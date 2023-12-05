Dikkat! Analistten Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Yükseliş İçin Hazır Olun!”

Kripto para piyasalarının yakından takip edilen ismi The Flow Horse, düşük sermayeli merkezi olmayan finans (DeFi) altcoin’inin büyük bir yükselişe zemin hazırladığını ileri sürdü.

PENDLE’da Büyük Yükseliş

The Flow Horse takma adıyla tanınan kripto para analisti sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarında takipçilerine temel ölçümlerin, kullanıcıların gelecekteki getirileri tokenleştirmesine ve satmasına olanak tanıyan Pendle’ın (PENDLE) yükselişe geçmek üzere olduğunu gösterdiğini ileri sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

PENDLE kesinlikle patlamak üzere gibi görünüyor. Birikim işlemini tamamlayın. Yeni yılın en yüksek seviyelerindeki dönüş (destek/direnç) başarılı.

Popüler altcoin Pendle son 24 saat içerisinde %11,5 oranında bir artışla 1,24 dolar seviyesinden işlem görüyor.

“Ethereum’a Akın Başlayacak!”

Daha sonra analist lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve ETH rakibi Solana‘nın (SOL) yükselişlerinin yavaşlamasının ardından sermayenin büyük ölçekte Ethereum’a (ETH) akmaya başlayacağını ön gördü. Analist konu hakkında şunları söyledi:

Çoğu insanın dikkatinin Solana’da olması, çoğu insanın dikkatinin BTC’de olması ve ETH’nin diğer her şeyle aynı yoğunlukta ilerlememesi nedeniyle bir nevi alay konusu olması, bence büyük bir yükselişe hazırlanıyor. Yani teknik açıdan bakıldığında ETH, BTC’nin bir süre önce yaptığı gibi, daha yeni patlamaya başlıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu durumun aşılacağına inanıyorum. BTC soğuduğunda ve 10 Ocak’tan sonra ETF’ler (borsa yatırım fonu) onaylandığında, büyük miktarda sermayenin ETH’ye geri aktığını göreceğimizden eminim. Solana’daki sermayenin bir kısmının da ETH’ye geri akmasını bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum.

Sonuç olarak kripto para analisti The Flow Horse, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, düşük sermayeli DeFi altcoin’i Pendle’ın (PENDLE) yakında yükselişe geçeceğini ve Ethereum’a sermaye akışının artacağını öngördü. Analiste göre, Pendle’ın temel ölçümleri ve birikim işlemi, gelecekte tokenleştirme potansiyeli taşıyor. Ethereum yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %1,4 oranında bir artışla 2.232 dolar seviyesinden işlem görüyor.