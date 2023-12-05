Kripto Madencilik Şirketi Phoenix’in Hisseleri İlk Günde Yüzde 50 Yükseldi: Yükseliş Devam Edecek mi?

Kripto madenciliği ve blockchain teknoloji firması Phoenix Group, 370 milyon dolar toplanan ilk halka arz etkinliğinin (IPO) ardından bugün Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADX) gerçekleşen ilk işlem gününde hisse değeri yaklaşık %50 oranında yükselerek dikkat çekti. Phoenix (PHX) fiyatı, halka arz fiyatı olan 0,41 dolar değerine denk gelen 1,50 dirhemden, erken işlemlerde 2,20 dirheme yani 0,60 dolara yükseldi.

Phoenix Halka Arzında Dikkat Çeken Detaylar

Phoenix’in halka arz adımı Orta Doğu’da kripto ile ilgili bir şirketin ilk halka açık arzı olarak gerçekleşti ve firmaya göre talep toplama sürecinde 33 kat fazla talep görüldü. Bu yaklaşık olarak 12 milyar dolar değerinde bir talep yaşandığını gösteriyor. Phoenix şirket sermayesinin %17,6’sına denk gelen 907.323.529 hisseyi hisse başına 1,50 dirhemden satışa sundu. Şirketin halka arz sonrası değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

BAE İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı’nın 2 Aralık ile 4 Aralık tarihleri arasını özel sektör için resmi tatil olarak belirlemesinin ardından listeleme bir gün geriye alınarak gerçekleştirildi.

Phoenix Group yaptığı açıklamada, Abu Dabi hükümeti ile ortak girişim de dahil olmak üzere stratejik girişimlerinin kamu politikası ve özel sektör inovasyonunun bir birleşimi ele aldığını açıkladı. Ayrıca Abu Dabi’de faaliyet gösteren en büyük hidroelektrik maden çiftliğini hizmete sunmak gibi çevresel sürdürülebilirliğe de bağlı olunduğu bildirildi. Phoenix’in kurucu ortağı ve Grup CEO’su Bijan Alizadehfard, konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu:

“Bitcoin madenciliğinde yenilik, yenilenebilir enerji girişimleri, gelişmiş üretim yetenekleri ve stratejik satın almalar olmak üzere dört unsura dayanan bu halka arz bir başarıdan daha fazlasıdır; Phoenix Group’un küresel hedefleri için bir fırlatma rampasıdır.”

BAE’de Kripto Piyasasına Yönelik Adımlar

Abu Dabi’nin en büyük holdingi olan ve Emirliklerin kraliyet ailesi tarafından yönetilen International Holding Company, Ekim ayı başında Phoenix’in %10 hissesini satın alarak bu alanda önemli bir adım atmıştı.

Mayıs ayında BAE Merkez Bankası, kripto varlıklar ve hizmet sağlayıcılarla işlem yapmanın risklerini özetleyen bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz, BAE’deki yetkililerin kripto işletmelerini bölgeye çekmek için ellerinden geleni yapmaları ve yasal çerçeveyi memnuniyetle karşılamalarıyla birlikte geldi.

Mart ayında Dubai, kripto varlık düzenlemesi üzerine görevlendirilen yeni bir ajansı kamuoyuna sundu. Coinbase de dahil olmak üzere birçok büyük kripto şirketi, bölgede yetki sahibi olan düzenleyiciler tarafından benimsenen yaklaşıma yönelik övgülerini sundu.