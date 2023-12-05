İsviçre’nin Lugano Şehrinde Önemli Adım: Belediye Ödemeleri Kripto Para İle Ödenebilecek

İsviçre’nin Lugano şehri, aldığı bir karar ile kripto topluluğunun ilgisini çekti. Buna göre şehirde yaşayan vatandaşlar ve faaliyet gösteren şirketler belediye hizmetleri ve vergiler için kripto para birimi ile ödeme yapabilecek. Bu adım ise özellikle Bitcoin’in yerel olarak benimsenmesini arttıracak. Lugano şehri yetkilileri, 5 Aralık’ta yaptıkları bir duyuru ile yerel yönetimin artık vergiler ve diğer tüm topluluk ücretleri için kripto para ödemelerini kabul ettiğini resmen duyurdu.

Lugano Şehirinde Önemli Adım

Duyurunun ardından vatandaşlar ve şirketler; Bitcoin ya da Tether ile İsviçre’nin kurumsal kripto para platformu Bitcoin Suisse aracılığıyla ilgili ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca Lugano vatandaşları ve şirketleri, hizmetin niteliğine veya fatura edilen tutara bakılmaksızın tüm yerel faturaları Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para birimi ile ödeyebilecekler.

Şehir sakinleri, fatura üzerinde yer alan kodu tarayarak ya da tercih edilen mobil cüzdan ve seçilen kripto para birimi ile ödeme yaparak İsviçre QR-faturası yöntemi ile Bitcoin ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Lugano’da alınan karar ile birlikte şehrin finansal sistemini dönüştürmek için temel olarak Bitcoin teknolojisini kullanılacak. Bu karar ise Tether ile ortak bir çaba olan Plan B’nin bir parçası olarak biliniyor. Bitcoin Suisse, entegre ödeme çözümüne yönelik hizmet vererek; vergi tahsilatı ve belediye hizmetlerine yönelik diğer faturalar için kripto para ile ödeme kabul etme seçeneği sunarak Lugano’yu B Planında destekliyor.

İsviçre’de Kripto Para Süreci

Lugano, Mart 2022’de Tether ile yapılan işbirliğinin bir parçası olarak vergi ödemeleri için kripto para birimlerini benimsemeye başlamıştı. Şehir daha önce de MyLugano uygulaması ve LVGA Points ödeme token’ı, Lugano kripto frangı ve 3Achain blockchain altyapısı gibi blockchain tabanlı çözümler sunmuştu.

Lugano, İsviçre’de ödemeler için Bitcoin’i benimseyen ve blockchain teknolojisine yönelik önemli adımlar atan ilk şehir değil. İsviçre’nin Zug kantonu 2021 yılında şirketlerden ve vatandaşlardan vergi ödemesi için Bitcoin ve Ethereum kabul etmeye başlamıştı. Valais kantonundaki bir belediye olan Zermatt, Ocak 2020’de Bitcoin Suisse ile ortaklık sağlayarak Bitcoin vergi ödeme seçeneğini kullanıma sunmuştu.