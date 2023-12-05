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İsabetli Tahminleriyle Tanınan Analistten Çarpıcı Bitcoin Yorumu: Vakti Geldi!

Özet

  • Kripto analisti Credible Crypto, Bitcoin'in kaldıraçlı trader'ların liderliğinde boğa piyasasına girdiğini belirtti.
  • Analist, vadeli işlem piyasasındaki yükseliş baskısının spot piyasadan gelen alımlarla desteklendiğini ekledi.
  • Credible Crypto'ya göre Bitcoin'in tam teşekküllü bir boğa piyasasına geçiş yaptı gibi görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Zamanında yaptığı Bitcoin (BTC) çağrılarıyla takipçi çekmeye devam eden anonim kripto para analisti Credible Crypto, en büyük kripto paranın güçlü bir boğa piyasasının ortasında olabileceğini ileri sürdü. Analist Bitcoin’deki yükselişin kaldıraçlı trader’ların desteğinden güç aldığını söyledi.

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Bitcoin İçin “Güçlü Boğa Piyasası” YorumuKaldıraçlı Trader’lar Kadar Spot Yatırımcıları da Etkin

Bitcoin İçin “Güçlü Boğa Piyasası” Yorumu

Kripto para analisti Credible Crypto, yeni bir video güncellemesinde sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) takipçilerine vadeli işlem piyasasında kaldıraç kullanan Bitcoin trader’larının BTC rallisine öncülük ediyor gibi göründüğünü söyledi. Analiste göre BTC‘nin fiyatındaki artışa kaldıraçlı trader’ların öncülük ediyor olması yükseliş trendinin devam etmesinin en sağlıklı yolu olmayabilir, ancak bu durum Bitcoin’in güçlü bir boğa piyasası aşamasına geçtiğini gösteriyor olabilir:

Gördüğümüz her şey bize bu rallinin teknik olarak spot odaklı değil sürekli vadeli işlem odaklı olduğunu söylüyor, ki bu da genel olarak bir ralli için en sağlıklısı değil, ancak yine de bu ralli sırasında yeni zirvelere doğru bir nokta gelecek ve burada yüksek bir fonlama, üstelik sürekli olarak yükselen bir fonlama oranı olacak. Sürekli olarak daha yüksek bir fonlama oranıyla sürekli olarak daha yüksek vadeli işlemler gerçekleştirilecek.

Güçlü bir boğa piyasasına girildiğinde durum bu şekilde olur. Dolayısıyla, nispeten düşük fonlama oranına sahip olduğumuz bir ortamdan, sürekli olarak yüksek fonlama oranına sahip olunduğu ve vadeli işlemlerin sürekli olarak piyasaya öncülük edeceği bir ortama geçişi görüyor olmamız, bu noktaya ulaşıyor olabileceğimizi gösteriyor.

Kaldıraçlı Trader’lar Kadar Spot Yatırımcıları da Etkin

Kaldıraçlı trader’lar Bitcoin’deki ralliye öncülük ederken, Credible Crypto spot piyasadaki yatırımcıların da yükselişi destekliyor gibi göründüğünün altını çizdi. Analist “Yükseliş şu an için spot odaklı gitmiyor. Aynı zamanda, her konsolidasyonda spot piyasadan alımlar geliyor gibi görünen ve fiyatın daha çok düşmesini engelleyen bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla, agresif spot alıcılar yerine buradaki tüm satışları sinsice emen, spot alıcılar görüyor olmamız çok olası.” dedi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,39 artışla 41 bin 732 dolardan işlem görüyor. Güncel veriler en büyük kripto paranın fiyatının son 7 günde yüzde 12,06, son 30 günde ise 18,61 arttığını gösteriyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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