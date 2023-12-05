Önemli: Bitcoin’i Yükselten Veri ve ABD Hazine Bakanının Kripto Açıklaması

Dakikalar önce kral kripto para birimi 42.497 dolara kadar yükseldi. Her yeni gün yeni yıllık zirve görüyoruz. Bu yükseliş dönemlerinde alışıldık bir durum ancak bir de tetikleyicileri var. Son yükselişin sebebi ABD piyasalarının açılışından sonra gelen veriydi. Diğer tarafta ABD Hazine Bakanının gündeminde de kripto paralar vardı.

Bitcoin Neden Yükseldi?

Makro cephedeki gelişmeler bizi neden ilgilendiriyor? Bu sorunun cevabını dün ve bugün olaylarla ilişkili fiyat hareketleri veriyor. Mesela TSİ 18:00’a kadar sakin kalan BTC fiyatı JOLTS verisinin açıklanmasını ardından 42.497 dolarda yıllık zirvesini yaptı. Demek ki ABD istihdam verisinin Bitcoin fiyatı ve genel çerçevede kripto üzerinde net etkileri var.

Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan veri açık iş pozisyonlarıyla ilgiliydi. Beklenti altında gelmesi olumlu olacaktır ve öyle de oldu. Ekim ayında 8,7 milyona düşen açık iş pozisyonları istihdamda gevşemeyi gösteriyor. Nitekim bu Fed’in enflasyonla mücadele için önemsediği bir şeydi.

Ekonomistler Ekim ayı ilanlarının 9,3 milyon olmasını bekliyordu. Çoğu sektörde mevcut iş sayısında gerileme görülürken, açık işlerde en keskin düşüşler finansal faaliyetler ve perakende sektörlerinde yaşandı.

2021 verilerine dönen istihdam Fed’in önümüzdeki yıl yapması beklenen faiz indirimlerine dair iyimserliği de artıyor. Eğer enflasyondaki düşüş aynı hızda devam ederse 2024 yılında 100bp üstünde de indirim yapabilir. Elbette bu durum risk piyasalarındaki talebin hızla canlanmasını sağlar. Sonuç olarak kripto para yükselişini destekler.

ABD Hazine Bakanı ve Kripto

Başta kriptoyu görmezden geldiler sonrasında terörize etmeye başladılar. Ardından Bitcoin’e nispeten ılımlı yaklaşıp endüstrinin geri kalanını hedef aldılar. Uzun sürecin sonunda 2021’den beri de sektörü regüle etmek için çalışıyorlar.

ABD henüz kripto para regülasyonları konusunda ikna edici adımlar atamadı. Hazırlanan iki tasarı komitelerden geçse de Temsilciler Meclisinde oylanamadı doğal olarak Senatoya da gitmedi.

Hazine Bakanı Yellen bugün stablecoinlerin yasal gözetime ihtiyaç duyduğunu ve harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Aynı şeyi daha önce birkaç kez hatta 2022 Kasım ayında da söylemişti. Ancak değişen hiçbir şey yok çünkü Demokrat partinin Gary Gensler’ı kriptonun düzenlemesine gerek olmadığını ve mevcut yasaların yeterli olduğunu söyleyerek partisindekilere baskı yapıyor. Temsilciler Meclisinde bekleyen 2 tasarından biri stablecoinlerle ilgili ve Demokratların desteği zayıf olduğu için 2024 yılında bile yasalaşması düşük bir ihtimal.