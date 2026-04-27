KBank Ripple ile sınır ötesi transferleri zincir üstü test ediyor

Güney Kore’nin sadece dijital hizmet veren bankalarından biri olan KBank, ülkenin en büyük kripto borsası Upbit’in bankacılık partneri olarak öne çıkıyor. Banka, duyurusunda, Ripple ile birlikte zincir üstü sınır ötesi para transferini test etmeye başladığını açıkladı. Banka kısa süre önce, cüzdan tabanlı havale sistemiyle ilgili ilk kavramsal denemeyi tamamladı; şu anda ikinci aşamaya geçildi ve transferlerin Birleşik Arap Emirlikleri ile Tayland gibi ülkelere ne kadar istikrarlı gerçekleştiği ölçülüyor.

Blockchain temelli havale ve hızlı transfer

KBank, Ripple’ın bu yıl başında bünyesine kattığı ve yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımlarının parçası olan Palisade adlı yazılımını kullanıyor. Palisade, bulut tabanlı cüzdan sistemleri üzerinden güvenli transferler sağlamayı hedefliyor. Uluslararası banka transferlerinde klasik olarak aracılar üzerinden işleyen SWIFT sistemi, kullanıcılar için günler sürebilen beklemelere ve yüksek ücretlere yol açabiliyor. Blockchain tabanlı havaleler ise işlemleri doğrudan ağ üzerinden birkaç dakika içinde tamamlıyor ve aracı banka ücreti yerine sadece ağ ücreti ödeniyor.

Bu iş birliğiyle KBank, sınır ötesi havalelerde daha hızlı, ucuz ve şeffaf bir çözüm geliştirip geliştiremeyeceklerini anlamak amacıyla pilot uygulamalar yürütüyor. Denemelerin kapsamı, seçili bazı ülkelerde ilk işlemlerle sınırlı olmakla birlikte, olumlu sonuç çıkması halinde daha yaygın kullanım gündeme gelebilir.

Düzenlemeler ve stablecoin hazırlıkları

KBank aynı zamanda Güney Kore’de yürürlüğe girmesi beklenen stablecoin odaklı düzenlemelere de hazırlık yapıyor. Banka yetkilileri, yasal çerçeve netleştikçe stablecoin ile havale süreçlerine yönelik teknolojik doğrulamayı sürdüreceklerini belirtiyor. Ülkede faaliyet gösteren tüm kripto borsalarının müşterilerinin, doğrulanmış bir banka hesabı ile işlem yapma zorunluluğu var ve her büyük borsa yalnızca bir banka ile çalışabiliyor. Upbit ile olan özel iş ortaklığı sayesinde KBank’ın kullanıcı sayısı 2020’de yaklaşık 2 milyon iken, bu rakamın 2025 sonunda 15 milyona yaklaşması bekleniyor.

KBank, Güney Kore Parlamento’sunda görüşülen Dijital Varlık Temel Yasası’nın hazırlıklarını da yakından izliyor. Bu yasa, ülkedeki kripto varlıkların düzenlenmesi için temel bir çerçeve sunacak. Son dönemde büyük finansal kuruluşların, küresel blockchain firmalarıyla altyapı anlaşmaları yapmaya başladığı görülüyor.

Güney Kore kripto pazarında hareketlilik artıyor

Güney Kore, perakende kripto piyasasında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak biliniyor. Yerel borsalardaki günlük işlem hacimleri, yoğun dönemlerde çoğu kez geleneksel hisse işlem hacimlerini geride bırakabiliyor. Bu pazarda faaliyet gösteren bankalar, Dijital Varlık Temel Yasası hayata geçtiğinde, stablecoin ve saklama hizmetleriyle birlikte şirketlerin ve sınır ötesi işlemlerdeki potansiyel talebe hazırlanıyor.

Yetkililer, yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde zincir üstü varlık transferinin daha hızlı ve şeffaf yürütülebileceğini öngörüyor.

KBank, Ripple ile blockchain temelli havale işlemlerinin maliyet, hız ve şeffaflık bakımından mevcut bankacılık modellerine alternatif sunup sunamayacağını test ediyor.

Güney Kore’deki gelişmeler, hem yerel bankacılık sektöründe hem de uluslararası kripto transferlerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Dijital varlık piyasasına ilişkin düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte, yeni nesil finans teknolojileri ve blockchain çözümlerinin bankalar tarafından daha yaygın şekilde benimsenmesi bekleniyor.