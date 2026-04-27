BITCOIN (BTC)

Sinyal alarm veriyor, Sonraki Bitcoin dibi 150 bin dolarda olacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 60 bin dolar desteğini ihlal eden BTC uzun süre önceki ATH bölgesinde oyalandıktan sonra buradan uzaklaştı. Poppe geçmişte doğru sinyal veren aşağıdaki grafiği paylaşarak ralli dönemi başlıyor dedi.
  • Poppe: Bitcoin bu döngüde nihai birikim tetikleyicisine ulaştı. Bu döngüde aynı kalıbın tekrarlanacağı oldukça muhtemel, ancak fırsatın gerçek anında, kimse varlığa ilgi göstermiyor gibi görünüyor.
  • Vadeli işlemlerde açık pozisyonlar artıyor. ETF girişlerine ve Saylor’un iştahına rağmen on-chain talep net negatif kalıyor. On-Chain talep halen net negatif olduğundan risk devam ediyor.
Fatih Uçar
Hürmüz Boğazı halen kapalı ancak bu hafta gelecek kazanç raporları borsa aracılığıyla kriptoyu destekliyor. Bitcoin 78 bin doların hemen altında oyalanırken Ether 2.300 doları koruyor. Michael Poppe ise birikim tetikleyicisine ulaşıldığını ve artık geri dönülmez yola girildiğini yazdı.

Bitcoin dipten dönüyor

60 bin dolar desteğini ihlal eden BTC uzun süre önceki ATH bölgesinde oyalandıktan sonra buradan uzaklaştı. Şimdi 2022 yılındaki dibe benzer biçimde önceki düşük seviyelerden uzaklaşırken geri dönüp dönmemesine bağlı olarak ayı piyasalarının bittiğinden bahsedilebilir. Poppe geçmişte doğru sinyal veren aşağıdaki grafiği paylaşarak “artık tamam” diyor.

Bitcoin bu döngüde nihai birikim tetikleyicisine ulaştı.

Bu tetikleyiciye o kadar sık ulaşmaz, ama ulaştığında, nesiller boyu bir fırsat sunar.

Önceki döngülerde, bu seviyeler gerçek ayı piyasa diplerinde vurulmuştu.

2018 sonrası: 2 yılda +%400

2020 sonrası: 2 yılda +%1300

2022 sonrası: 2 yılda +%400

Bu döngüde aynı kalıbın tekrarlanacağı oldukça muhtemel, ancak fırsatın gerçek anında, kimse varlığa ilgi göstermiyor gibi görünüyor. Bir sonraki ayı piyasa dipte, bu sinyali tekrar yanıp söneceğiz ve bu muhtemelen $150-200K seviyesinde olacak.”

Kripto para yatırımcıları yorgun

Tarifelerin üstüne İran geriliminin tetikledi baş dönmesi artık yatırımcıları fazlasıyla yıpratmış durumda. Haber akışına bağlı dalgalanma 1,5 senedir iyi ve kötü haberlerin peş peşe grafikleri hareket ettirmesine neden oldu. Artık gerçek bir geri dönüş için sıkıcı günleri unutturacak anormal rallilerle havanın değişmesi şart.

Vadeli işlemlerde açık pozisyonlar artıyor. ETF girişlerine ve Saylor’un iştahına rağmen on-chain talep net negatif kalıyor. CryptoQuant CEO’su gerçek geri dönüş için hem spot hem vadeli tarafın birlikte toparlanması gerektiğinin şart olduğunu söylüyor.

Sherpa yukarıda bahsettiğimiz inançsızlığı teyit eden türden bir değerlendirme paylaştı ve acele etmeyin dedi.

BTC LTF’lerde oldukça sönük fiyat hareketi, bence bu sahte kırılma, çelişkili bazı manşetlerle bir sürü insanı kandırdı.

Hâlâ oldukça dalgalı bir piyasa ve çoğu altcoin için tam bir boğa hareketi görmeyeceğimizi düşünüyorum, ta ki gerçek bir kırılma mumu görene kadar.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
