı büyük oyuncular tarafından bir birikim dönemi olarak görüldüğüne işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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