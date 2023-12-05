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Son Dakika: Binance Borsasındaki Altcoin 2.0’ı Duyurdu Fiyat Yükseldi

Özet

  • Hashflow 2.0 başlatıldı.
  • Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan yeni sürüm tekliflerin en iyi fiyattan gerçekleşmesini amaçlıyor.
  • Yeni sürüm Solana ağında da dağıtılacak ve Hashflow bir ağda daha faaliyete geçmiş olacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki heyecan BTC fiyatındaki artışla birlikte katlandı ve büyük duyurular peş peşe geliyor. Yükseliş dönemlerinde altcoin ekipleri önemli gelişmeleri fiyatı destekleyici biçimde kullanıyor. Bugün de HFT Coin ekibi beklenen duyuruyu yaparak fiyatın 0,35 doları aşmasını sağladı. Peki duyurunun detayları neler?

Hashflow 2.0

2021 yılında faaliyete başlayan DeFi protokolü bugüne kadar 17 milyar dolar hacme ulaştı. Borsanın dönüşümünü temsil eden “2.0” lansmanı ise birkaç dakika önce duyuruldu. Eski sürüme ek olarak Akıllı Emir Yönlendirme’yi (SOR) getiren ekip kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Akıllı Emir Yönlendirme’yi (SOR) sunarak Hashflow aracılığıyla en iyi fiyatları sağlama taahhüdümüzü ikiye katlıyoruz. SOR tarafından desteklenen Hashflow 2.0, yatırımcıları nereden geldiklerine bakılmaksızın en iyi fiyatlara yönlendirecek. Hashflow ilk olarak RFQ motoru aracılığıyla piyasa yapıcılardan sermaye açısından verimli ve rekabetçi fiyatlı teklifler sağlamaya çalışacaktır. Herhangi bir nedenle bunlar en iyi fiyatı sağlamazsa, Hashflow ayrıca AMM’lerden teklifler alacak ve yatırımcıları en iyi fiyata yönlendirecektir.

Akıllı Emir Yönlendirme, Hashflow’un orijinal amaç merkezli tasarımının doğal bir uzantısıdır. SOR, bir traderin bir RFQ motorunun veya bu konuda bir AMM’nin “arka planını (back end)” bilmesine gerek olmadığı felsefesine odaklanıyor. Bu gereksiz bir bilgidir ve traderların gerçekten önemsediği tek bir şey vardır: fiyat.”

Ayrıca ekip  2.0 lansmanından kısa bir süre sonra Solana‘da da protokolün faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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