Kayıt Banner
EkonomiEthereum (ETH)

Bitmine 101 bin ETH daha aldı toplam varlık 5 milyonun üzerinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitmine 101 bin ETH alarak toplam varlığını 5 milyonun üzerine çıkardı.
  • 🪙 Şirket, ethereum’un dolaşımdaki arzının yüzde 4,21’ine sahip olmayı başardı.
  • 💸 ETH’lerin yüzde 73’ü stake edilerek yıllık 264 milyon dolar getiri sağlanıyor.
  • ⚡ Kritik durum: $ETH Bitmine yatırımcıları için önemli bir değer saklama aracı oluyor.
COINTURK
Bitmine Immersion Technologies, kripto piyasasında önemli bir adım atarak geçen hafta 101 bin 901 ether (ETH) daha satın aldı. Bu hamleyle şirketin toplam ETH varlığı 5 milyon 78 bin 386 adede yükseldi. Şirketin bu hacme ulaşması, haziran ayında bitcoin madenciliğinden kripto varlık yönetimine geçişinin ardından yalnızca 10 ay sürdü.

İçindekiler
ETH arzında dikkat çeken pay

Artan ETH alımlarıyla Bitmine, ethereum’un dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 4,21’ine sahip oldu. Şirketin yaptığı son alımın toplam değeri, güncel fiyatlarla 236 milyon dolar seviyesinde. Bitmine’ın ether stratejisinin başında ise Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee bulunuyor. Bitmine’ın hızlı büyümesi, sektördeki diğer dijital varlık hazinelerinin çoğunun temkinli davrandığı bir döneme rastlıyor.

Bitmine Başkanı Tom Lee, “Bitmine’ın ETH varlıkları geçen hafta 5 milyon adedi aştı. Şirket, toplam ETH arzının yüzde 5’ine ulaşma hedefinde önemli bir eşiği geçti,” şeklinde görüş bildirdi.

Varlık çeşitliliği ve staking gelirleri

Şirketin toplam kripto ve nakit varlığı 13,3 milyar dolara ulaştı. Bu varlıklar arasında, ether’ın yanı sıra 200 bitcoin, 940 milyon dolar nakit para ve farklı sektörlerde yatırımlar da yer alıyor. Bitmine, Beast Industries ve Worldcoin odaklı Eightco Holdings gibi şirketlerde de hisse sahibi.

Bitmine, ether varlıklarının önemli kısmını ise gelir elde etmeye yönlendirdi. Halihazırda 3,7 milyon adet ETH yani tüm portföyün yaklaşık yüzde 73’ü stake edilmiş durumda. Bu yatırım modeli şirketin yıllık 264 milyon dolar gelir elde etmesini sağlıyor. Mart ayında duyurulan Mavan platformu ise, daha fazla kurumsal müşteriyi staking hizmetlerine çekmeyi amaçlıyor.

ETH’nin yeni rolü ve piyasa değerlendirmesi

Tom Lee, ether’ın piyasalardaki konumunun giderek değiştiği görüşünde. Lee’ye göre, yakın dönemde yapılan araştırmalar ETH’nin yalnızca spekülatif bir yatırım aracı olmanın ötesine geçtiğini, artık bir değer saklama varlığı ve teminat olarak daha fazla tercih edilmeye başlandığını gösteriyor.

Lee, “ETH’nin savaş zamanı en iyi değer saklama aracı olması hayli anlamlı; çatışmaların başlamasından bu yana fiyat performansı açısından da lider,” diyerek son gelişmeleri değerlendirdi.

Lee ayrıca, İran’daki çatışmalar başladıktan bu yana ETH’nin S&P 500 endeksinden daha iyi bir performans gösterdiğini ve tokenizasyon ile yapay zekâ gibi yeni kullanım alanlarının, uzun vadede Ethereum ekosistemi için önemli destek oluşturacağını savundu.

Şirketin bu büyük alımlarına rağmen, Bitmine hisselerinde piyasaların açılışı öncesinde önemli bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu borsalara giriş hacminde yavaşlama görüldü
Bir Sonraki Yazı XRP’de kaldıraç düştü fiyat 1,41 dolarda hareket bekleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Lost your password?