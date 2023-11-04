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Kripto Para Yükselişi Sürecek Mi? Bitcoin ve Ethereum Yorumu

Özet

  • Bitcoin son direnç testinde kısa vadeli kar satışlarının kurbanı oldu.
  • BTC için 33.390 dolara bir test düşüş trendinin başladığı anlamına gelmeyecek.
  • BTC destek testinin ardından yeniden 40.000 dolar hedefli yolculuğuna çıkabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
04:00
4 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kasım ayının ilk hafta sonu geldi çattı ve kripto para yatırımcıları ralliler şimdilik durulduğu için temkinli görünüyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 34.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki piyasalarda güncel durum neye işaret ediyor? Kripto paralar için yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin (BTC) Yorum

Fiyat hızlı biçimde 36.000 dolar sınırına tırmandı ancak aynı hızla geri döndü. Bu tarz hızlı yükselişlerin ardından ara düzeltmeler şaşırtıcı değil. Nitekim fiyatın daha yüksek seviyeleri destek olarak tutabiliyor oluşu yatırımcıların endişesini azaltıyor. Piyasalar yükseliş eğilimindeyken, düşüşler bir alım fırsatı olarak görülür, ancak alım yapmadan önce fiyatın yerel dip seviyesini tespit etmek önemli.

MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor mevcut fiyatın 12 ila 48 ay arasında bekleyebilecek yatırımcılar için harika bir giriş fırsatı olabileceğini söyledi. Son kazanç raporunda şirketin 155 BTC daha aldığı ortaya çıkmıştı.

Bitcoin fiyatına gelecek olursak kar satışları ralliyi 35.985 dolarda durdurdu ve fiyatı 35.000 doların altında tutunmaya çabalıyor. Eğer destek seviyesi kaybedilirse ve 33.390 dolar seviyesinin altında kapanışlar görürsek 32.611 ve 31.200 dolara kadar fiyat geri çekilebilir.

Genel olarak, yükseliş trendinde boğalar 20 günlük EMA’yı şiddetle savunur. Seviye tutarsa, trendin pozitif kaldığını gösterecektir. Boğalar daha sonra fiyatı 40.000 dolara taşımak için yeni bir denemede bulunabilir.

Fed swapları önümüzdeki yıl 50bp yerine 100bp faiz indirimi olabileceğini fiyatlıyor. Bu durum makro cephede bugün gelen fiyatların ve Powell’ın nispeten iyimser açıklamalarının sonucu. Faizler arttığı gibi düşecek ve şimdilik zirveden dönmek üzere olan bir Fed imajı oluşuyor.

Ethereum (ETH) Yorum

Geçen gün ETH fiyatı 1.865 dolarlık direncin üzerine çıkmış olsa da BTC dirençten döndüğü için Ether onu izledi. Ayılar fiyatı 1.746 dolarlık desteğe çekmek isteyebilir. Bu BTC destek testiyle aynı zamana denk gelebilir. Ether için destek altı kapanışlar trendin tekrar düşüşe döndüğü anlamına gelecek.

Boğalar yukarıda bahsettiğimiz direnci aşmayı başarırsa da 2.000 dolarlık psikolojik direnç seviyesine test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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