Hedefte Bitcoin Vardı! “500 Milyar Dolarlık” Flaş İddia İçin Açıklama Geldi!

Bitcoin‘in (BTC) 4 Aralık’ta 42 bin dolar direncini kırmasının ardından Katar’ın en büyük kripto paraya 500 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair doğrulanmamış haber gündeme bomba gibi düştü. Kripto para eğitimcisi ve analisti Luke Broyles, kripto para piyasasında bomba etkisi yaratan bu iddianın gerçeklikten uzak olduğunu belirterek yalanlandı ve bu tip iddialara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Kripto Para Piyasasının Gündemine Bomba Gibi Düşen Katar İddiası

Katar’ın Bitcoin’e 500 milyar dolarlık yatırım yapacağı haberi kripto para piyasası katılımcılarının dikkatini çekti. Bahse konu yatırım miktarı, Bitcoin’in mevcut arzı ve fiyatına göre gerçekçi olamayacak kadar yüksekti. Bu söylentiye karşı çıkan Broyles, takipçilerine haberin gerçek olmadığını söyledi.

Broyles, söylentinin yatırımcıları heyecanlandırdığını kabul etse de beklentilerin bir sınırının olması gerektiğini ve iddiaların spekülatif doğasına vurgu yaptı. Analist, iddia edilen yatırımın büyüklüğünün altını çizerek, sektör devi Michael Saylor’ın şirketi MicroStrategy‘nin Bitcoin pozisyonunun 671 kat üzerinde olduğununa dikkat çekti. Şu anda MicroStrategy, tüm kurumsal yatırımcılar arasında en fazla BTC‘yi tutan bir şirket. Son 16 bin 130 BTC’lik satın alımının ardından şirketin elindeki BTC adeti 175 bine çıktı.

Analist, Katar’ın Bitcoin yatırımı spekülasyonun ortasında, Bitcoin arzının kritik bir durumuna değindi. Kripto para borsalarında sadece 76 milyar dolarlık BTC kaldığını ve Bitcoin’in taşınmaz arzının temel prensibine dikkat çekerek herhangi bir büyük alımın fiyatları kaçınılmaz olarak yükselteceğini ileri sürdü. Bu da kripto para piyasasındaki döngüde değişime zemin hazırlayabilir.

Broyles’in Katar’ın Bitcoin yatırımı iddiasını kesin bir dille yalanladığı paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, ülkenin GSYİH’inin 475 milyar doların altında olduğunu değindi. Broyles, finansal bağlamı kabul ederek teorik bir senaryo sunarak, Katar’ın yatırım fonlarına Bitcoin eklese bile, bir sonraki fiyat artışının pozisyonunu ve Devlet Varlık Fonu’nun hızla genişleteceğini iddia etti.

Bitcoin’in Büyük Yatırımlar Çekmesinin Sonucu

Broyles, Katar söylentisinin doğrulanmamış bir iddia ve gerçeklikten uzak olduğunu kabul etse de, Bitcoin’e büyük ölçekli yatırımların kaçınılmaz olarak geleceğini söyledi. Analist, ABD’nin borçlarının artmasına ve teknolojinin fiyatları düşürme etkisinin değişmesine bağlı olarak, Bitcoin’in yatırımcı modelinde büyük değişikliklere hazır göründüğünü ileri sürdü

Analist Bitcoin’in değer algısına meydan okuyarak fiyatı 42 bin dolara gelmiş olsa bile hala çekici bir yatırım olduğunu ve bu fiyat noktasının birçok açıdan sanki 42 dolardaymış kadar avantajlı olduğunu iddia etti.