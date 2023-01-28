Ethereum katili olarak adlandırılan bu altcoin FTX kriziyle birlikte resmen çakılmıştı. Geçtiğimiz gün ise ilk 10 listesinin dışına düştü.

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Solana (SOL) geliştiricileri, ağın yeteneklerini aynı zamanda da sunduklarını artırmaya yardımcı olan birkaç yeni güncelleme ve entegrasyonla bir süredir çalışmalarını hızlandırıyor.

Bunlardan sonuncusu Solana Mobile’ın Solana dApp Store’un uygulama gönderimlerine açık olduğunu duyurması oldu. Solana dApp Store’un kendisi, Solana Mobile tarafından yönetilen ve kullanıma sunduğu bir dizi politikaya uyan uygulamaların yer aldığı seçilmiş bir katalog olarak tanımlanabilir.

SOL’un NFT’lerine Yeni Güncelleme

Resmi duyuruda, bahsedilen politikaların, bir uygulamanın NFT’leri veya diğer dijital ürünleri takas etmek gibi kripto özelliklerini kullanma yeteneğini sınırlamadan kullanıcıları zararlı ve yasa dışı içerikten korumak için yürürlükte olduğu belirtildi.

Ayrıca, Solana’ya özel bir geliştirici platformu olan Helius, NFT koleksiyonu web uygulamalarını başlattı. Bu sayede kullanıcılar, NFT koleksiyonları için zahmetsizce bir web güncellemesi yapabiliyorlar.

İlginç bir şekilde, bu lansmanın yanı sıra Solana’nın NFT ekosisteminde de büyüme kaydedildi. Santiment’in grafiği, toplam NFT işlem sayısı ve USD cinsinden işlem hacminin son yedi gün içinde arttığını ortaya koydu.

Metrikler’den Ters Tepki Geldi

Bu güncellemeler SOL için iyimser görünse de, geçen hafta boyunca zincir üzerindeki performansı pek de parlak değildi. SOL, piyasa değeri açısından ilk 10 kripto listesindeki yerini kaybetti.

Son birkaç gün içinde hacmi de azaldı ve bu da olumsuz bir sinyal olmuş gibi görünüyor. Dahası, SOL etrafındaki olumlu duygular da azaldı ve yatırımcılar arasında token’a olan inancın azaldığını gösterdi. Olumlu duygulardaki düşüşe rağmen SOL, sosyal aktiviteye göre en iyi kripto projeleri listesine girdi. SOL’un fiyatı geçen hafta %2 oranında düştüğü için 1 haftalık fiyat hareketliliği de azaldı.

Bununla birlikte, CoinMarketCap’in verileri, SOL’un fiyatının son 24 saat içinde %3’ün üzerinde arttığını ve 9,1 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 24,60 dolardan işlem gördüğünü ortaya koyduğu için işler değişebilir. Solana’nın geliştirme faaliyeti de yukarıda bahsedilen güncellemeler sayesinde geçtiğimiz hafta arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.