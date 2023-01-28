Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Analiz Firması Çok Kafa Karışacak! Bu Altcoin İlk 10’un Dışına Düştü! Odak Noktası Mı Değişti?

Analiz Firması Çok Kafa Karışacak! Bu Altcoin İlk 10’un Dışına Düştü! Odak Noktası Mı Değişti?

Ethereum katili olarak adlandırılan bu altcoin FTX kriziyle birlikte resmen çakılmıştı. Geçtiğimiz gün ise ilk 10 listesinin dışına düştü.
19:00
28 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL) geliştiricileri, ağın yeteneklerini aynı zamanda da sunduklarını artırmaya yardımcı olan birkaç yeni güncelleme ve entegrasyonla bir süredir çalışmalarını hızlandırıyor.

Bunlardan sonuncusu Solana Mobile’ın Solana dApp Store’un uygulama gönderimlerine açık olduğunu duyurması oldu. Solana dApp Store’un kendisi, Solana Mobile tarafından yönetilen ve kullanıma sunduğu bir dizi politikaya uyan uygulamaların yer aldığı seçilmiş bir katalog olarak tanımlanabilir.

SOL’un NFT’lerine Yeni Güncelleme

Resmi duyuruda, bahsedilen politikaların, bir uygulamanın NFT’leri veya diğer dijital ürünleri takas etmek gibi kripto özelliklerini kullanma yeteneğini sınırlamadan kullanıcıları zararlı ve yasa dışı içerikten korumak için yürürlükte olduğu belirtildi.

Ayrıca, Solana’ya özel bir geliştirici platformu olan Helius, NFT koleksiyonu web uygulamalarını başlattı. Bu sayede kullanıcılar, NFT koleksiyonları için zahmetsizce bir web güncellemesi yapabiliyorlar.

İlginç bir şekilde, bu lansmanın yanı sıra Solana’nın NFT ekosisteminde de büyüme kaydedildi. Santiment’in grafiği, toplam NFT işlem sayısı ve USD cinsinden işlem hacminin son yedi gün içinde arttığını ortaya koydu.

Metrikler’den Ters Tepki Geldi

Bu güncellemeler SOL için iyimser görünse de, geçen hafta boyunca zincir üzerindeki performansı pek de parlak değildi. SOL, piyasa değeri açısından ilk 10 kripto listesindeki yerini kaybetti.

Son birkaç gün içinde hacmi de azaldı ve bu da olumsuz bir sinyal olmuş gibi görünüyor. Dahası, SOL etrafındaki olumlu duygular da azaldı ve yatırımcılar arasında token’a olan inancın azaldığını gösterdi. Olumlu duygulardaki düşüşe rağmen SOL, sosyal aktiviteye göre en iyi kripto projeleri listesine girdi. SOL’un fiyatı geçen hafta %2 oranında düştüğü için 1 haftalık fiyat hareketliliği de azaldı.

Bununla birlikte, CoinMarketCap’in verileri, SOL’un fiyatının son 24 saat içinde %3’ün üzerinde arttığını ve 9,1 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 24,60 dolardan işlem gördüğünü ortaya koyduğu için işler değişebilir. Solana’nın geliştirme faaliyeti de yukarıda bahsedilen güncellemeler sayesinde geçtiğimiz hafta arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Son Dakika: Justin Sun Bombayı Patlattı! Bir Ülke Daha Kripto Para İçin Evet Diyor!
Son Dakika: Justin Sun Bombayı Patlattı! Bir Ülke Daha Kripto Para İçin Evet Diyor!
Binance Müjdeyi Verdi! Bu Altcoin İçin Hizmet Devam Edecek! İşte Gözde Altcoin’de Son Gelişmeler!
Binance Müjdeyi Verdi! Bu Altcoin İçin Hizmet Devam Edecek! İşte Gözde Altcoin’de Son Gelişmeler!
Sam Bankman-Fried Kafayı Yedi! Mahkemeden Öyle Bir Şey Talep Edildi Ki Herkes Şaşkın!
Sam Bankman-Fried Kafayı Yedi! Mahkemeden Öyle Bir Şey Talep Edildi Ki Herkes Şaşkın!
Milyonluk Aboneli Analist Bombayı Patlattı: Bu Altcoin En Az Yüzde 200 Yükselebilir!
Milyonluk Aboneli Analist Bombayı Patlattı: Bu Altcoin En Az Yüzde 200 Yükselebilir!
Analistler Bu 5 Altcoin’in Şubat’ta Yakından Takip Edilmesi Gerektiğini Düşünüyor!
Analistler Bu 5 Altcoin’in Şubat’ta Yakından Takip Edilmesi Gerektiğini Düşünüyor!
Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Yükselişi Bilen Analist Yeniden Sahnede: Felaket Olur!
Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Yükselişi Bilen Analist Yeniden Sahnede: Felaket Olur!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Geliyor! Yatırımcıların Favori Altcoin’i Yeni Yükseliş Sinyalini Verdi!
Geliyor! Yatırımcıların Favori Altcoin’i Yeni Yükseliş Sinyalini Verdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023