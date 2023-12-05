Son Dakika: Web3 Şirketi Ankr, Matter Labs İle zkSync Hyperchains İçin Ortaklık Sağladı

Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr, Matter Labs ile işbirliği yaparak ZK Stack çözümü ile oluşturulan zkSync Hyperchains için Rollup-as-a-Service (RaaS) desteğini başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ankr, geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamaları için ölçeklenebilir ve güvenli bağımsız Layer-2 ağlarını daha kolay özelleştirmelerine olanak tanıyan ilk şirket olduğunu da belirtti.

Matter Labs ve Ankr Ortaklığı

zkSync geliştiricisi Matter Labs, Haziran ayında Hyperchains oluşturmak için ZK Stack’i yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti ve birbirinden bağımsız ZK destekli zincirler oluşturmak için açık kaynaklı modüler bir çerçeve sağladı. Bu adım ile Matter Labs; zkSync Era ekosisteminin yanında Layer-2 çözümleri ya da Layer-3 olarak var olan zero-knowledge proofs teknolojisini kullanarak birbirine bağlı blockchain ekosistemleri yaratmayı amaçladı.

Ankr müşterileri artık belirli kullanım durumlarına yönelik özel blockchain ağları oluşturmak için RaaS desteğini kullanabilecek. Ancak bunun için önemli bir adım atılması gerekiyor zira Hyperchains’in kullanım işlevi şu anda bir test ağı ortamı ile sınırlı. Ankr Kıdemli Ürün Müdürü Kev Silk, anlaşmaya yönelik şu ifadeleri kullandı: