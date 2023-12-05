BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Bitcoin 43.000 Dolar Peki Yükseliş Neden Durmuyor? Kriptoda Son Durum

Özet

  • JOLST verisi istihdamdaki zayıflamayı yansıtıyor ve BTC için olumluydu.
  • BTC fiyatının önündeki zorlu direnç 48.000 dolarda bulunuyor.
  • 2024 yılından beklenti büyük ve Aralık ayı bu şekilde devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 43.000 doları aştı ve 43.150 doların üzerinde bulunuyor. Talep güçlü ve yükseliş sürüyor. Altcoinler için henüz beklenen hareketlilik başlamış olmasa da bu tarz hızlı yükselişlerin sonu tecrübeli yatırımcıların malumudur. Peki yükselişin sebebi ne?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ETF onayları, halving, faiz indirimleri yaklaşıyor. 2024 yılında bunları göreceğiz ve bugün özelinde ABD JOLTS verisinin risk piyasaları için olumlu geldiğini gördü. BTC fiyatı zayıflayan istihdam nedeniyle Fed’in enflasyonla mücadelesinin başarıyla sürdüğünü görüyor. Enflasyon ve ücret artışları düşerken aynı zamanda istihdam da zayıfladığı için makro cephede risk piyasalarını baskılayacak bir şey kalmamalı.

Kripto paralar diğer varlıklardan farklı hareket eder nasıl ki 2022 düşüş döneminde binlerce dolar birden silindiyse şimdi tam tersi oluyor. Nasıl ki destekler birkaç testin ardından kaybedildiyse şimdi de tam tersi şekilde dirençler aşılıyor. Son 2 yılda kripto para piyasalarının yapısını anlamak için çaba harcayanlar için bugünkü hareketler şaşırtıcı değil ancak önümüzdeki sene kripto paraları duyarak bu alana girecekleri eğer 4 yıllık döngüler devam ederse büyük sürprizler bekleyecek.

BTC fiyatının 42.000 dolar üzerinde karşısında 48.000 dolar direnci bulunuyor. Destek olarak 41.300 dolara kadar alıcılar baskın.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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