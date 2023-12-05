BLOCKCHAIN

Son Dakika: Web3 Şirketi Ankr, Matter Labs İle zkSync Hyperchains İçin Ortaklık Sağladı

Özet

  • Ankr, Matter Labs ile işbirliği yaptığını kamuoyuna açıkladı.
  • Ortaklık, zkSync Hyperchains için Rollup-as-a-Service desteğine yönelik gerçekleşecek.
  • Buna göre Ankr müşterileri bu çözümden faydalanabilecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr, Matter Labs ile işbirliği yaparak ZK Stack çözümü ile oluşturulan zkSync Hyperchains için Rollup-as-a-Service (RaaS) desteğini başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ankr, geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamaları için ölçeklenebilir ve güvenli bağımsız Layer-2 ağlarını daha kolay özelleştirmelerine olanak tanıyan ilk şirket olduğunu da belirtti.

Matter Labs ve Ankr Ortaklığı

zkSync geliştiricisi Matter Labs, Haziran ayında Hyperchains oluşturmak için ZK Stack’i yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti ve birbirinden bağımsız ZK destekli zincirler oluşturmak için açık kaynaklı modüler bir çerçeve sağladı. Bu adım ile Matter Labs; zkSync Era ekosisteminin yanında Layer-2 çözümleri ya da Layer-3 olarak var olan zero-knowledge proofs teknolojisini kullanarak birbirine bağlı blockchain ekosistemleri yaratmayı amaçladı.

Ankr müşterileri artık belirli kullanım durumlarına yönelik özel blockchain ağları oluşturmak için RaaS desteğini kullanabilecek. Ancak bunun için önemli bir adım atılması gerekiyor zira Hyperchains’in kullanım işlevi şu anda bir test ağı ortamı ile sınırlı. Ankr Kıdemli Ürün Müdürü Kev Silk, anlaşmaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“ZK Stack’in Hyperchains’i geliştiriciler için mevcut en güçlü toplama seçeneklerinden biri olma potansiyeline sahip. Ankr’ın ele aldığı sorunsuz özelleştirme ve dağıtımına ek olarak ayırt edici ölçeklenebilirlik ve güvenlik özellikleri Hyperchains’i bir bütün olarak Layer-2 alanı için önemli bir evrim haline getirecektir.”

Bu haberler ilginizi çekebilir

Mantle Network’ten Dikkat Çeken Adım: Ekip, Ethereum Ağında Stake Protokolü Başlattı

Cosmos Ekosisteminde Dikkat Çeken Birleşme: Umee ve Osmosis Ortaklığı Duyuruldu

Reddit Topluluk Token’larından Moons Yüzde 400’ün Üzerinde Değer Kazandı: Moons Neden Yükseliyor?

Starknet Ekibinden Airdrop Duyurusu: STRK Token Süreci Nasıl Devam Edecek?

Celsius Network’e Yönelik Önemli Tavsiye: İflas Kararı Ardından Süreç Nasıl Devam Edecek?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Takip Et:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı Solana, CEEK ve LUNA Coin Aralık Sonu Tahminleri
Bir Sonraki Yazı İsviçre’nin Lugano Şehrinde Önemli Adım: Belediye Ödemeleri Kripto Para İle Ödenebilecek
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

İsviçre’nin Lugano Şehrinde Önemli Adım: Belediye Ödemeleri Kripto Para İle Ödenebilecek
Haberler
Solana, CEEK ve LUNA Coin Aralık Sonu Tahminleri
Teknik Analiz
Hedefte Bitcoin Vardı! “500 Milyar Dolarlık” Flaş İddia İçin Açıklama Geldi!
BITCOIN (BTC)
Kripto Madencilik Şirketi Phoenix’in Hisseleri İlk Günde Yüzde 50 Yükseldi: Yükseliş Devam Edecek mi?
Madencilik
Lost your password?