SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalara giriş hacminde yavaşlama görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu borsalara 43 milyar SHIB girişiyle gündemde.
  • Satış baskısı azaldı, hareketli ortalamalar hâlâ aşağıya eğimli.
  • Şu an kısa vadeli istikrar hakim, net bir dönüş henüz yok.
  • 📊 $SHIB’de fiyat dar bir kanalda seyrediyor, ilgi ve hareket bekleniyor.
COINTURK

Shiba Inu, son 24 saatte yaklaşık 43 milyar adetlik SHIB’in borsalara taşınmasıyla birlikte önceki yoğun hareketlere kıyasla daha yumuşak bir giriş trendi kaydetti. Bu rakam geçmişteki ani artışlara göre daha düşük tempoda ilerliyor, ancak hala girişlerin pozitif olduğunu ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Borsa hareketleri ve piyasa dengesi
2 Satış baskısında zayıflama ve fiyat davranışları
3 Piyasa göstergeleri ve genel görünüm

Borsa hareketleri ve piyasa dengesi

Borsalara olan girişlerdeki bu azalma, kısa vadeli satış baskısının zayıflama ihtimaline işaret ediyor. Genellikle, yatırımcılar satış hazırlığına geçtiğinde borsalara aktarılan varlık miktarı yükselir. Girişlerin zayıflaması ise satıcıların acele etmediğine ve özellikle uzun süreli fiyat düşüşünden sonra satış isteğinin azaldığına dair bir işaret olarak görülüyor.

Blok zinciri verilerine göre, Shiba Inu’nun borsa rezervleri büyük değişiklik göstermedi ve genel olarak istikrarlı seyretti. Bu da piyasadaki büyük sahiplerin agresif satış işlemleri için borsalara önemli ölçekli aktarımlar yapmadığını gösteriyor. Net girişler hâlâ hafif pozitif olmayı sürdürse de, borsalara giren toplam SHIB miktarındaki azalma; alıcı ve satıcılar arasındaki dengenin görece sağlıklı olduğunu düşündürüyor.

Satış baskısında zayıflama ve fiyat davranışları

Giriş hacminin azalması, piyasada ağırlıklı olarak satış yönlü baskının hafiflediği bir geçiş sürecine işaret ediyor, ancak henüz net bir yön değişikliği ortaya çıkmadı. Alım tarafı belirgin bir avantaj yakalamış değil; alıcılar henüz piyasanın kontrolünü tamamen ele geçirmiş görünmüyor.

Borsalara girişlerin yavaşlaması tek başına toplama (akkümüle) hareketi anlamına gelmiyor; yalnızca piyasa aktivitesinin bir miktar soğuduğunu gösteriyor. Güçlü bir birikim sinyali için, önümüzdeki seanslarda girişlerin sürekli azalması veya net çıkışlara dönmesi gerekecek.

Shiba Inu fiyatı şu an 0,000006118 dolar seviyesinde bulunuyor. CryptoAppsy verilerine göre, SHIB son dönemdeki düşüş ivmesini korurken, fiyat bir süredir dar bir yükselen kanalda hareket ediyor. Bu görünüm kısa vadeli bir istikrar sunsa da, yukarı yönlü bir dönüşün henüz onaylanmadığını ortaya koyuyor.

Piyasa göstergeleri ve genel görünüm

Fiyat hâlâ önemli hareketli ortalamaların altında kalıyor; bu ortalamalar ise eğimini aşağı yönlü koruyor. Satış baskısındaki geçici duraksamaya rağmen genel eğilimin zayıf kaldığı anlaşılıyor. Ayrıca, işlem hacimleri düşük seyretmeye devam ediyor ve piyasadaki katılımcıların belirsizlik yaşadığını gözler önüne seriyor.

Teknik göstergelerden RSI ise nötr seviyelere yaklaşmış durumda. Ne alıcılar ne de satıcılar net bir üstünlük kurabildiği için, mevcut ortamda yatay ve temkinli hareketlerin devam etmesi olasılığı yüksek görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

