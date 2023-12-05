Son Dakika: Binance Borsasındaki Altcoin 2.0’ı Duyurdu Fiyat Yükseldi

Kripto para piyasalarındaki heyecan BTC fiyatındaki artışla birlikte katlandı ve büyük duyurular peş peşe geliyor. Yükseliş dönemlerinde altcoin ekipleri önemli gelişmeleri fiyatı destekleyici biçimde kullanıyor. Bugün de HFT Coin ekibi beklenen duyuruyu yaparak fiyatın 0,35 doları aşmasını sağladı. Peki duyurunun detayları neler?

2021 yılında faaliyete başlayan DeFi protokolü bugüne kadar 17 milyar dolar hacme ulaştı. Borsanın dönüşümünü temsil eden “2.0” lansmanı ise birkaç dakika önce duyuruldu. Eski sürüme ek olarak Akıllı Emir Yönlendirme’yi (SOR) getiren ekip kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Akıllı Emir Yönlendirme’yi (SOR) sunarak Hashflow aracılığıyla en iyi fiyatları sağlama taahhüdümüzü ikiye katlıyoruz. SOR tarafından desteklenen Hashflow 2.0, yatırımcıları nereden geldiklerine bakılmaksızın en iyi fiyatlara yönlendirecek. Hashflow ilk olarak RFQ motoru aracılığıyla piyasa yapıcılardan sermaye açısından verimli ve rekabetçi fiyatlı teklifler sağlamaya çalışacaktır. Herhangi bir nedenle bunlar en iyi fiyatı sağlamazsa, Hashflow ayrıca AMM’lerden teklifler alacak ve yatırımcıları en iyi fiyata yönlendirecektir.

Akıllı Emir Yönlendirme, Hashflow’un orijinal amaç merkezli tasarımının doğal bir uzantısıdır. SOR, bir traderin bir RFQ motorunun veya bu konuda bir AMM’nin “arka planını (back end)” bilmesine gerek olmadığı felsefesine odaklanıyor. Bu gereksiz bir bilgidir ve traderların gerçekten önemsediği tek bir şey vardır: fiyat.”