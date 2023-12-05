3 Yılda Tam Yüzde 16,3 Milyonluk Fiyat Yükselişi! 2020 Yılında Alınan 20.000 Dolarlık SHIB Ne Kadar Kazandırdı?

Shiba Inu (SHIB) yıllar içinde söylem yerindeyse bir evrim geçirdi ve kripto para dünyasında adından en çok söz ettiren projelerin başında yer aldı. Ağustos 2020’de ortaya çıkan proje 2021’de ATH seviyesine ilerlediği süreçte fırladı ve token inanılmaz bir büyüme yaşadı. Bu onun market içerisindeki yerini de sağlamlaştırdı.

Shiba Inu Son Durum

CoinMarketCap’e göre, Shiba Inu’da (SHIB) DOGE‘nin şaka olması kadar sıradan bir sebeple ortaya çıktı ve kripto piyasasında yaklaşık 0,000000000056 dolarlık bir satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. 2021 yılının Ekim ayına gelindiğinde 0,00008616 dolarlık fiyatla ATH’ye ulaşmadan önce Mayıs 2021’de 0,000000000056 dolar fiyat seviyesine ulaştığı için muhteşem bir yükseliş yaşadığı düşünülmüştü.

İlk günlerinde gerçekleştirdiği yükselişe rağmen, Shiba Inu o zamandan bu yana mevcut piyasa değerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etti. Buna rağmen gerçekleştirdiği güçlü fiyat hareketlerini tekrarlamaktan bugünlerde uzak görünüyor.

Yazım saati itibariyle, SHIB 0,00000931 dolardan işlem görüyor ve bu da ATH’sinden %89,43’lük bir düşüş yaşadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, SHIB’nin ilk günlerde sahip olduğu fiyat ile karşılaştırıldığında ise, token’ın mevcut fiyatında yaklaşık yüzde 16,3 milyonluk bir artış yaşandığı anlamına geliyor.

Yukarıda yapılan incelemelere bakıldığında, SHIB’i ortaya çıktığı ilk günlerde satın alan yatırımcıların muazzam bir yatırım getirisine (ROI) sahip olduğu ortaya çıkmakta. Peki token’ın piyasaya giriş fiyatı olan 0,000000000056 dolar baz alındığında 20.000 dolarlık bir SHIB yatırımından elde edilebilecek potansiyel kazanç ne kadar olurdu?

20.000 Dolarlık SHIB’in Kaderi

0,000000000056 dolardan satın alınan 20.000 dolarlık Shiba Inu o günlerde 357 trilyondan fazla SHIB token’ına denk geliyordu. Bu devasa SHIB’i sabırlı davranıp bugüne kadar satmamak, 20.000 dolarlık yatırımın mevcut fiyatlara göre nispeten 3 milyar dolar olmasıyla sonuçlanacaktı. Bunun yanı sıra SHIB, son balina hareketleriyle birlikte sıfır atmaya yaklaşıyor gibi görünüyor.

Yayımlanan son raporlardan bir tanesine göre, Shiba Inu son birkaç gün içinde önemli bir genişlemeye ev sahipliği yaptı. Yaşanan bu genişleme, iyimser kripto piyasası görünümüyle birleşen balina faaliyetleri tarafından destekleniyormuş gibi görünüyor.

SHIB işlem sayılarında da gözle görülür gelişmeler yaşandı. Shiba Inu’da (SHIB) gerçekleşen balina işlemlerinde %3.257’lik bir artış yaşandı ve token’ın olası bir biçimde 0,00001 doların üzerindeki fiyatları yeniden test etmesi konusunda bir sıfırı silmeye yaklaştırdı.

Tüm bu süreçte SHIB’in 589 trilyondan fazla token arzına sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. SHIB’nin daha yüksek fiyat seviyelerini görmesi önünde büyük bir engel olarak görülen bu durumun giderilmesi halinde fiyatta daha büyük yükselişlere tanıklık edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.