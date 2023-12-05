Solana (SOL)

Solana (SOL) Coin Şaşırttı, Artık Bitti Mi?

Özet

  • TD Sequential göstergesine göre SOL Coin fiyatı yerel zirveye ulaştı ve düşüş yaklaşıyor.
  • Olası düşüşte 47,6 ve 35,8 dolar destekleri test edilebilir.
  • Haftalık mum kapanışı 68,4 dolar üzerine olursa 108 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatının 42.000 doları aştığı ortamda SOL Coin’in çok daha yüksek zirveler yapması beklenirdi. Ancak şimdilik olmadı. Bu biraz da boğa piyasalarının başında olmamızla ilgili olabilir çünkü yatırımcılar BTC rallisinin süreceği varsayımıyla altcoinlerden kaçıyor. Peki Solana (SOL) özelinde güncel durum bize ne anlatıyor?

İçerikler
Solana (SOL) Neden Düştü?SOL Coin Yorum

Solana (SOL) Neden Düştü?

Sürekli yükseliş veya düşüşler olmaz ve SOL Coin rallisinin de bir sonu elbette olacaktı. TD Sequential olarak adlandırılan göstergeye göre SOL Coin yerel dibine ulaştı ve artık düzeltme başlıyor. Bu satış sinyali, aşırı alım bölgesinde seyreden RSI tarafından da destekleniyor. Teknik göstergeye göre olası düzeltme 1-4 hafta içinde tamamlanabilir ve artan kar satışlarıyla fiyatın derin dipler yapması beklenir.

TD Sequential, trend tükenme noktalarını tahmin ederek alım veya satım zamanlarını ölçmek için tercih ediliyor. Öte yandan BTCD artışı bir yana Bitcoin fiyatı grafiğindeki RSI da bir süredir aşırı alım bölgesinde oyalanıyor. Bu da BTC düzeltmesi görebileceğimiz fikrini akıllara getiriyor.

Her iki senaryoda da BTC fiyatının güncel konumu altcoinlere temkinli yaklaşılmasını tembihliyor. Geçmişte benzer dönemlerde BTC artarken altcoinler zayıflamaya devam etti. Tersi senaryoda BTC zayıflasa da bu sefer 42.000 dolar altında dipler ararken de altcoinlerde satışlar derinleşebilir.

Şimdilik SOL Coin yatırımcılarının GSOL talebini izlemesi, BTC fiyatının 42.000 dolar üzerinde konsolidasyon yaparak altcoinlere zaman tanımasını beklemesi mantıklı olabilir.

SOL Coin Yorum

Fibonacci bize olası düşüş veya yükselişte SOL Coin için önemli seviyeleri gösterebilir. Fib seviyeleri büyük hareketlerin ardından fiyatın geri dönüş noktalarını tahminde oldukça başarılıdır. Dip ve tepe arasında çekilen direğin %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6 seviyeleri izlenir. Güncel duruma göre %78,6 düzeltme seviyesi olan 47,6 dolar makul bir hedefmiş gibi görünüyor.

Eğer 47,6 dolardaki destek seviyesi boğalar tarafından korunamaz ve son zamanlardaki hızlı yükselişin etkisiyle kar satışları büyürse sonraki desteğe sarkma olabilir. Bu durumda da 35,8 dolar desteği bulunuyor.

Peki SOL Coin için geri dönüş ihtimali yok mu, yani artık bitti mi? Hayır, eğer boğalar 68,4 dolar (nitekim dün de söylemiştik) üzerinde haftalık kapanış görebilirse 108 dolara ulaşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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