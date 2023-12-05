CHAINLINK (LINK)

2024 Yıldız Kripto Para Adayları: 20 Dolar Rüyadan Gerçeğe Dönüşebilir

Özet

  • LINK Coin fiyatı 16,3 dolar üstü günlük kapanışta 20 dolara ulaşabilir.
  • LINK eğer 14,4 doların altında kapanışlarla 12 dolara inebilir.
  • BTC fiyatı 42.800 doları aşmaya çabalıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kral kripto para birimi 2023 zirvesini yazı hazırlandığı sırada 42.800 dolara kadar taşıdı ve ilerleyen saatlerde devamı gelebilir. Hafta sonu Cuma günü gelecek verilere kadar piyasaların yükseliş için müsait bir ortama sahip olacağını söylemiştik. Nitekim öyle de oldu ancak böylesine güçlü bir toparlanmayı kimse beklemiyordu.

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2024 Altcoin TahminleriLINK Coin Fiyat

2024 Altcoin Tahminleri

Önümüzdeki yıl kripto para piyasalarındaki heyecanın katlanarak artması bekleniyor. Nitekim Aralık ayında artan talebin de temel nedeni önümüzdeki yıla artık ramak kalmasıydı. RWA alanındaki en büyük oyunculardan olan Chainlink (LINK) topluluğu da aynı heyecanla 2024 boğa sezonuna gün sayıyor.

Üstelik Swift gibi ortaklıklara yenilerin eklenmesi, ortaklıkların daha ileri seviyelere taşınması gibi hayaller de yatırımcıları cezbediyor. Ağdaki faaliyet de bu yüzden artıyor. Chainlink ağında Eylül başından bu yana yeni adreslerde ciddi artış oldu. Günde 467 seviyesinden 3.044’e tırmanan yeni adresler, üç ay içinde %650’lik bir artışı temsil etmektedir. Zaman içinde kullanıcı benimsemesinde böylesine önemli bir artış, potansiyel fiyat artışlarına işaret etmektedir.

Aynı şekilde balina ilgisi de artıyor. Büyük yatırımcılar kısa sürede 143 milyon dolarlık alım yaptı. Üstelik stake havuzunun daha da genişletileceği beklentisi de 2024 iyimserliğini destekliyor.

IntoTheBlock’un In/Out of the Money Around Price (IOMAP) modeli maliyet tabanlı analiz için oldukça önemli. Yatırımcı pozisyonlarına bağlı olarak 15,8 ve 16,3 dolar bölgesinde güçlü satış duvarı dikkat çekiyor. LINK Coin fiyatının istikrarlı ve etkileyici bir ralli için bu eşiği geride bırakması önemli. Günlük kapanışın tavan fiyat üzerinde olması 20 dolar ve üzerindeki hedeflere de kapı aralayacaktır.

Olası geri çekilmedeyse 14,4 ila 14,9 dolar arasında kümelenen yatırımcılar fiyatı tutabilir. Ancak bu seviyelerin de kaybedilmesi halinde 13,2 ve 12 dolara düşüş muhtemeldir. Fiyat yazı hazırlandığı sırada BTC yeni zirvelere koşarken 15,48 dolarda bulunuyordu.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,55 trilyon doları aştı ve günlük hacim 64 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin ise 42.700 dolarda bulunuyor. Uzmanlar aylardır 42.500 dolar üstü kapanışların 48.000 dolar testini doğurabileceğinden bahsediyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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